Twitch-Streamer findet neuen LoL-Patch katastrophal- „Nutzloser als je zuvor“

Der ehemalige LoL-Profi und jetzige Twitch-Streamer Zach „Sneaky“ Scuderi hat eine schlechte Meinung zum neuen Patch 11.13 in League of Legends. Ein neues Item für Tanks, “Ketten der Ächtung” macht das Leben des Botlaners deutlich schwerer. In den Kommentaren stimmen dem Ex-Pro viele LoL-Spieler zu: „ADCs sind nutzloser als je zuvor.“

Das ist die Situation:

Sneaky war über Jahre der „Franchise-Spieler“ von Cloud9 und ist einer der bekanntesten US-amerikanischen LoL-Spieler. Er ist ADC durch und durch: Er spielt Distanz-Kämpfer, die auf Angriffsschaden setzen. Vor der 2020er Saison wurde seine Karriere jäh beendet, als ihn Cloud9 austauscht und durch den Dänen Zven ersetzte. Seitdem ist er Streamer. Auf Twitch hat er 1,7 Millionen Follower. Wenn er streamt, schauen ihm etwa 4000 Leute zu.

Mit dem neuen LoL-Update 11.13 kam ein neues Item „Ketten der Ächtung“ ins Spiel. Das neue Tank-Item macht das Leben für ADCs nun richtig schwer.

Sneaky verflucht das neue Item: Es macht seine ADC-Champion gegen Gegner, die das Item einsetzen, praktisch nutzlos.

Item ist die Rache für Tanks an den flinken Schützen

Das ist das neue Item in LoL: Das Item heißt „Ketten der Ächtung“ – Es bringt 650 Leben und 20 Fertigkeitentempo.

Das Entscheidende ist aber die einzigartige Eigenschaft „Vendetta“, die kann man gezielt gegen einen Gegner eingesetzt werden, der richtet dann 30 % weniger Schaden an dem Nutzer des Items an. Der Effekt baut sich über 60 Sekunden auf und bleibt bestehen. Der Gegner hat zudem 20 % weniger Zähigkeit.

Die Rache der Tanks an den ADCs.

So ist das für Sneaky: In einem Spiel setzen gleich 2 gegnerische Tanks das Item gegen Sneaky ein. Der fühlt sich daraufhin mit seinem ADC Draven nutzlos: Er macht 30 % weniger Schaden an den Gegnern. Im direkten 1vs1 hat er gegen Mordekaiser keine Chance mehr.

Er nennt den Patch 11.13 eine Katastrophe.

Das Segment beginnt ab 1:13 Minute:

So wird das Item diskutiert: Tatsächlich hat das Item auf reddit schon seit 2 Wochen eine Diskussion angestachelt. Das Item wird eher kritisch gesehen:

Einige Spieler sagen, das sei jetzt das Ende des „Solo Carrys“, denn man könne einfach abgeschwächt werden

Gerade ohnehin schon defensive Charaktere wie Leona könnten sich mit so einem Item in eine „Pest“ verwandeln heißt es

Differenzierter betrachtet, sagt ein Nutzer: Das wäre an sich eine gute Idee, das Item wäre aber in der Form zu breit einsetzbar

Im Video zu Sneaky sagt ein anderer: Die Ketten machten ADCs nun nutzloser als je zuvor

Allgemein sehen sich viele ADCs gerade am unteren Ende der Nahrungskette in LoL und so ein Item nervt die letzte Hoffnung

LoL experimentiert im Moment mit einigen neuen Items:

