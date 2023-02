Guild Wars 2 ändert Release-Plan für die Zukunft komplett – Will nun schneller Erweiterungen bringen

Das MMORPG Guild Wars 2 hat seine Pläne für die nächsten Jahre angekündigt. Statt auf große Erweiterungen alle 2 bis 4 Jahre will man nun auf ein Konzept ähnlich dem von ESO setzen. Jedes Quartal soll es ein Update geben, ergänzt mit regelmäßigen kleinen Addons.

Was plant Guild Wars 2 für die Zukunft? Die Entwickler haben nach eigener Aussage festgestellt, dass ihr aktuelles Konzept für das MMORPG nicht aufgeht. Ein zu großer Teil des Teams sei an der Fertigstellung einer neuen Erweiterung beteiligt, sodass die restliche Content-Entwicklung auf der Strecke bliebe und Lücken entstünden.

Darum wird es ab 2023 große Anpassungen geben:

Guild Wars 2 soll einmal pro Quartal ein großes Update bekommen.

Ergänzt werden diese Quartals-Updates durch regelmäßige, aber etwas kleinere Erweiterungen.

Eine Erweiterung soll eine zusammenhängende Geschichte erzählen, die durch die Quartals-Updates fortgesetzt wird. Am Ende der Geschichte steht dann direkt die nächste Erweiterung in den Startlöchern – die übrigens weniger kosten soll, als die bisherigen Addons (29,99 Euro).

Eine Erweiterung soll immer mit zwei neuen Karten in der offenen Welt, zwei Angriffsmissionen, neuen Beherrschungen und neuen Spielerlebnissen starten. Über die folgenden Quartals-Updates sollen dann weitere Karten, weitere Story-Inhalte, Herausforderungs-Modi für die Angriffsmissionen und neue Fraktale ergänzt werden.

Das erste dieser Quartals-Updates werden wir bereits am 28. Februar erleben. Dort soll die Geschichte der neusten Erweiterung End of Dragons weitererzählt werden, die für Guild Wars 2 ein großer Erfolg war. Das Highlight ist das neue Gebiet, das mit der Zeit erweitert und mit Meta-Events und Bosskämpfen angereichert wird.

Was passiert 2023 noch? Neben dem großen Quartals-Update planen die Entwickler weitere Patches für Guild Wars 2:

Am 14. Februar erscheint ein Update mit Anpassungen an der Balance der Klassen und den Belohnungen im WvW.

Am 28. März kehrt das regelmäßige Event Super Adventure Box zurück.

Am 18. April wird das Upgrade auf DX11 abgeschlossen.

Am 2. Mai wird es das nächste Balance-Update geben.

Für die erste Jahreshälfte 2023 sind zudem ein neues legendäres Waffen-Set im Stil der Soo-Won-Waffen sowie ein neues Fraktal samt Herausforderungsmodus geplant.

Lohnt es sich 2023 noch mit Guild Wars 2 anzufangen?

Guild Wars 2 setzt künftig auf ein System, das an ESO erinnert

Woran erinnert dieser Rhythmus? Der Aufbau klingt ähnlich wie das aktuelle Modell von The Elder Scrolls Online, jedoch nicht in ein ganz so festes Korsett gepresst. So bringt ESO derzeit jedes Jahr eine Erweiterung im Sommer raus und setzte immer auf zwei Dungeon-DLCs.

Für ESO ging dieses Konzept anfangs gut auf, allerdings häufte sich Kritik, dass der starre Rhythmus zu vorhersehbar war und die neuen Erweiterungen insgesamt zu klein ausfielen. Darum entschied man sich im Jahr 2023 diesen Kreislauf zu durchbrechen und Anpassungen vorzunehmen, darunter eine komplette Überarbeitung vom 4. DLC.

Allerdings gibt es zwei große Unterschiede zwischen ESO und Guild Wars 2:

Die Entwickler von GW2 lassen sich offen, wie viele Quartals-Updates zwischen zwei Erweiterungen genau liegen.

Diese Updates dazwischen sind in GW2 kostenlos, während man bei ESO wahlweise Echtgeld zahlt oder aber das Abo ESO+ benötigt. Zudem sollen die GW2-Erweiterungen günstiger sein. Die Spieler rechnen mit 15 bis 25 Euro anstelle der 39,99 Euro bei ESO.

Ob das Konzept von Guild Wars 2 aufgeht oder zu ähnlichen Problemen wie bei ESO führt, werden wir in den kommenden Monaten und Jahren sehen. Was denkt ihr darüber? Schreibt es gerne in die Kommentare.

