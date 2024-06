Ein Experte für Lebenssimulationen hat das neue Housing von Guild Wars 2 entwickelt

Kurz nach der Ankündigung der Erweiterung Janthir Wilds für Guild Wars 2 gibt’s zusätzliche Infos zum Waffentyp Speer. Außerdem hat sich ArenaNet für das neue Housing-Feature erfahrene Verstärkung ins Team geholt.

Wer verstärkt die Entwickler von Guild Wars 2? Joel Eckert verriet auf X, dass er es super spannend findet, an dem neuen Housing-System der frisch angekündigten Erweiterung Janthir Wilds zu arbeiten. Der Senior Game Designer hatte davor viele Jahre lang für Maxis an Sims 4 gearbeitet. Er kennt sich also mit Spielen aus, in denen sich Spielende in ihrem Eigenheim individuell austoben können.

Allzu viel ist zur Heimstatt von Guild Wars 2 jedoch bislang nicht bekannt. Klar ist, dass die persönliche Housing-Instanz für den gesamten Account zur Verfügung stehen wird. Euch erwartet ein Grundstück sowie ein Gebäude, das ihr dekorieren und kultivieren könnt.

Das Feature schaltet ihr über einen zugehörigen Beherrschungspfad frei, über den ihr das Eigenheim dann auch weiterentwickeln könnt. Ihr sollt Freunde einladen und auf freischaltbare Ressourcen zugreifen können. Mehr Infos soll es in den kommenden Wochen geben.

Alles, was ihr zum Waffentyp Speer wissen müsst

Mehr Infos haben die Entwickler auch zum neuen Waffentyp Speer verraten. Den Umgang erlernt ihr beim Training mit den Tiefland-Kodan von Janthir, zu Beginn der neuen Story. Alternativ könnt ihr die kodanische Speerausbildung über das PvP freischalten. In jedem Fall benötigt ihr die Erweiterung für die Freischaltung des Waffentyps. Hier die weiteren Grundlagen:

Speere sind Zweihandwaffen, die ihr an Land sowie unter Wasser einsetzen könnt. Falls ihr genau das tun möchtet, benötigt ihr jedoch zwei Speere, einen für jeden Slot.

Die Fertigkeiten des Speers unterscheiden sich an Land abhängig von eurer Klasse. Einige Archetypen nutzen den Speer als Projektilwaffe auf Distanz, andere als Nahkampfwaffe oder als magischen Fokus.

Alle Speer-Skins aus GW2 können an Land verwendet werden.

Mit dem ersten Update von Janthir Wilds landet ein legendärer Speer auf den Liveservern.

Klassen, die jetzt keine Speere unter Wasser einsetzen können, dürfen das auch nach dem Release der Erweiterung nicht.

Vom 27. bis 30. Juni wird eine offene Beta stattfinden, in der ihr den Speer mit euren Klassen ausprobieren könnt.

Was muss ich noch zur Erweiterung Janthir Wilds wissen? Guild Wars 2: Janthir Wilds erscheint am 20. August 2024. Die Erweiterung soll in der Standardversion 24,99 Euro kosten und wie der Vorgänger Secrets of the Obscure drei große Inhalts-Updates erhalten, die zwischen August 2024 und Sommer 2025 erscheinen.

Zusätzlich zur Standardversion wird es noch eine Deluxe Edition (knapp 50 Euro) und eine Ultimate Edition (knapp 75 Euro) geben, die mit exklusiven Items locken. Mehr Infos zu den Versionen findet ihr auf der offiziellen Übersichtsseite von Janthir Wilds (via ArenaNet).

Zu den weiteren Features gehören die beiden Zonen Tiefland-Küste (die Heimat der Tiefland-Kodan) und Janthir Syntri, das zähmbare Kriegsklauen-Mount und eine frische Story-Kampagne, die an die Ereignisse aus Secrets of the Obscure anknüpft. Mehr dazu: Guild Wars 2 Janthir Wilds – Alles Wichtige zu Release, Housing, Kriegsklauen-Mount und Waffentyp Speer