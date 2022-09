Throne and Liberty gilt als große MMORPG-Hoffnung – Seht im Video die Highlights der internen Beta

Die Entwickler des MMORPG Throne and Liberty haben in einem neuen Video Highlights aus der internen Beta gezeigt und dabei unter anderem Einblicke in den Charakter-Editor gegeben.

Was ist das für ein Spiel? Throne and Liberty ist ein MMORPG des koreanischen Entwicklerstudios NCSoft, das ursprünglich als Lineage Eternal angekündigt wurde. In der Entwicklung soll es bereits mehr als 75 Millionen Euro verschlungen haben.

Das MMORPG setzt auf eine offene Spielwelt, in der die Fortbewegung eine wichtige Rolle spielen soll. Ihr sollt beispielsweise Kletterhaken nutzen oder euch selbst in Wasser- und Flugtiere verwandeln können.

Außerdem soll es riesige Weltbosse sowie Belagerungen von Burgen geben. Dabei setzt Throne and Liberty nicht auf eine klassische Holy Trinity aus Tank, Heiler und Damage-Dealer oder festen Klassen. Stattdessen rüstet ihr zwei Waffen aus, die euren Spielstil bestimmen und die ihr leveln und verbessern könnt.

Auf welchen Plattformen erscheint MMORPG? Throne and Liberty soll auf dem PC, PS5 und Xbox Series X erscheinen.

Throne and Liberty zeigt Gameplay im Video zur internen Beta

Was ist das für ein Video? In dem neuen Video von Throne and Liberty zeigen die Entwickler des MMORPGs die Highlights eines Beta-Tests, der gemäß Videobeschreibung intern im August 2022 durchgeführt wurde.

Neben einigen Szenen, in denen die Tester während des Spielens gezeigt wurden, ist auch Gameplay zu sehen. So werden Kämpfe mit massenweise Spielern, die Belagerung einer Burg sowie die besonderen Fortbewegungsmöglichkeiten des Spiels gezeigt.

Wo findet ihr Szenen des Spiels in dem Video?

Charakter-Editor: 00:12

Kampf mit Pfeil und Bogen: 00:17

Verwandlung in einen Wolf: 00:18

Verwandlung in einen Vogel: 00:22

PvP: 00:37

Kämpfe mit haufenweise Spielern gegen große Gegner oder Bosse: 01:00 bis 01:15

Belagerung einer Burg: ab 01:28, mit kurzen Sequenzen der Testpersonen dazwischen

Wann ist der Release von Throne and Liberty? Der Release von Throne and Liberty soll im ersten Halbjahr 2023 sein. Zunächst sollte das MMORPG 2022 erscheinen, ehe im August bekannt wurde, dass sich der Release aus „strategischen Gründen“ verschiebe.

