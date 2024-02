Throne and Liberty kriselt in Südkorea – Entwickler hoffen auf Rettung durch globalen Release

Bislang hat das Entwicklerteam von NCsoft ihr MMORPG Throne and Liberty nur in Südkorea veröffentlicht. Doch in dem Land kann das Spiel wohl nicht die Zahlen generieren, mit denen die Entwickler gerechnet hätten.

Was ist das Problem? In einem Meeting zum aktuellen Finanzbericht wurden die Führungskräfte von NCsoft gefragt, ob der globale Release von Throne and Liberty durch die niedrigen Spielerzahlen beeinflusst werden würde.

Zwar bestätigte NCsoft, dass das MMORPG noch in diesem Jahr erscheinen soll, doch das Spiel liegt momentan hinter den Erwartungen zurück. Dafür soll es gleich mehrere Gründe geben:

der Schwierigkeitsgrad der Inhalte

die Benutzerfreundlichkeit

die Quality-of-Life-Features

das Balancing im PvE

All diese Probleme hätten dazu beigetragen, dass das Spiel nicht den Erwartungen entsprach, die Spieler an es gehabt hätten. So lassen sich die hinter den Erwartungen gebliebenen Zahlen erklären.

Was Spieler in Throne and Liberty erwartet, könnt ihr hier sehen:

Entwickler von Throne and Liberty setzen auf globalen Release

Wie denkt NCsoft darüber? Das Team gibt sich hoffnungsvoll. Die Entwickler wären sehr gut auf die Bedürfnisse der Nutzer eingegangen und hätten viele Optimierungen vorgenommen. Deshalb sollen sich die Spielerzahlen aktuell erholen.

Außerdem setze das Team auf den globalen Launch, mit dem Throne and Liberty einem breiteren Publikum zur Verfügung steht:

Wir freuen uns, berichten zu können, dass sich die Metriken verbessern. Wir waren der Meinung, dass es für TL wichtig ist, neue Metriken und Leistungen im Ausland zu schaffen, und wir sind immer noch dieser Meinung.

Die Führungskräfte denken deshalb, dass Throne and Liberty den Erwartungen der Spieler im Westen gewachsen sei. Außerdem setze NCsoft dabei auf das Marketing von Amazon Games. Der Publisher ist nämlich für die Veröffentlichung im Rest der Welt zuständig und entscheidet deshalb, wann das MMORPG zu uns kommt.

Zudem soll ein groß angelegter Nutzertest angedacht sein. Amazon Games soll sich um die spezifischen Pläne kümmern und wird wohl in Zukunft mitteilen, wann Spieler außerhalb von Südkorea zum ersten Mal in Throne and Liberty hineinschnuppern können.

Das MMORPG soll noch in 2024 im Rest der Welt erscheinen. Solltet ihr an Throne and Liberty interessiert sein, könnte euch die Übersicht von MeinMMO weiterhelfen: Throne and Liberty: Alles zu Release, Klassen und Gameplay des neuen MMORPGs