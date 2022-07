Westliche MMORPG-Hoffnung Ashes of Creation überarbeitet den größten Kritikpunkt der Alpha

Im Juni 2021 fand die erste Alpha zu Ashes of Creation statt. Damals zeigten sich viele ernüchtert, gerade weil die Kämpfe und Animationen nicht berauschend aussahen. Nun jedoch haben die Entwickler ein neues Video zum Kampfsystem gezeigt. Das macht vielen Hoffnung.

Was war die große Kritik der Alpha? In der Alpha 1 wirkte Ashes of Creation noch sehr unfertig. Allerdings betonten die Entwickler auch, dass dies eine „echte Alpha“ sei und keine Promo-Aktion für das Spiel. Kritik gab es unter anderem hierfür:

Die Kämpfe wirkten unbeholfen und die Animationen waren nicht gut. Das war der größte Kritikpunkt, der auch unter jedem Video zu finden war.

Die Quests wurden als generisch und langweilig beschrieben. Am schnellsten levelte man über stumpfen Grind.

Es gab derzeit nur 3 Klassentypen: Tank, Kleriker und Magier. Geplant sind 8 Klassen, die zudem eine Zweitklasse haben können.

Es gab Server-Probleme und Rubberbanding – man sprang also wie bei einem Gummiband wieder zur alten Position zurück.

Viele Gameplay-Inhalte waren noch gar nicht oder nur rudimentär enthalten.

Den Testern und auch uns war sofort klar: Vor 2023/24 wird es keinen Release von Ashes of Creation geben.

Was ist nun neu? In einem Livestream haben die Entwickler ihre neusten Anpassungen am Kampfsystem präsentiert. Gezeigt wurden die Kämpfe mit Nahkampfwaffen, darunter Angriffe mit einem Zweihandschwert und mit Dolchen.

Diese Kämpfe kamen bei den Spielern richtig gut an. Vor allem die Mobilität und die verbesserten Animationen werden gelobt. Doch es gibt auch Kritik.

„Fängt endlich an, gut auszusehen“

Was sagen die Spieler über die Kämpfe? Unter dem Video auf YouTube sammeln sich viele positive Kommentare:

PhilTCasual ist begeistert: „Das Kampf-Update war spannend! Ich bin ein großer Fan der Richtung, die dieses Spiel nimmt.“

Deserteagle schreibt: „Für eine Weile habe ich mich gefragt, ob Ashes of Creation in den Kämpfen nur „ok“ werden und dafür großartige Systeme haben würde. Aber nach dem Update habe ich das Gefühl, dass ihr alle den Kampf wirklich gut hinbekommen habt. Also, gute Arbeit an das Team, es sah im Allgemeinen großartig aus, besonders im Vergleich zu dem, was vorher war.“

Laydra schreibt: „Dies ist eine massive Verbesserung des Nahkampfes von vor einem Jahr, das sieht wirklich gut aus.“

Auch der Nutzer Highlander lobt die Änderungen, hat aber auch schon Verbesserungsvorschläge: „Es fängt endlich an, gut auszusehen. Ich denke, wenn es darum geht, dem Kampf mehr Gewicht zu verleihen, ist es auch wichtig, wie das Ziel reagiert, wenn man es trifft. Wenn sich die Animation des Ziels beim Aufprall nicht ändert oder reagiert, geht ein Großteil des „Kampfgefühls“ verloren.“

Das ist auch ein gängiger Kritikpunkt von anderen Nutzern unter dem Video und im reddit. Den Angriffen fehlt noch immer etwas Wuchtigkeit.

Was sagen die Entwickler zu den ersten Reaktionen? Steven Sharif, der Chef von Ashes of Creation, sagte bereits in einem Kommentar auf YouTube, dass dies die erste von vielen großen Änderungen am Kampfsystem bis zum Start der Alpha 2 sei.

Auch Margaret Krohn, die Community Managerin, betonte unter dem Mitschnitt des Livestreams, dass dies nicht die einzige Anpassung am Kampfsystem sein wird. Sie erwähnt nochmal, dass das MMORPG auf ein Hybrid-Kampfsystem setzt, in dem ihr zwischen Action und Tab-Targeting wechseln könnt. Dieses System braucht aber noch Zeit, bis es komplett ausgereift ist.

Was sagt ihr zu den gezeigten Anpassungen am Kampfsystem? Gefallen euch die Anpassungen oder sieht das Spiel immer noch zu unfertig aus?

Wer generell mehr Infos zu Ashes of Creation und dem aktuellen Stand des Spiels haben möchte, findet hier alles zusammengefasst:

Wie steht es 2022 eigentlich um Ashes of Creation, der neuen MMORPG-Hoffnung aus dem Westen?