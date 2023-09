GW2 jubelt über Erfolg der neuen Erweiterung – doch es hagelt Kritik von der Community

Guild Wars 2 hat kürzlich seine neueste Erweiterung „Secrets of the Obscure“ veröffentlicht und verkündet, dass mehr Spieler als erwartet an diesem Abenteuer teilnehmen. Doch die Reaktionen aus der Community sind gemischt, da nicht alle Spieler von den Veränderungen begeistert sind.

Was hat es mit der neuen Erweiterung „Secrets of the Obscure“ auf sich? Die Ankündigung der Erweiterung „Secrets of the Obscure“ erfolgte am 27. Juni 2023. Gerade einmal einen Monat später, am 22. August, wurde sie veröffentlicht.

Der rasche Release kam für viele überraschend, passt jedoch zum 11. Jahrestag von Arenanet am 28. August. Dieser schnelle Zeitrahmen ermöglichte es den Spielern, sich schnell in die neuen Inhalte zu stürzen. Jedoch gab es auch Bedenken darüber, ob die Entwickler ausreichend Zeit für die Qualitätssicherung hatten.

Hier bekommt ihr einen Einblick in die neue Erweiterung:

40 % Spielerzuwachs auf Steam

Was sagt Arenanet zu dem Release? In einem Post vom 14. August äußerten sich auch die Entwickler von Arenanet zur Erweiterung. Sie zeigten sich erfreut darüber, dass „Secrets of the Obscure“ bisher besser ankommt als erwartet.

Am Veröffentlichungstag gab es so viele Spieler, die die Erweiterung spielen wollten, dass zusätzliche Serverkapazitäten bereitgestellt werden mussten, um den Spieleransturm zu bewältigen.

Obwohl viele Spieler das Spiel immer noch über den eigenen Arenanet-Clienten starten, war ein Anstieg der gleichzeitigen Spielerzahlen auch auf Steam zu verzeichnen. Kurz vor der Veröffentlichung der Erweiterung waren durchschnittlich 4700 gleichzeitige Spieler aktiv, während es kurz danach auf 6500 gleichzeitige Spieler anstieg. Dies entspricht einem Spielerzuwachs von rund 40 % (via steamdb).

Wie kam die Erweiterung an? Unser MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hatte bereits vor der Veröffentlichung die Möglichkeit, die Erweiterung für rund 100 Minuten zu testen. Seine Meinung zu neuen Inhalten wie Events, Bosskämpfen, Skins und Erfolgen war überwiegend positiv. Er lobte die Herausforderungen und frischen Aspekte, die die Erweiterung mit sich brachte.

Dennoch kritisierte er stark die neuen Map-Gebiete, die optisch einen unbefriedigenden Eindruck hinterlassen und oft auf Recycling von Assets zurückgreifen. Insbesondere die sogenannten „Zauberwelt“-Gebiete wirkten unzusammenhängend und generisch.

Wie reagiert die Community? Ein Kritikpunkt, der in der Community immer wieder auftaucht, ist das neue Daily-System. In der vorherigen Version erhielten Spieler 12 Aufgaben aus verschiedenen Bereichen des Spiels und konnten frei wählen, welche sie erledigen wollten. Sei es im PvE, WvW oder PvP.

Mit der Erweiterung müssen sich Spieler nun zu Beginn für einen dieser Bereiche entscheiden und erhalten dann fünf Aufgaben, darunter eine, die das Einloggen ins Spiel erfordert.

Vor dem Update gab es Daily-Aufgaben wie zum Beispiel bestimmte Jumping-Puzzles oder Events abzuschließen. Aktuell beinhalten die Aufgaben zum Beispiel das Sammeln von 10 Ressourcen oder das Abschließen eines „Ansehen-Herzens“, was eine Quest darstellt.

Viele Spieler kritisieren, dass die Dailys anspruchsloser geworden sind und sich weniger vielfältig anfühlen. Einige bevorzugen jedoch diese Änderung und sehen sie als positives Element der Erweiterung.

“Ein halb zerkauter Kaugummi in meiner Tasche”, schrieb ein Nutzer auf Steam

Wie sind die Reviews auf Steam? Auf der beliebten Gaming-Plattform Steam sind die Rezensionen für „Secrets of the Obscure“ ebenfalls gemischt. Die Erweiterung hat bisher nur 44 % positive Bewertungen erhalten und trägt den Status „ausgeglichen“.

Einige Spieler loben die neuen Inhalte und Systeme und freuen sich über die frische Geschichte und die vereinfachten Mechaniken, die neuen Spielern den Einstieg erleichtern.

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Einige Spieler bemängeln, dass das neue Gebiet nur mit fliegenden Reittieren, wie der Himmelsschuppe oder dem Greifen, effektiv zu bereisen ist. Da nicht jeder diese Mounts besitzt, insbesondere die Himmelsschuppe, die einen erheblichen Zeitaufwand erfordert, führt dies zu Unmut.

Auch das neue Drop-System stößt auf Kritik, da es in einigen Fällen wenig belohnend erscheint. Spieler bemängeln, dass die Belohnungen nicht im Verhältnis zur Schwierigkeit der Herausforderungen stehen.

So schreibt ein Nutzer: „Ich erwarte nicht, dass jede neue Meta Tier-3-Beute im Spiel oder so hat, aber wenn ich durch eine ziemlich kompliziertes Meta gehe und am Ende drei Kieselsteine, eine alte Glasmurmel und einen halb zerkauten Kaugummi in meinen Taschen habe, ist das ein bitterer Beigeschmack. Vor allem, da wir das gleiche Problem mit EoD hatten, haben sie es halb zur Kenntnis genommen und dann … machen sie es einfach noch einmal?“

Trotz der gemischten Reaktionen hat Arenanet bereits neue Inhalte und Fixes angekündigt. Die Community wartet gespannt darauf, wie sich die Erweiterung weiterentwickeln wird und wie die Entwickler auf das Feedback der Spieler reagieren werden.

Der neue Season-Pass, der vor einiger Zeit eingeführt wurde, hat viele Spieler positiv überrascht, und es bleibt abzuwarten, welche weiteren Überraschungen und Anpassungen die Zukunft für Guild Wars 2 bereithält. Während einige Spieler skeptisch sind, gibt es auch Hoffnung auf Verbesserungen, die das Spielerlebnis in „Secrets of the Obscure“ weiter optimieren könnten.

Wie findet ihr die neue Erweiterung? Hättet ihr gerne einen Artikel über die ganzen Veränderungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

