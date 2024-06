Das Housing aus Guild Wars 2 wandelt auf den Spuren des vielleicht besten Eigenheim-Systems aller MMORPGs

Mit der kommenden Erweiterung Janthir Wilds landet ein neues Housing-Feature in Guild Wars 2. Jetzt gibt’s neue Infos zu den Heimstätten und den Funktionen des Eigenheim-Systems.

Was ist zum neuen Housing bekannt? Erstmals angekündigt hat Arenanet das Feature sowie die zugehörige Erweiterung Janthir Wilds am 4. Juni 2024. In Zusammenarbeit mit den Entwicklern hat die Webseite PC Gamer jetzt eine exklusive Vorschau auf die Heimstätten veröffentlicht. Im Folgenden fasst MeinMMO euch das Wichtigste zusammen.

Die neuen Heimstätten sind eine Weiterentwicklung der Heimatinstanzen, die es weiterhin geben wird.

Alle in Heimatinstanzen gesammelten Gegenstände können nahtlos in die neuen Heimstätten integriert werden.

Für die Heimstätten hat Arenanet den Bau-Editor von Guild Wars 2 grundlegend überarbeitet und erweitert. Ähnlich wie beim grandiosen Housing von Wildstar soll es beispielsweise auch möglich sein, Gegenstände in der Größe zu skalieren oder sie in der Luft schweben zu lassen.

Für die Freischaltung der Bauanleitungen führen die Entwickler eine neue Meisterschaft ein. Mehr als 300 Dekorationen sind für den Launch geplant. Über das nächste Jahr soll die Zahl auf etwa 800 steigen.

Euer Eigenheim wird eine Art Ausstellung für all eure Skins, Rüstungen, Waffen, Charaktere und Mounts. Ihr könnt all eure GW2-Helden auf dem Grundstücke platzieren (und diese Animationen ausführen lassen), eure Reittiere im Stall besuchen (und eure Lieblings-Skins anschmachten), Friedensstifter in Waffenständern ausstellen und schicke Klamotten über Kleiderpuppen werfen, um diese in all ihrer Pracht zu präsentieren.

In den Heimstätten erwarten euch diverse Aktivitäten wie Knoten ernten, Blumen gießen, angeln, schwimmen, Bäume fällen oder „Katzen bei Katzendingen“ zusehen (via Arenanet). Jup, eure gesammelten Stubentiger finden in der Heimstätte ihr neues Zuhause.

An der zugehörigen Anlegestelle findet ihr das Skiff, mit dem ihr über den hiesigen Fluss tuckern könnt.

Zugang zum Feature erhaltet ihr früh während der Story-Kampagne der neuen Erweiterung.

Anders als in anderen MMORPGs müsst ihr keine Lotterie gewinnen oder enorme Ingame-Geldsummen zahlen, um euch ein eigenes Grundstück zu sichern. Es gibt auch keine Miete oder anderweitige regelmäßige Kosten.

Der Ankündigungs-Trailer für die Erweiterung Janthir Wilds von Guild Wars 2:

Neues System mit Potenzial

Was sagt MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz zum neuen Housing? In den vergangenen Jahren hatte ich immer wieder das Gefühl, dass Arenanet nur noch das Nötigste tut, um Guild Wars 2 am Leben zu halten. Dazu passt, dass sich Guild Wars 3 bereits in der Entwicklung befinden soll.

Daher bin ich positiv überrascht, wie mächtig und durchdacht das neue Housing-System von Janthir Wilds bislang wirkt. Uns erwartet definitiv mehr als nur ein Alibi-Eigenheim-System, das kaum mehr bietet, als die Heimatinstanzen. Was die Optionsvielfalt des Editors angeht, erinnern mich die Heimstätten sogar an das vielleicht beste Housing-System des MMORPG-Genres.

Das gab es aus meiner Sicht in Wildstar, das im November 2018 offline ging und daher auch nicht in unserer Top 5 der aktuell besten Housing-Systeme in MMORPGs auftaucht. In dem bunten Online-Abenteuer von Carbine und NCSoft war es ebenfalls möglich, Items in der Luft schweben zu lassen oder ihre Größe nach eigenem Gusto zu skalieren.

Toll finde ich die vielen Möglichkeiten, all die gesammelten Errungenschaften ausstellen zu können – schließlich ist Guild Wars 2 mit seiner horizontalen Progression DAS MMORPG schlechthin für den jahrelangen Ausbau der eigenen Sammlung.

Was mir noch fehlt, sind ein, zwei weitere Inhalte, die mit den Heimstätten verknüpft sind. Auch hier geht mein Blick wieder zu Wildstar, denn dort gab es die sogenannten Housing-Expeditionen, die man allein oder mit Freunden bestreiten und sich exklusive Dekorationen verdienen konnte.

Wie ist euer Ersteindruck bisher? Welches Feature vermisst ihr? Was gefällt euch besonders gut? Verratet es mir in den Kommentaren! Mehr Infos zur neuen Erweiterung, die am 20. August 2024 erscheinen soll, findet ihr hier: Guild Wars 2 Janthir Wilds – Alles Wichtige zu Release, Housing, Kriegsklauen-Mount und Waffentyp Speer