PvP in einem „Diablo-MMORPG?“ – Gildenkriege starten in MU Legend

An welche Spieler richtet sich Mu Legend? Viele Spieler vergleichen MU Legend aufgrund der Hack and Slay-Steuerung mit Diablo. Ein großer Unterschied ist jedoch das PvP-System, welches sogar Gildenkriege ermöglicht.

Was ist MU Legend? MU Legend ist ein Action MMO von Webzen und Nachfolger des in China erfolgreichen MMORPGs Mu Online. Das Spiel könnt ihr kostenlos spielen und es steht euch sogar auf Steam zur Verfügung.

Die Holy-Trinity aus Tank, DD und Heiler ist in MMORPGs besonders durch World of Warcraft berühmt geworden. Für viele Spieler ist es kaum vorstellbar, dass es auch MMORPGs gibt, die auf diese Rollenverteilung verzichten.

