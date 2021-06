League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Die entscheidende Fähigkeit ist aber „Boarding Party“: Wenn kein freundlicher Held in der Nähe ist, erhält der Träger mehr Rüstung und Magie-Resistenz und verursacht 20 % mehr Schaden an Türmen. Außerdem erhalten „große Diener“ ebenfalls mehr Rüstung und Magie-Resistenz und verursachen 200 % mehr Schaden an Türmen.

Das ist das neue Item „Hullbreaker“: Das Item „Hullbreaker“ kommt für das aktuelle Item „Sanguine Blade“ mit dem Patch 11.13 zu LoL. Das Item „Sanguine Blade“ (Blutklinge) erschien 2019 in LoL und war damals so stark, dass es gleich generft wurde.

Riot Games hat angekündigt, ein neues Item zu League of Legends zu bringen. Der „Hullbreaker“ ist für Split-Pushes in LoL gedacht. Die ersten Profis sind sich sicher: Das Item wird eine große Änderung für LoL bedeuten.

