Throne and Liberty könnte die Lösung für das größte Ärgernis in Free2Play-MMORPGs liefern

Das Online-Rollenspiel Throne and Liberty soll 2024 bei uns im Westen erscheinen und auf ein Free2Play-Modell setzen. Wer schon jetzt die nächste Bot-Fiesta befürchtet, der könnte positiv überrascht werden. Die kreativen Köpfe von NCSoft haben sich nämlich ein cleveres Mittel überlegt, um Bot-Accounts effektiv zu bekämpfen.

Wie geht Throne and Liberty gegen Bots vor? Das MMORPG aus Südkorea besitzt ein System, das besondere Kreaturen, die Phantomritter, beschwört, sobald sich ein Charakter in der Spielwelt verdächtig verhält.

Dieser geisterhafte Krieger macht dann Jagd auf den vermeintlichen Schummler und verursacht mit seinen Angriffen hohen Schaden. Zudem kann er nicht getötet werden. Klingt beunruhigend, oder? „Echten“ Spielern sollte es jedoch leicht fallen, dem Phantomritter zu entkommen.

Anders sieht das bei Schummel-Accounts aus, die stumpf ihre Bot-Routine abspulen und sich daher sofort auf den tödlichen Geist stürzen. Bots, die auf die Art von den Phantomrittern regelrecht belagert werden, bringen auf ihren Farmrunden kaum noch etwas ein.

Der Closed-Beta-Trailer für Throne and Liberty:

Funktioniert dieser Schutz fehlerfrei? Tatsächlich gab es nach der Implementierung des Features einen Bug. Die Phantomritter jagten auch Charaktere, die sich normal verhalten hatten und tauchten dabei auch schon mal in den unpassendsten Momenten auf, etwa während eines Dungeons oder Bosskampfes.

In der vergangenen Woche lieferten die Entwickler einen Hotfix, um die spektralen Wächter nur noch auf diejenigen zu hetzen, die es verdient haben, also die Bots. Falls das wirklich funktionieren sollte, können sich andere MMORPGs (vor allem mit Free2Play-Modell) gerne an der Idee bedienen.

Die größte Spielspaßbremse für MMO-Fans

Warum sind gerade Free2Play-MMORPGs ein Thema? Bots kann man zwar in allen Online-Rollenspielen treffen, doch gibt’s die meisten Schummel-Accounts sicherlich in Games, die auf Einstiegshürden wie Kaufpreis oder monatliches Abo verzichten – denkt nur mal an Lost Ark.

Durch den kostenlosen Zugang strömen derart viele Bot-Charaktere in die jeweilige Spielwelt, dass die Spielerfahrung normaler MMORPG-Fans spürbar zerstört wird: Farm-Spots sind rund um die Uhr besetzt, die Wirtschaft leidet, es macht deutlich weniger Freude, einem Beruf nachzugehen.

Vergleichbare Systeme gab’s übrigens schon in anderen MMORPGs. In Lineage 2 konntet ihr zum Beispiel beim Angeln mit einer gewissen Chance ein starkes Monster anlocken, das Bots zum Frühstück vernascht hat. Wie seht ihr das: Sollten mehr MMORPGs auf solche spielerischen Schutzmaßnahmen setzen?

Falls ihr wissen möchtet, wie sich das neue Online-Rollenspiel von NCSoft in der letzten Beta geschlagen hat, schaut hier vorbei: Throne and Liberty durfte nicht Lineage heißen, spielt sich aber wie ein modernes Lineage 3