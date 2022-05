Den unbeliebtesten Champ in der Geschichte von LoL wollte keiner spielen, selbst wenn er jedes Match gewann

In League of Legends gibt es mittlerweile 159 Champions. Einige sind sehr beliebt, andere werden kaum gespielt. Ein Entwickler von LoL erklärt jetzt, welcher Charakter der unbeliebteste in der Geschichte des MOBAs war: Die alte Version von Urgoth war derart unbeliebt, dass Riot den Charakter 2017 vollumfänglich überarbeiten musste.

Was sind jetzt die unbeliebtesten Charaktere? Normalerweise gelten Charaktere als extrem unbeliebt, wenn sie eine Pick-Rate von weniger als 0,5 % haben. Wie aus einem Artikel von MGG hervorgeht, sind die aktuell unbeliebtesten Charaktere:

Skarner mit 0.41 % – ein Skorpion, der sich gerne unter die Erde buddelt, aber als relativ behäbig gilt

Auerelion Sol mit 0.49 % – ein Drache, der als schwer zu spielen gilt, weil er Gegner mit einem Ding treffen muss, das um seinen Körper kreist: Es ist ein Magier, der in den Nahkampf muss

Aber die beiden „Problem-Champs“ sind kein Vergleich zum unbeliebtesten Champ in der Geschichte von LoL: Urgot.

Der „alte Urgot" war stark, aber unbeliebt.

Niemand wollte Urgot spielen, selbst wenn er unheimlich stark war

Was war das Problem mit Urgot? In seinem persönlichen Twitch-Stream hat August „Riot August“ Browning, der Lead Champion Designer von LoL, über den unbeliebtesten Champ in der 13-jährigen Geschichte des MOBAs gesprochen.

Er sagt, die alte Version von Urgot (2010-2017) hatte eine so schräge Kombination von Skills, dass er sich gar nicht wie ein Teil von League of Legends anfühlte. Er war eine Mischung aus einem Scharfschützen und einem Attrition-Magier, die einfach nicht funktioniert hat.

Sogar die Teile seiner Fähigkeiten, die Spaß gemacht haben, wie sein Ultimate, hätten gar nicht zu ihm gepasst, sagt Riot August.

Letztlich war Urgot so zwischen den Rollen gefangen, dass er in keiner Position richtig funktionierte, außer das Meta spielte ihm in die Karten.

League of Legends: Urgots Sternstunde

Aber es war gar nicht so wichtig, ob er im Meta funktionierte oder nicht: Urgot machte den Spielern einfach keinen Spaß. Einige hätten mit ihm sogar die SoloQ dominiert, konnten das aber weder durchziehen noch einen Trend etablieren:

Wenn du Jinx in der Profi-Liga siehst, dann willst du Jinx spielen. Wenn Akali eine 52 % Win-Rate hat, kannst du drauf wetten, dass jeder auf den Zug aufspringt. Es gibt bestimmte Champions, die jeder spielt, wenn sie gut aussehen. Schaut euch Kai’Sa an, jeder sucht grade nach einem Grund Kai’Sa zu spielen.

Aber es gebe auch Champions wie Aurelion Sol, den kaum wer spielt, selbst wenn er großartig von den Profis gezeigt werde.

In einer ähnlichen Position war Urgot damals: Er konnte buchstäblich jedes Spiel gewinnen, aber niemand spielte ihn, weil er nicht zu LoL passte. Seine Skills widersprachen einander und seine nicht näher definierte Rolle machten ihn unattraktiv für viele Spieler.

Der neue Urgot bleibt auf Gegnern und schaltet sie aus.

Was hat Riot gemacht? Im Juli 2017 hat RIot Urgot komplett überarbeitet. All seine Fähigkeiten wurden grundlegend geändert:

Der „alte Urgot“ war ein Scharfschütze mit kurzer Reichweite, der die Möglichkeit hatte höhere Reichweite zu erhalten, wenn er mit seinem E traf. Er basierte darauf, den Schaden seiner Gegner zu senken und sie anfälliger für Schaden zu machen.

Der „neue Urgot“ ist eine Art wandelnde Todesmaschine, dessen Idee es ist, auf einem Gegner zu bleiben, ihn mit steigendem Schaden zu zermürben, zu verlangsamen und letztlich auszuschalten.

Wie steht es um Urgot jetzt? Nach 2017 und einer gründlichen Überarbeitung seiner Fähigkeit ist Urgot jetzt immer noch eine seltsame Fantasie einer mechanischen Spinne mit Spuren von menschlichen Eigenschaften, aber er funktioniert: Er taucht jetzt in etwa 2,8 % aller Spiele auf.

Na, mal schauen, wie wir in einigen Jahren über Bel’Veth reden, die neue Heldin in LoL:

