Spieler adelt MMORG, das nicht Lineage heißen darf: Würdiger Nachfolger von Lineage 2

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Falls es keine signifikanten Änderungen für den Shop der westlichen Version geben wird, dürfte zudem auch dieser hiesige MMORPG-Fans abschrecken. Wie sieht es aus: Habt ihr nach all den Berichten noch Lust auf Throne and Liberty?

Zum Zweiten ist sich msonix sicher, dass Throne and Liberty es schwer haben wird, sich gegen die große Genre-Konkurrenz in der Breite durchzusetzen. Es fehlt die Story-Klasse und die Rollenspielelemente eines Final Fantasy XIV, der schiere Umfang sowie das Charisma von WoW und die Brillanz der Kämpfe von Black Desert.

Throne and Liberty – So lief die 1. Festungsschlacht ab

Schauen wir uns die Punkte von msonix im Detail an. Das macht Throne and Liberty aus seiner Sicht gut:

Jetzt hat sich ein Spieler beider Versionen auf Reddit die Mühe gemacht, um die Stärken und Schwächen von Throne and Liberty aus seiner Perspektive bestmöglich zu beleuchten. Die These von msonix: Wir haben es trotz der Namensänderung mit einem würdigen Nachfolger von Lineage 2 zu tun.

Wie bewerten die westlichen Spieler Throne and Liberty? Einiges an Feedback aus der jüngsten Closed-Beta-Phase sowie der bereits erschienenen Korea-Version hatten wir euch bereits zusammengefasst:

Was waren die ursprünglichen Pläne für Throne and Liberty? Das neue NCSoft-Projekt sollte ursprünglich Lineage Eternal heißen und als dritter Teil die altehrwürdige MMORPG-Reihe fortsetzen. Nach laaaaaanger Entwicklungszeit und vielen Änderungen entschied sich NCSoft jedoch für die Umbenennung und die damit verbundene Distanz zur Lineage-Marke.

