Dread Delusion erinnert an eure Lieblings-RPGs der 2000er, hat vor Release schon 92 %, kommt jetzt auf Steam

Ein weiterer User fasst seine Erfahrung mit Dread Delusion mit folgenden Worten zusammen: „Es fühlt sich an wie ein modernisiertes PS1 Spiel zu spielen, mit Elder Scrolls Mechaniken. Es hat einen sehr einzigartigen Stil und eine Story, die in einer kaputten Welt mit antikem Horror und grässlicher Magie spielt.“ Auch dieser User gab genau dafür wohl seine positive Bewertung ab. Noch ein Spiel, das einen Blick wert ist, findet ihr hier: Steam: Lost Legions kommt aus Deutschland und lässt euch eine der größten Niederlagen des römischen Reiches erleben

„Das Schlimmste an diesem Spiel ist, dass es nicht mehr davon gibt“, schreibt ein User in seiner Rezension auf Steam . Mit dem vollen Release könnte sich das aber natürlich ändern. Ein anderer User beschreibt das Spiel in als einen absoluten Fiebertraum, aber mit einer positiven Bewertung ist das wohl nur im besten Sinne gemeint.

Ihr erkundet diese offene Welt mit eurem Charakter, den ihr eurem eigenen Spielstil anpassen könnt, in der First-Person-Perspektive. Im Trailer seht ihr zum Beispiel, wie ihr euch mit Zaubern gegen feindliche Angriffe wehren könnt. Mit ein bisschen Alchemie sollt ihr auch rostige Schwerter in ein mächtiges, meisterhaft geschmiedetes Schwert verwandeln können.

Spieler sollten sich aber von dieser Grafik nicht abschrecken lassen. Denn Dread Delusion überzeugte bisherige Spieler vor allem mit seinem Konzept und der besonderen Atmosphäre. Und schon wenn man sich den Trailer anschaut, fragt man sich doch, was in dieser Welt mit ständig rotem Himmel, einem riesigen und unheilvollem Asteroiden und teilweise wirklich seltsamen Kreaturen, überhaupt los ist.

Was macht dieses Spiel aus? Wenn man sich den Trailer anguckt, fällt einem schon der erste Aspekt auf, der eben an frühere RPGs erinnert: die Grafik. Diese entspricht jetzt natürlich nicht dem Neusten vom Neusten oder scheint technisch besonders aufregend und überwältigend, aber genau das war letztlich wohl auch das Ziel der Entwickler.

Passend zum Release zeigt ein neuer Trailer, was ihr in Dread Delusion erwarten könnt:

Inspiriert ist das Spiel zum Beispiel von Morrowind und nicht nur Spieler, die ihre alten RPGs aus den 2000er vermissen, sollten einen Blick auf Dread Delusion werfen. Auch Fans von The Elder Scrolls oder Bloodborne sollen an diesem neuen Rollenspiel ihren Gefallen finden können.

