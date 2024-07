Throne and Liberty: So viel kosten die Frühzugang-Pakete und das bieten sie

Publisher Amazon Games hat die drei Frühzugang-Pakete für Throne and Liberty vorgestellt. MeinMMO verrät euch, wie viel die Early-Access-Packs kosten und welche Vorteile sie bieten.

Welche Frühzugang-Pakete gibt es für Throne and Liberty? Eigentlich startet das MMORPG auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series offiziell am 17. September 2024. Wer einige Tage früher loslegen will, muss sich eines der Frühzugang-Pakete kaufen. Amazon Games hat die nachfolgenden Early-Access-Packs vorgestellt:

Throne and Liberty: Early Access Pack – Standard

Preis: 39,99 Euro

Früherer Zugang zum Spiel am 12. September 2024

Flight Morph „Radiant Swan“ (Skin für die tierische Flugform)

Sprintverwandlung „Shadow Lion“ (Skin für die tierische Reiseform an Land)

Schwimmverwandlung „Radiant Otter“ (Skin für die tierische Reiseform im Wasser)

Amitoi „Radiant Lulu“ (Skin für den Begleiter)

Titel „Entdecker“

Hier seht ihr alle Skins aus den Frühzugang-Paketen von Throne and Liberty.

Throne and Liberty: Early Access Pack – Deluxe

Preis: 69,98 Euro

Früherer Zugang zum Spiel am 12. September 2024

Inhalte der Standard-Version

Outfit „Shadow Knight“ (kosmetisches Kostüm)

Sprintverwandlungen„Radiant Wolf“ (Skin für die tierische Reiseform an Land)

Amitoi „Shadow Mischief“ (Skin für den Begleiter)

Titel „Adventurous Pioneer“

500 Luzent

Throne and Liberty: Early Access Pack – Ultimate

Preis: 99,97 Euro

Früherer Zugang zum Spiel am 12. September 2024

Inhalte der Standard- und Deluxe-Versionen

Outfit „Radiant Spirit“ (kosmetisches Kostüm)

Flight Morph „Shadow Wyvern“ (Skin für die tierische Flugform)

Schwimmverwandlung „Shadow Shark“ (Skin für die tierische Reiseform im Wasser)

Titel „Trailblazer of Solisium“

Emote „Behauptet den Thron“

1.000 Luzent

Wer keine Zeit für die Beta von Throne and Liberty hat, bekommt hier einige Eindrücke aus dem MMORPG:

Lohnt sich der Kauf der Pakete?

In der offenen Beta kostet die erste Version vom monatlichen Kampfpass 500 Luzent und der einmalig erwerbbare Wachstumspass (der euch die Levelphase erleichtern soll) 750 Luzent. Abseits der Luzent sind alle anderen Inhalte der Early-Access-Packs kosmetischer Natur – und gerade bei den Skins für die Tierformen und den Begleiter gibt es auch einige kostenlose Alternativen.

Leider gibt’s in der Beta bisher keine Übersicht über die Preise der Luzent-Pakete, sodass es unklar ist, wie viel Geld die 500 beziehungsweise 1.000 Luzent der beiden teureren Pakete wert sind. Da man sich Luzent aber auch erspielen kann, muss sich niemand genötigt fühlen, die Pakete nur für ein paar Luzent zu kaufen.

Was den Frühzugang angeht, ist es natürlich immer toll, mit der erste Welle der Spielenden auf die Server zu stürmen. Andererseits möchte Amazon Games für den offiziellen Release am 17. September extra Realms öffnen, auf denen sich keine Frühzugang-Spieler befinden werden. Auch die Auktionshäuser der Early-Access- und Launch-Server sollen getrennt sein.

Wie fair ist das Bezahlmodell von Throne and Liberty? Für die westliche Version haben Publisher Amazon Games und Entwickler NCSoft im Vergleich zur koreanischen Fassung einige Anpassungen vorgenommen. Alle Details zu Kampfpass, Wachstumspass, Ingame-Shop und die im Auktionshaus kaufbare Charakterstärke findet ihr hier: Ist Throne and Liberty Pay2Win? So spielt sich das neue MMORPG von Amazon, wenn man kein Geld ausgeben will