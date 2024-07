Throne and Liberty ist auf Steam gestartet. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann beobachtet seine Frau, die begeistert das neue MMORPG zockt. Doch nicht nur die Technik ärgert sie regelmäßig.

Das neue MMORPG Throne and Liberty könnt ihr gerade kostenlos in der Beta ausprobieren. Das hat sich meine Frau nicht zweimal sagen lassen und sich den Client über Steam auf ihrem Rechner installiert.

Ihr erster Eindruck nach etlichen Spielstunden: Die Spielwelt ist fantastisch, doch es gibt einige ärgerliche Macken.

Hier könnt ihr den Trailer von Throne and Liberty sehen:

Extrem winzige Menüs auf dem Fernseher oder Monitor

Was ist ihre größte Kritik? Am meisten schimpft meine Frau über die verkorkste Technik und das sind gleich drei Punkte, die ihr (und mir) aufgefallen sind.

Erstens sehen Videos und kurze Filme extrem verwaschen und verschwommen aus. Hier habe ich aber mittlerweile DLSS bzw. FSR als größtes Problem ausgemacht. Schaltet man die Technik ab, sind die Videos deutlich hübscher. Teilweise gibt es trotzdem seltsame Fehler.

Zweitens sind die Menüs und Schriften auf einem großen Monitor oder Fernseher viel zu klein. Teilweise überlappen sich Menüs und die Schriften sind kaum zu lesen, wenn man nicht direkt mit der Nase vor dem Monitor sitzt. Bei einer Quest, wo ein Text über einem Karren erscheint, erklärt sie mir: „Die Texte kann ich selbst mit Brille nicht mehr lesen. Dafür sind die Texte einfach zu klein.“

In den Einstellungen lassen sich zwar die Menüs hochskalieren und anpassen, aber das macht es tatsächlich kaum besser.

Die Texte fallen teilweise arg winzig aus. So sieht das im Spiel bei meiner Frau aus.

Drittens sind im Spiel noch seltsame Fehler enthalten, etwa dass im Deutschen seltsame Wortfetzen stecken. So steht in deutschen Texten als Anrede „{Gender}|gender(Abenteurer, Abenteurerin)“, was nach einem Fehler aussieht. Aber es ist ja auch noch eine offene Beta. Bis zum Release am 17. September 2024 sind diese Bugs hoffentlich alle weg.

Ich hab das Spiel anschließend selbst auf meinem großen Monitor (UWQHD, 34 Zoll) getestet und kann das Problem mit den kleinen Menüs nachvollziehen. Insbesondere, wenn es sehr viel Text zu lesen gibt, etwa am rechten Rand mit vielen Quests, wird das Interface schnell sehr fummelig und klein.

Throne and Liberty auf einem größeren Monitor: Die wichtigen Menüs sind schön groß, andere Dinge fallen deutlich kleiner aus, trotz UI-Skalierung.

„Warum kann ich nur so kurz fliegen?“

Was stört noch? Weitere Kritik hat meine Frau vor allem am „Flugmodus“: Warum kann man mit dem Wolf dauerhaft rennen und mit dem Otter [Lutrang] stundenlang im Wasser schwimmen, aber mit dem Adler nur gefühlt ein paar Minuten lang in der Luft bleiben?

Hier hofft sie, dass sich das in Zukunft noch ändern wird. Ich glaube das eher nicht, denn die Entwickler wollen, dass man ihre Welt einmal „richtig“ erlebt und erkundet und nicht, dass man darüber hinwegfliegt. Und das geht am besten zu Fuß. Eine Diskussion, die man übrigens in WoW regelmäßig führt: wo sollte Fliegen erlaubt sein und wo nicht?

Was ist ihr Fazit? Ansonsten ist die Spielwelt laut meiner Frau fantastisch und die Fortbewegung als Wolf fühle sich sehr spaßig an. Auch die Controllersteuerung funktioniert ziemlich gut, mit ein paar kleinen Einschränkungen. Am Ende meinte sie zu mir:

Könnte definitiv ein Spiel für mich werden, wenn sie die Schriftgröße noch verändern würden.

Bis zum 17. September 2024 ist es ja noch ein wenig Zeit, dass sich die Entwickler noch um das ein oder andere Problem kümmern können. Alles, was ihr zum neuen MMORPG von NCSoft wissen solltet, findet ihr übrigens in folgendem Artikel: Alles, was ihr zum neuen MMORPG Throne and Liberty wissen müsst – In 3 Minuten