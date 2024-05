30 Top-Esports-Clubs nehmen am Esports World Cup Foundation Club Support Program teil

Die Esports World Cup Foundation (EWCF) gibt bekannt, dass 30 Esports-Clubs aus der ganzen Welt in das EWCF Club Support Program aufgenommen wurden.

Wer ist alles dabei? Die vollständige Liste der Clubs umfasst 100 Thieves, Blacklist International, Cloud9, FaZe Clan, Fnatic, Furia Esports, G2 Esports, Gaimin Gladiators, Gen. G Esports, Guild Esports, Karmine Corp, KOI, LGD Gaming, LOUD, OG, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, NRG Esports, Spacestation Gaming, T1, Talon Esports, Team Falcons, Team Liquid, Team Secret, Team Vitality, TSM, Tundra Esports, Twisted Minds, Virtus.pro und Weibo Gaming.

Das EWCF Club Support Program ist eine bahnbrechende Initiative, die die Schaffung einer nachhaltigen Infrastruktur für multidisziplinäre E-Sports-Clubs fördern soll. Darüber hinaus ermöglicht das Programm den E-Sports-Clubs, ihre Investitionen auf mehr Spiele auszuweiten und Athleten auf der ganzen Welt wirksame Karrieremöglichkeiten und Wettbewerbsunterstützung zu bieten.

Als Mitglieder des EWCF Club Support Program können diese E-Sports-Organisationen sechsstellige Beträge erhalten, um in neue E-Sports-Titel auf höchstem Niveau einzusteigen, ihre Wettbewerbsbasis zu diversifizieren und mehr Möglichkeiten für E-Sports-Athleten zu schaffen. Die Finanzierung hat E-Sports-Clubs bereits das Folgende ermöglicht:

Wiedereinstieg in E-Sports-Titel, in denen sie früher bereits aktiv waren und Einstieg in neue Gaming-Genres mit starker Resonanz an der Basis

In neue internationale Märkte zu expandieren, indem sie Athleten und Kader außerhalb ihrer Heimatregion unter Vertrag nehmen und so eine stärkere globale E-Sports-Infrastruktur aufbauen

Schaffung neuartiger vertikaler Inhalte, um die Fans mit fesselnden Athletengeschichten zu begeistern, sowie Einstellung der für diese Bemühungen erforderlichen Mitarbeiter

Aufgrund des großen Interesses von Vereinen aus der ganzen Welt an dem Programm wurde die Zahl der verfügbaren Plätze von 28 auf 30 erhöht. Von den 30 Clubs wurden acht in einer offenen Bewerbungsphase im Februar 2024 ausgewählt, in der mehr als 150 Bewerbungen bei der EBR-Stiftung eingingen.

Die Bewerbungen wurden anhand von drei Hauptkriterien bewertet:

der E-Sports-Stammbaum eines Clubs

seine zukunftsweisende Wettbewerbsstrategie und -ziele

sein kreativer Ansatz in Bezug auf Inhalte und Fanbindung.

Die 30 Clubs kommen aus fünf großen E-Sports-Regionen – Europa, Asien, Nordamerika, Südamerika und dem Nahen Osten – und machen das EWCF Club Support Program zu einem globalen Unterfangen.

„Das Club Support Program ist entscheidend für die Vision der EWC Foundation, ein stärkeres E-Sports-Ökosystem aufzubauen und E-Sportsals globalen Sport zu fördern“, sagte Ralf Reichert, CEO der Esports World Cup Foundation.

„Da wir so viele qualitativ hochwertige Bewerbungen erhalten haben, haben wir unsere ursprüngliche Zuteilung von 28 Slots für das Club Support Program auf 30 erweitert – ein Beweis für die Stärke unseres Programms, das einige der besten E-Sports-Clubs der Welt unterstützt. Ich freue mich darauf, diese Clubs anzufeuern, während sie daran arbeiten, sich für den Esports World Cup und seinen lebensverändernden Preispool von mehr als 60 Millionen Dollar zu qualifizieren.“

Die Aufnahme eines Clubs in das EWC Club Support Program ist keine Garantie für die Teilnahme an der E-Sports-Weltmeisterschaft. Alle Clubs und Athleten müssen versuchen, sich aus eigener Kraft für jeden Titel zu qualifizieren. Die Preisgelder der einzelnen Spiel-Meisterschaften sowie der spielübergreifenden EWC-Club-Meisterschaft stehen allen EWC-Teilnehmern zur Verfügung.

Unabhängig von ihrer Qualifikation für den Esports World Cup haben alle Mitglieder des EWC Club Support Program Anspruch auf jährliche finanzielle Belohnungen, die auf ihrer Fähigkeit basieren, die Zuschauerzahlen und das Fan-Engagement bei der EWC zu steigern.

Die Club-Meisterschaft, ein innovatives, spielübergreifendes Wettbewerbsformat, das es nur bei der EWC gibt, vergibt insgesamt 20 Millionen Dollar an die besten 16 Clubs, basierend auf ihrer spielübergreifenden Leistung.

Am Ende der Veranstaltung wird der Club mit der besten Leistung in den verschiedenen Spielmeisterschaften zum ersten Esports World Cup Club Champion der Welt gekrönt. Darüber hinaus gibt es für jede der 20 Spielmeisterschaften einen eigenen Preispool mit einer Gesamtsumme von über 33 Millionen Dollar. Ein herausragender Teilnehmer in jedem Wettbewerb erhält einen MVP-Preis in Höhe von 50.000 Dollar.