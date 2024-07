Ich habe schon lange nicht mehr so viele Spieler in einem MMORPG gesehen, aber Throne and Liberty bekommt auch Kritik

Nach dem ersten Beta-Tag diskutiert die MMORPG-Community, ob Throne and Liberty taugt. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hat sich ebenfalls einige Stunden ins Getümmel gestürzt und fasst euch Ersteindrücke aus der Testphase zusammen.

Am 18. Juli um 19:00 Uhr ist sie gestartet, die offene Beta von Throne and Liberty. Zumindest theoretisch. Praktisch kamen viele Interessierte erst einmal nicht in die Charaktererstellung oder auf die Server. Als MeinMMO-Redakteur für das Thema MMORPGs war ich natürlich auch am Start und kämpfte – wie viele andere – mit Timeout-Fehlern und Verbindungsabbrüchen.

Kurz vor 20 Uhr klappte es dann bei mir mit der Anmeldung und danach hatte ich keine Probleme mehr. Ein Blick in den offiziellen Discord-Kanal reicht, um zu sehen, dass nicht alle so viel Glück hatten. Die Entwickler sind jedoch dran und haben erst um 9:30 Uhr einen Patch mit Fixes für die Steam-Version von Throne and Liberty veröffentlicht.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 15 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005. Seitdem hat er in verschiedenen Online-Rollenspielen mehrere Jahre Spielzeit angehäuft, fast jeden relevanten Genre-Vertreter der vergangenen knapp zwei Dekaden zumindest eine Weile gespielt und dabei zahllose Beta- und Launch-Phasen mitgemacht.

Eine Flut aus Spielercharakteren

Im Vorfeld hatten NCSoft und Amazon Games versprochen, das Massive in das Genre der MMORPGs zurückzubringen. Während in vielen modernen Genre-Vertretern die Spielerschaft auf zig Kanäle, Layer und Co. aufgeteilt wird und es eine Vielzahl von instanziierten Herausforderungen für überschaubar große Gruppen oder gar Solisten gibt, möchte Throne and Liberty einen anderen Fokus setzen.

Als ich das Tutorial beendet hatte, sah ich sofort, was das bedeutet:

So voll mit Charakteren war nicht nur die Hauptstadt, sondern auch die ersten Quest-Regionen.

Ich landete im Hafen einer Hauptstadt und in einem riesigen Pulk aus anderen Charakteren. Die Flut aus Körpern strömte durch sämtliche Straßen der Siedlung, es ist lang her, dass ich in einem MMORPG so viele Avatare auf einem Haufen gesehen habe. Wie eben erwähnt: Heutzutage werden diese in anderen Spielen gerne auf mehrere Versionen der Spielwelt aufgeteilt, um die Performance zu schonen.

Was ich dabei besonders beeindruckend fand:

Spürbare Performance-Probleme hatte ich am ersten Abend kaum, die Bildwiederholrate lag trotz maximalen Grafikeinstellungen und einer Auflösung von 2560 x 1440 fast durchgehend beim eingestellten Bildratenlimit von 60 Bildern pro Sekunde.

Die Flut von Charakteren zog sich gestern Abend nicht nur durch große Bereiche der Stadt, sondern auch durch die umliegenden Quest-Gebiete. Ich traf einfach überall eine große Masse von Spielercharakteren. Heute, am Morgen beziehungsweise frühen Vormittag, sind deutlich weniger Interessierte online und alle haben sich etwas mehr verteilt – dennoch ist überall etwas los.

Obwohl sich überall Spielercharaktere und NPCs tummelten, empfand ich es als stets leicht, mich zu orientieren, gewünschte Questgeber zu finden, mit diesen zu interagieren und Quest-Ziele (auch für Töte-Quests) abzuschließen. Einen Flaschenhals konnte ich bislang (mein Charakter ist Stufe 14) nicht feststellen.

Der Open-Beta-Trailer stellt die Frühzugang-Pakete von Throne and Liberty vor:

Was gefällt mir noch richtig gut? Ich mag den Stil der Spielwelt und die Qualität der Grafik. Es gab schon einige tolle Panoramen zu bestaunen. Durch die Tierformen (als Katze schnell laufen, als Adler fliegen und als Otter schwimmen ist von Anfang an möglich) und mit dem Greifhaken fühlt sich der eigene Charakter wunderbar mobil an. So macht die Erkundung Spaß!

Darüber hinaus gefällt mir bislang die Inszenierung der Story-Sequenzen und Dialoge, die bisherigen Missionen fallen ausreichend abwechslungsreich aus, um nicht zu langweilen, und ich mag grundsätzlich den fließenden Wechsel zwischen meinen Dolch- und Bogenangriffen.

Was gefällt mir nicht so gut? Man merkt jedoch, dass das Kampfsystem nachträglich noch einmal überarbeitet wurde und jetzt einen Kompromiss aus Action und Tab-Target darstellt. Spezialisten dieser Bereiche wie WoW (Tab-Target) oder Black Desert (Action) steuern sich einfach spürbar besser, kontrollierter und nachvollziehbarer.

Für mich ist Throne and Liberty zudem ein weiteres Beispiel dafür, dass viele asiatische MMORPG-Studios nicht in der Lage sind, schöne, aufgeräumte und klar strukturierte User Interfaces und Menüs zu bauen. Viele Bereiche wirken überfrachtet und/oder sehen hässlich aus.

Überfrachtetes UI, zig Währungen und Kampfpass … das muss ein Free2Play-MMORPG sein.

Wer mich kennt, weiß, dass ich wenig von Free2Play-Modellen mit Ingame-Shop, Battle-Pass-Systemen und zig unterschiedlichen Währungen halte. All das geht immer auf Kosten von Game-Design und Spielspaß. Throne and Liberty ist sicherlich nicht der schlimmste Vertreter seiner Art, setzt aber – wenig überraschend – auf die üblichen Free2Play-Systeme.

Unterm Strich hab’ ich aber gerade große Lust, weiterzuspielen und mir die eigentlich spannenden Inhalte wie Gildenraids, Weltboss-Kämpfe oder – leider erst zum Release – Burgbelagerungen anzuschauen.

Wie fällt der Ersteindruck der Community aus? Auf Reddit gibt’s bereits eine Diskussion mit fast 200 Kommentaren. Auch dort werden Kampferfahrung, Steuerung und das User Interface kritisiert. Es gibt aber auch Beta-Tester, die Spaß mit den Gefechten haben. Die Controller-Steuerung soll sich besser als die Steuerung mit Maus und Tastatur anfühlen.

skrukketiss69 schreibt (via Reddit): „Ich habe etwa 15 Minuten gespielt, und das war genug, um jeden Krümel des Interesses zu verlieren, den ich gehabt haben könnte. Das Gameplay war einfach super lahm.“

usernamaghhh fasst sich kurz (via Reddit): „Es ist einfach schwer, sich das UI anzusehen.“

TheMuffingtonPost schwärmt (via Reddit): „Das Spiel ist aber verdammt schön, wirklich ein beeindruckendes Spektakel, und die Präsentation von allem ist erstklassig.“

Yetti2Quick empfiehlt einen Controller (via Reddit): „Die Kämpfe fühlen sich mit einem Controller großartig an.“

Habt ihr schon in die offene Beta von Throne and Liberty reingespielt? Wie fällt euer Ersteindruck aus? Was gefällt euch, was eher nicht? Verratet es in den Kommentaren! Falls ihr mehr Infos zum neuen MMORPG von NCSoft und Amazon Games sucht, schaut hier vorbei: Throne and Liberty – Alles Wichtige zu Release, Klassen, Gameplay, Open Beta, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen