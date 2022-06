Neues MMORPG erinnert an Genshin Impact und erscheint 2022 auf Steam – Verschenkt jetzt coole Items

Das MMORPG Tower of Fantasy befindet sich seit April in einer Beta hier bei uns im Westen. Nun wurde ein Event für die Vorab-Registrierung für das Spiel gestartet. Dort erwarten euch coole Belohnungen. Der Release soll noch 2022 auf Steam, Epic und Mobile stattfinden.

Was ist das für ein MMORPG? Tower auf Fantasy ist ein kostenloses Anime-MMORPG, das auf eine große, offene Spielwelt setzt, die ihr mit eurem Charakter erkunden könnt. Optisch erinnert es an eine Mischung aus Genshin Impact und dem heiß erwarteten MMORPG Blue Protocol.

Ihr folgt einer Story auf dem Planeten Ada, den die Menschen in der Zukunft kolonisiert haben. Die Geschichte wird über verschiedene Quests erzählt.

Das MMORPG verzichtet auf Klassen und lässt euch stattdessen den Spielstil über die Rüstung und Waffen bestimmen.

Dabei setzt Tower of Fantasy auf ein actionreiches Kampfsystem, in dem ihr selbst zielen müsst. Ein Highlight ist hier das „perfekte Ausweichen“. Wenn euch das gelingt, entsteht eine Kuppel, in der Feinde kurzzeitig eingefroren werden.

In der offenen Welt könnt ihr klettern, schwimmen, mit Jetpacks fliegen und Objekte zerstören.

Im Endgame erwarten euch Dungeons, Raids, PvP-Inhalte und Erfolge, von denen ihr bis zu 2.600 abschließen könnt.

Ein Gacha-System für Waffen im Endgame, das ähnlich funktioniert wie bei den Waffen und Charakteren in Genshin Impact.

Wir haben Tower of Fantasy zum Start der Beta angespielt und die Erfahrung niedergeschrieben:

Tower of Fantasy ist das MMORPG, das Genshin Impact hätte sein sollen

Pre-Register und ein Release im Jahr 2022

Was passiert derzeit bei Tower of Fantasy? Im April startete das MMORPG seine Closed Beta. Diese lief bis Anfang Mai. Zuletzt fand ein weiterer Beta-Test vom 21. bis 26. Juni statt. Dieser fokussierte sich auf die Regionen in Südamerika und es sollten sich zuerst Spieler registrieren, die an der ersten Beta noch nicht teilgenommen hatten.

Unklar ist derzeit, ob es Anfang Juli noch eine Beta geben wird.

Denn gestern startete offiziell der Pre-Register für den Release von Tower of Fantasy. Auf der Webseite könnt ihr euch für Steam, Epic Games, den App Store und den Play Store vorab registrieren (via TowerOfFantasy). Das MMORPG bietet dabei Crossplay zwischen den genannten Plattformen an.

Bisher haben sich (Stand 27. Juni, 15:00 Uhr) über 150.000 Menschen angemeldet. Die Entwickler verteilen Geschenke, abhängig von der Anzahl der frühzeitigen Registrierungen. Es winken Gold, Buff-Food und Nucleus – das Item, das für die Gacha-Mechanik genutzt wird.

Die höchsten Belohnungen gibt es bei 2,5 Millionen Voranmeldungen. Ihr erhaltet die Belohnungen jedoch nur, wenn ihr euch ebenfalls vorab registriert. Nach dem Release habt ihr 180 Tage Zeit, um die Belohnung einzulösen.

Wann erscheint Tower of Fantasy? Der Release soll offiziell im dritten Quartal 2022 stattfinden. Das betrifft also die Monate Juli bis September. Ein genaues Release-Datum gibt es bisher aber nicht.

Was sagt ihr zu Tower of Fantasy? Spricht euch das Spiel an? Oder wartet ihr auf ein anderes MMORPG?

Wer hingegen ein großer Fan von Genshin Impact ist, könnte auch Interesse an dem nächsten Spiel der Entwickler haben:

Entwickler von Genshin Impact arbeitet an neuem Spiel – Soll wohl Open-World-Shooter werden