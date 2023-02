Guild Wars 2 bringt heute ersten neuen Content seit 12 Monaten – Setzt auf riesiges Gruppen-Event, aber etwas fehlt

Guild Wars 2 brachte im Februar 2022 die neue Erweiterung End of Dragons heraus. Danach fokussierte man sich darauf, alte Inhalte neu zu beleben. Doch das hat jetzt ein Ende. Mit “In tiefsten Tiefen” bekommt das MMORPG ein neues Gebiet, neue Story-Inhalte und zahlreiche neue Belohnungen.

Was ist das für ein Patch? In tiefsten Tiefen ist das erste große Update, das dem neuen Release-Rhythmus von Guild Wars 2 entspricht. Es setzt die Geschichte von End of Dragons fort und ist für jeden Besitzer der Erweiterung kostenlos. Inhaltlich bringt es:

Das neue Gebiet Gyala-Senke

Neue Story, die sich um eine dunkle Bedrohung dreht, die bei Bergarbeiten im Jadesteinbruch entdeckt wurde

Das neue Meta-Event “Die Jadekriese”

Etliche Erfolge, die ihr abschließen könnt

Ein neues Luxon-Waffenset, das ihr euch komplett erspielen könnt

Weitere Belohnungen, darunter ein holografischer Umhang und eine Grinsende Tahkayun-Maske

Allerdings verzichtet das Update auf instanziierte Inhalte wie ein Fraktal oder eine Angriffsmission, was schade ist. Nach der letzten Ankündigung klang es so, als wären Instanzen wieder ein größerer Faktor und würden öfter erscheinen.

Wann erscheint der Patch? Er wurde bereits veröffentlicht. Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Mysteriöse Krankheiten und Anspielungen auf Guild Wars 1

Was erwartet mich im Update? Die neue Story schickt euch in das Gebiet Gyala-Senke, das sich etwa dort befindet, wo im Vorgänger die Gyala-Brutstätte mit den Belagerungs-Schildkröten war. Ein großer Unterschied ist jedoch, dass dort der Abbau von Jade in Steinbrüchen zu einem lukrativen Geschäft wurde.

Doch in diesen Steinbrüchen breitet sich eine mysteriöse Krankheit aus. Anscheinend wurde bei den Arbeiten eine mysteriöse Bedrohung entfesselt. Einige Arbeiter sind komplett verschwunden.

Spannend ist das Setting des Gebiets. Sieht anfangs noch alles recht harmlos aus, erkundet ihr später düstere Tiefen. Dabei trefft ihr auch auf besondere Kreaturen aus dem Vorgänger Guild Wars 1. Die Karte erspielt ihr euch Stück für Stück in einem Meta-Event, ähnlich wie im Widerstand des Drachen in Heart of Thorns. Dafür braucht ihr jedoch auch einige Mitspieler.

Die Story beschäftigt euch wie üblich etwa 90 Minuten und wird nun im Story-Journal direkt unter “End of Dragons” geführt. Danach könnt ihr noch etliche Stunden damit verbringen, Erfolge abzuschließen, am großen Meta-Event teilzunehmen und die neuen Belohnungen zu farmen.

Als Belohnungen winken unter anderem der Holografische Umhang, der auch bei Bewegungen weht, ein Thron, der als Stuhl überall beschworen werden kann, und ein neues Waffenset, von dem wir euch exemplarisch Axt, Großschwert und Bogen eingebunden haben:

Erster neuer Content seit Februar 2022

Was passierte in den letzten 12 Monaten? Guild Wars 2 brachte regelmäßig neue Updates heraus. Der große Fokus lag jedoch auf der Rückkehr der Lebendigen Welt Staffel 1. Die Inhalte und Story-Instanzen damals waren darauf ausgelegt, nach wenigen Wochen wieder komplett aus dem Spiel zu verschwinden, weil etwa am gleichen Ort etwas völlig anderes passierte. Die Spielwelt war also tatsächlich lebendig.

Doch dadurch entstand eine riesige Lücke in der Story, die gerade für Neueinsteiger und Rückkehrer problematisch war. 2022 wurde diese Lücke durch mehrere Updates geschlossen. Die alten Inhalte wurden zudem mit neuen Erfolgen und Belohnungen versehen. Ein Highlight ist etwa die Rückkehr in das alte Löwenstein.

Zudem wurden wieder regelmäßige Events wie Halloween, Weihnachten oder das Fest der Vier Winde abgehalten. Im August fand endlich der Release auf Steam statt, mit dem auch neue Erfolge für Anfänger kamen.

Diese Updates waren allesamt wichtig, brachten jedoch keinen echten neuen Content für Veteranen. Diese mussten sich bis heute, dem 28. Februar, gedulden.

Was sagt ihr zu dem neuen Update? Seid ihr zufrieden oder eher enttäuscht vom Umfang?