Ein neues MMORPG ist 2024 erfolgreich gestartet: Das plant ein großes Update

Wer auf MMORPGs steht, hat in den letzten Jahren wenig zu lachen. Seit Lost Ark 2022 ist kein großes neues MMORPG mehr im Westen gestartet. Spiele wie Throne and Liberty, Tarisland oder Ashes of Creation lassen auf sich warten: Aber ein neues MMORPG ist 2024 erfolgreich in den Release gestartet, Ravendawn. Und da plant man nun ein neues Update.

Was ist Ravendawn für ein Spiel?

Ravendawn ist ein Open-World-Sandbox-MMORPG und am 16. Januar für den PC gestartet. Das Game gibt es nur im eigenen Client, nicht auf Steam.

Das Spiel ist deutlich erfolgreicher gestartet, als man erwarten konnte. Ravendawn Online scheint aber wenige Monate nach dem Release die Luft ausgegangen sein. Spieler kritisierten ein Housing-System, das nicht funktioniert hat (via reddit) – schon im März war der Hype so gut wie verflogen, wie die Daten auf Google Trends zeigen.

Jetzt planen die Entwickler, mit einem neuen Update entgegenzusteuern.

Entwickler planen großes Update mit vielen Features:

Das ist das neue Update: Eigentlich war ein PvP-Update, Aether Rifts, geplant. Das Update hat man jetzt weiter vergrößert und will neben den neuen PvP-Systemen auch PvE-Elemente einführen (via ravendawn).

Die neuen PvP-Systeme sind:

Gilden-Kriege

Forts und Burgen

Aether-Rifts für 1v1 oder 2v2-Kämpfe

Fürs PvE plant man:

Ein verbessertes Ziel-System

Ein überarbeitetes Aggro-System, mit dem Tanks glänzen können

Epische World-Bosse

Und Gruppen-fokussierte Bosskämpfe

Die Entwickler versprechen, das Update werde das Warten wirklich wert sein. Man arbeite hart daran, der Community eine tolle Erfahrung zu bescheren.

In den nächsten Wochen will man jeden Dienstag weitere Teaser zum Update veröffentlichen, bis es dann so weit ist und es erscheint.

Der geheime, dritte MMORPG-Markt

Warum hört man von dem MMORPG nichts? Hier im Westen, im englischsprachigen Raum, spielt das MMORPG Ravendawn Online nur eine untergeordnete Rolle, etwa weil der Release auf Steam fehlt.

Ravendawn Online steht zudem in derselben Tradition wie das deutsche MMORPG Tibia.

Es gibt einen eigenen MMORPG-Markt für diese Spiele, es ist sozusagen ein dritter Markt neben dem Westen und Asien: Diese Spiele konzentrieren sich auf Brasilien, Polen und Venezuela. Die Homepage von Ravendawn gibt es daher in 3 Sprachen: Englisch, Portugiesisch und Polnisch.

Ravendawn Online ist denn auch in diesen 3 Ländern am stärksten vertreten. Das ist ein interessantes Phänomen, dass sich in diesen Ländern ausgerechnet Tibia und seine Nachfolger so etablieren konnten: Reicher Brasilianer will stärksten Helden in deutschem MMORPG kaufen – Besitzerin spielt ihn seit 16 Jahren, fordert 100.000 €