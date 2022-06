Neuer Champ kommt heute zu LoL – Bel’Veth hatte eine zu irre Fähigkeit: „Sie wäre nie gestorben“

In League of Legends geht heute, am 8. Juni, der Patch 12.11 live. Er bringt einen neuen Champion, die Junglerin Bel’Veth, zu LoL. Bei Riot lässt man sich jetzt in die Karten schauen und erzählt, welche Fähigkeit der „Kaiserin der Leere“ zwar wahnsinnig cool klang, aber das ganze Spiel durcheinander gebracht hätte.

Das ist die Situation:

In LoL geht der Patch 12.11 live. Es wird vor allem ein Balance-Patch sein. Wir haben auf MeinMMO vorgestellt, wie sich mit dem Update um die 30 Champions in LoL im Detail verändern werden.

Besonders aufregend aber: Der Patch bringt eine neue Junglerin zu League of Legends, Bel’Veth, eine Void-Königin.

Riot Games hat jetzt erklärt, welche Fähigkeit von ihr beim Design-Prozess zwar wahnsinnig cool klang, aber es dann doch nichts ins Spiel schaffte.

So ist Bel’Veth gedacht: Wie der „Papa von Bel’Veth“, Ryan „Reave3“ Mireles verrät, wollte man mit Bel’Veth eine Art weibliches Gegenstück zu Renekton, Nasus oder Rengar schaffen. Eine „monströse humanoide Frau“. Sowas fehlte noch in League of Legends.

Letztlich verwandelte sich das Konzept aber, wie immer, und es kam eine Heldin heraus, die im Sinne der „Leere“ designet ist.

Die Idee ist es, dass „die Leere“ Wesen verschlingt und aus diesen Teilen dann neue Wesen zusammensetzt. Daher ist Bel’Veth eine Fusion aus vielen Menschen und Tieren, und anderem aus Meerestieren, die sie im Hafen einer Stadt fand.

Dieses Konzept des Verschlingens spiegele sich auch in ihrer jetzigen Ultimate wider.

Mireles war es übrigens auch, der im April erklärte, welche 3 Champions als Nächstes zu LoL kommen.

Der neue Champion von League of Legends kann unendlich schnell angreifen – theoretisch

Bel’Veth hätte sich, während sie tot war, frei über die Map bewegen können

Was war die zu krasse Fähigkeit? Mireles sagt:

„An einem Punkt der Entwicklung, wäre Bel’Event einfach nie mehr gestorben. Wenn sie getötet wurde, sprang sie in die Leere.“

Die Idee war, dass Bel’Veth,

sich während der ganzen Zeit, in der sie tot war, frei über die Map bewegen und mit anderen Spielen „ein bisschen“ interagieren konnte – dank ihrer Fähigkeiten

in der Zeit hätten Freunde und Feinde sie nur als „kleinen, lilafarbenen glühenden Ball“ wahrgenommen

Sobald der Todes-Timer aber abgelaufen war, wäre Bel’Veth an der Stelle der Map zurückgekommen, wo sie grade war.

Warum kommt das nun doch nicht? Mireles sagt, leider würden die LoL-Spieler diese „irre und fantastische Fähigkeit“ nie sehen. Denn der Skill hätte zu einer Menge Probleme im Gameplay geführt.

