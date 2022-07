Deutsche Spieler lieben MMORPGs wie GW2 und ESO, aber mögen Final Fantasy nicht so sehr – Woran liegt das?

Wir auf MeinMMO werden öfter gefragt, warum wir Final Fantasy XIV nicht stärker mit Artikeln begleiten. Immerhin gehört das MMORPG mindestens in die Top 3 der Welt und kämpft vor allem mit WoW um die Krone. Doch schaut man nur auf Deutschland, dann befindet sich Final Fantasy in einem sehr engen Kampf mit ESO, GW2 und Lost Ark und wird auf Platz 3 oder sogar 4 geschoben.

Wie fällt das Interesse an den MMORPGs aus? Das ist immer etwas schwer zu sagen, denn konkrete Spielerzahlen teilt fast keine Firma. Allerdings lassen sich gewisse Tendenzen sehen:

Final Fantasy XIV etwa erlebte im Sommer 2021 einen Hype durch Streamer wie Asmongold, die von WoW zu dem MMORPG gewechselt sind. Im Dezember erschien dann die neue Erweiterung Endwalker, die ebenfalls für einen großen Andrang der Spieler sorgte.

WoW wiederum erlebte zuletzt ein Tief, weil die Content-Abstände in Shadowlands recht lang waren und sogar ein Patch im Vergleich zu den vorherigen Erweiterungen fehlte. Ein bisschen Hype erlebte das MMORPG dann mit der Ankündigung der neuen Erweiterung Dragonflight.

Lost Ark wiederum erlebte einen Release-Hype im Westen, was das Interesse sprunghaft ansteigen ließ.

Schaut man sich Google Trends an, dann spiegeln sich genau darin die genannten Elemente. Google Trends wertet das Suchverhalten aus, stellt dies dann in den Kontext zu anderen Daten und schätzt daraus ein Gesamtinteresse.

Im weltweiten Vergleich ist klar: WoW und Final Fantasy XIV kämpfen um die Spitze, der Hype um Lost Ark verglüht langsam und gerade Guild Wars 2 (blauer Balken) spielt kaum eine Rolle.

Das weltweite Interesse an den fünf genannten MMORPGs in den letzten 12 Monaten im Vergleich (via Google Trends).

Deutsche Spieler lieben ESO und Guild Wars 2

Wie sehen die Zahlen für Deutschland aus? In Deutschland dominiert WoW. Die anderen MMORPGs sind abgeschlagen. Aber abseits von Platz 1 ist das Ranking richtig spannend. In die letzten 12 Monaten etwa geht der Platz 2 klar an Lost Ark. Im ersten Bild haben wir den Balken von Lost Ark deshalb auch ausgeblendet, da er den spannenden Dreikampf dahinter stört.

Auf Platz 3 landet dann Final Fantasy XIV, auf Platz 4 ESO und auf Platz 5 Guild Wars 2. Aber man sieht einige Besonderheiten:

Zum Release der Erweiterung End of Dragons stand Guild Wars 2 sogar für fast 30 Tage auf Platz 1 der drei genannten Spiele. Weltweit kam es nicht mal an ESO vorbei.

Schaut man auf die letzten 30 Tage, dann gehört ESO der erste Platz in diesem Dreikampf. Grund dafür ist der Release der neusten Erweiterung High Isle Anfang Juni.

Sogar Lost Ark ist in den letzten 30 Tagen eng in einen Vierkampf verwoben.

Ebenfalls kurios ist: Guild Wars 2 hat weltweit das größte Interesse in Slowenien, gefolgt von Deutschland. Die Deutschen spielen also GW2 deutlich lieber, als etwa die Amerikaner oder die Briten. Das bestätigte uns auch ein Mitarbeiter vom Entwickler ArenaNet, den wir 2018 auf der gamescom getroffen haben. Gerade Deutschland und Frankreich seien wichtig für das MMORPG, zusammen sogar wichtiger als die USA, hieß es.

Deutsche Trends der letzten 12 Monate. Deutsche Trends der letzten 30 Tage

Wie verlässlich ist Google Trends? Trends zieht seine Werte aus den Suchanfragen bei Google und zeigt natürlich keine Spielerzahlen. Trotzdem ist das Tool für unsere Arbeit nützlich, um eben das Interesse an Spielen nachzuschlagen.

Bisher deckten sich die Zahlen des Tools auch immer mit unseren Erfahrungen.

Klassische Fantasy schlägt in Deutschland JRPG

Wie kommt der Unterschied in der Beliebtheit zustande? Final Fantasy XIV ist ein Brett in Japan. Kein anderes MMORPG kommt nur in die Nähe dieser Zahlen. Auch in den USA ist Final Fantasy inzwischen leicht beliebter als WoW.

Doch gerade in Deutschland kommt das Spiel aus Japan nicht so gut an. Mögliche Erklärungsversuche sind:

Spiele wie ESO und Guild Wars 2 orientieren sich noch recht eng an unserer Welt, auch wenn man auf Magie, Drachen und Monster trifft. Beide bieten zudem ein Modus, in dem man Burgen belagert und erobert.

Deutsche Spieler wiederum haben ein Fable vor allem für mittelalterliche Spiele. Nicht ohne Grund sind hier Titel wie Gothic, Skyrim oder Strategiespiele wie die Siedler so beliebt.

In Final Fantasy XIV wiederum geht es bunter und abgedrehter zu. Da übernehmen Hasen schon mal einen Twitter-Account, man trifft auf Katzenmädchen oder Spieler bauen eine ungesunde Beziehung zu „Mami“ auf. Auch der gesamte Aufbau der Welt und die Art des Storytellings unterscheiden sich stark von den anderen beiden Titeln.

Einigen deutschen Spielern geht das zu weit. Sie mögen es gediegener. Immer wieder lesen wir in den Kommentaren, dass unsere Leser zwar versuchen, FFXIV zu mögen, aber die Spielwelt einfach nicht zu dem passt, was sie erwarten.

Dass Deutsche lieber klassische MMORPGs mögen, erleben wir auch immer wieder an Diskussionen rund um Genderlock und Völker oder Klassen, die als zu kindlich angesehen werden. Während etwa die neuen Klassen Painter und Aeromancer gerade in der koreanischen Community von Lost Ark gefeiert werden, liest man bei uns immer wieder Kommentare wie von Aldalindo:

Dieser Genderlock ist einfach nicht mehr zeitgemäß und nun sogar noch die Lolly-Schiene, echt jetzt? Gut, die Koreaner lieben es wohl…aber für mich entwickelt sich das Game in die falsche Richtung.

Diese Kritik gab es bei so ziemlich jedem MMORPG, das aus Asien zu uns gekommen ist, darunter zuletzt Astellia und Elyon. Diese Art der Spiele hat hierzulande zwar durchaus Anhänger, aber nicht in der großen Zahl wie in Japan oder Korea.

Die auf kindlich und süß getrimmten Astells kamen nicht so gut an.

Wie ist eure Einstellung zu den MMORPGs? Spielt ihr lieber Guild Wars 2 oder ESO oder seid ihr Team Final Fantasy XIV? Muss die Spielwelt für euch eher klassisch sein oder darf es auch mal etwas ungewöhnlicher zugehen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

