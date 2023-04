WoW: Drachenreiten in der alten Welt – Blizzard hat keine Wahl

World of Warcraft muss das Drachenreiten auf ganz Azeroth ausweiten. Die Entwickler haben gar keine andere Wahl – meint zumindest MeinMMO-Dämon Cortyn.

Inzwischen ist World of Warcraft: Dragonflight einige Monate alt, hat bereits die ersten Patches bekommen und startet schon bald in die zweite Saison der Erweiterung. Doch damit wird es auch Zeit für die Entwickler, den Erfolg von Features zu diskutieren und zu schauen, welche davon in die Zukunft getragen werden und welche auf den Dracheninseln zurückbleiben.

Diese Analyse dürfte in Dragonflight vergleichsweise kurz ausfallen.

Das einzige „große, richtige neue Feature“ von WoW: Dragonflight ist das Drachenreiten. Das ist im Grunde eine neue Art der Fortbewegung, mit der Spielerinnen und Spieler über die Dracheninseln reisen und ersetzt dort das gewöhnliche Fliegen mit den bekannten Flugreittieren.

Anstatt einfach automatisch in der Luft zu bleiben und mittels „Autowalk + Afk“ einfach in die Zielrichtung zu fliegen, muss man beim Drachenreiten aktiv spielen und die Steuerung übernehmen. Klippen wollen überwunden werden, der Auftrieb richtig genutzt und die Ressource „Elan“ so eingesetzt werden, dass man möglichst schnell am Ziel ankommt.

Das Drachenreiten ist das einzige “große” Feature der Erweiterung – und es kam gut an.

Auch wenn es einen kleinen Anteil der Spielerschaft gibt, der mit dem Drachenreiten nicht so richtig warm wird, sind die meisten sich einig: Drachenfliegen muss früher oder später in ganz World of Warcraft möglich sein.

Denn wer sich einmal an das Fliegen mit den Drachen gewöhnt hat, der kennt das Gefühl, wenn man plötzlich wieder nach Sturmwind oder Orgrimmar muss und auf das „alte“ Flugreittier steigt: Man fühlt sich, als würde das Spiel in Zeitlupe ablaufen. Alles ist langsamer, weniger interaktiv und schlicht langweilig.

Dass Blizzard das Drachenreiten zu einem „Evergreen“-Feature machen will, haben sie indirekt schon mehrfach in Interviews bestätigt. Es ist einfach zu erfolgreich, als dass man in kommenden Erweiterungen wieder zum „alten“ Fliegen zurückkehren könnte.

Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass man auch der „Drachenfliegen ist doof!“-Fraktion ganz einfach Herr werden könnte. Es genügt eine simple, neue Einstellung in der Reittier-Sammlung, bei der man einfach angeben kann, ob man lieber das „Drachenfliegen“-Feature oder das alte Fliegen verwenden will.

Das Problem mit den Reittieren

Allerdings hat das Drachenreiten auch ein massives Problem. Denn von den Hunderten Reittieren, die Spielerinnen und Spieler im Laufe der Jahre und bald Jahrzehnte gesammelt haben, können nur ganze 4 davon für das Drachenreiten Verwendung finden.

Die Antwort darauf ist auch leider kein einfaches „dann schaltet eben alle Mounts für das Drachenreiten frei“ – denn das bedeutet sehr, sehr viel Arbeit. Dass das Drachenreiten sich so dynamisch anfühlt, liegt vor allem an den Animationen der Drachen. Damit ist nicht nur die normale „Fliegen“-Animation gemeint, sondern auch die unzähligen speziellen Animationen, wenn man verschiedenste Fähigkeiten wie das Aufsteigen oder den Sturzflug verwende. Das sind Animationen, die alle anderen Reittiere gar nicht besitzen.

Viele haben große Mount-Sammlungen – die spielen beim Drachenreiten bisher keine Rolle.

Diese Animationen nachträglich für über 600 Reittiere zu entwickeln, die sich weit über 150 verschiedene Modelle teilen, ist eine ziemlich große Aufgabe. Eine, die verschiedenste Entwickler vermutlich für viele Wochen binden würde. Machbar, sicher, aber doch ein großes Unterfangen.

Und dabei besteht noch immer die Gefahr, dass Blizzard das „Gefühl“ des Drachenreitens verfehlt. Denn mit einer magischen Scheibe durch die Lüfte zu gleiten, kann schlicht und ergreifend nicht so dynamisch aussehen wie bei einem Drachen, der mit den Flügeln schlägt, den Kopf einzieht oder eine Fassrolle in der Luft macht.

Drachenfliegen hat PvP in der Open World gutgetan

Was vor allem bei den Kritikern des Drachenfliegens oft vergessen wird, ist der positive Effekt, den das Drachenfliegen auf das PvP in der offenen Welt hatte.

Denn im Kriegsmodus konnte man, wenn man gerade mal keine Lust auf PvP hatte oder eine Weile afk musste, sich einfach mit dem Flugreittier ganz weit oben im Himmel „parken“ und war damit quasi unangreifbar und in Sicherheit.

Mit dem Drachenreiten ging das nicht. Nicht nur, weil man unweigerlich irgendwann zu Boden stürzt, wenn man nicht anwesend ist, sondern auch, weil es mittels der Fähigkeiten des Drachens möglich war, andere Spieler vom Reittier zu werfen und sie so auf den Boden zu zwingen (und oft am Fallschaden zu sterben).

Allein aus diesem Gesichtspunkt bin ich der Meinung, dass im Kriegsmodus nur noch das Drachenreiten erlaubt sein sollte – so fühlt sich das PvP einfach durchdachter an, wenn man in der offenen Welt nicht „unendlich in Sicherheit“ sein kann. Wer das nicht mag, kann ja zurück in den Nicht-Kriegsmodus wechseln.

Es gibt keine Alternative mehr

Auf jeden Fall ist klar, dass das Drachenfliegen jetzt „alternativlos“ geworden ist. Die Spielerinnen und Spieler werden keine neue (oder alte) Welt mehr akzeptieren, in der man nicht direkt zu Beginn bereits irgendeine Form des Fliegens hat. Das alte Fliegen wäre ein klarer Rückschritt und das klassische „Ihr müsst die Welt erst zu Fuß erkunden, bevor ihr fliegen könnt“ dürfte auch der Vergangenheit angehören.

Drachenfliegen ist die Zukunft in World of Warcraft. Das Problem ist, dass Blizzard die ganzen alten Reittiere in diese Zukunft tragen muss – und ob das gelingt, bleibt noch fraglich.