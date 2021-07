LoL nerft Champ, den kaum wer spielt, weil er für die besten 0,1 % der stärkste Held ist

Bei League of Legends steht der neue Patch 11.15 an: Das Update bringt einen Nerf für den LoL-Champion Aurelion Sol. Der blaue Drache wird eigentlich nur wenig gespielt, doch jetzt stellt sich raus: Die Besten der Besten gewinnen zu häufig mit dem unbeliebten Champ.

Was ist das mit Aurelion Sol? Laut Statistik wird der blaue Drache, Aurelion Sol, in der Lague of Legends eigentlich kaum gespielt (via leaguegraphs).

In der Midlane kommt der Champion auf 1% Beliebtheit, damit liegt er auf Platz 41. Die beliebtesten Champs wie Sylas (12,9%), Zed (10,9%) oder Yasuo (10,7%) werden etwa zehnmal häufiger gespielt als der Drache: Der hat für einen Magier ein eher ungewöhnliches Skill-Set und muss nahe an Gegner rankommen, um die dann mit einem Schadens-Feld, das ihn umkreist, zu treffen.

Obwohl er so selten gespielt wird und eher unbeliebt ist, steht jetzt ein Nerf für Aurelion Sol an, der im Patch 11.5 kommen soll. Die genauen Details des Nerfs sind noch nicht bekannt.

Für die 0,1% der Besten hat Aurelion Sol die höchste Winrate

Das sagt Riot Games: Die sagen: Aurelion Sol hätte die höchste Win-Rate aller Champions im „Elite Match-Making Ranking“. In den letzten beiden Wochen hätten Spieler mit Aurelion 57,3 % und 57,4 % ihrer Partien gewonnen.

Das „Elite Match Making“ umfasst die besten 0,01% von LoL, eher noch weniger. Das sind die Spieler, die im Bereich „Challenger“ unterwegs sind wie unser aller Lieblings-Streamer Tyler1.

Man hätte die Win-Rate bei Riot Games überprüft, das sei tatsächlich ein Ausreißer nach oben: Das sei nicht einfach nur, weil sich jetzt wenige Spieler, die “One Trick Ponys”, auf Aurelion Solo spezialisiert hätten. Das gebe die Statistik nicht her, der Drache sei einfach zu stark.

So wird das diskutiert:

Ein LoL-Fan sagt, das sei schon schräg, den Drachen zu nerfen, obwohl er so selten gespielt wird. Offenbar sei die Stimmung gegen Aurelion Sol so negativ, dass ihn kaum wer spielt.

Ein anderer Nutzer sagt sogar: Die Win-Rate wäre eine bescheuerte Metrik, um danach Nerfs auszunutzen. Der Held sei „absolut nicht tauglich“, Riot Games verstünde ihre eigene Balance nicht.

Ein dritter Nutzer sagt: Aurelion Sol sei absolut nicht als „Main-Charakter“ zu gebrauchen.

Was ist das mit Aurelion Sol, das ihn so seltsam machen? Der Drache Aurelion Sol hat in LoL ein schräges Skill-Set: Ihn umkreisen Sterne, die Schaden an jedem machen, den sie treffen. Dieses „Schadensfeld“ kann er dann erweitern.

Aber irgendwie scheint das eine seltsam statische „Magier muss nah an Gegner rein“-Spielweise zu sein, bei denen man noch die Rotation der Sterne beachten muss, die viele als nicht so attraktiv empfinden, obwohl der Drache statisch offenbar extrem stark ist.

Die meisten LoL-Spieler bevorzugen einen mobilen oder dynamischen Magier, der Gegner am besten noch stunnen kann, während sie den Feind in Millisekunden mit Skill-Shots oder Combos ins Jenseits schickt.

