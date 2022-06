MMORPGs gehören zu den erfolgreichsten Gaming-Genres überhaupt – Aber nur dank Spielen, die ihr nicht mögt

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Zudem gibt es einige MMORPGs, die gleichzeitig für PC und Mobile erscheinen und ebenfalls auf Pay2Win verzichten. Ein prominentes Beispiel ist da Tower of Fantasy, das an Genshin Impact erinnert:

Eine Enttäuschung war in diesem Zusammenhang auch Diablo Immortal von Blizzard. Dort müsst ihr mehr als 500.000 Euro ausgeben , um an die beste Ausrüstung zu kommen, wie neuste Erkenntnisse zeigen.

Mobile-MMORPGs sind also nicht unbedingt die beliebtesten Spiele, schaffen es jedoch ihren Content so zu monetarisieren, dass viele Spieler Geld darin ausgeben. Oftmals ist das aber mit Pay2Win verbunden.

Schaut man auf die Mobile-Games, die überhaupt am meisten heruntergeladen wurden, findet man Spiele wie PUBG-Mobile, den kostenlosen Shooter Garena Free Fire oder Pokémon GO. Die meisten monatlichen Nutzer haben zudem Roblox, Candy Crush und Coin Master.

Was ist dabei auffällig? Schaut man auf die Statistiken der Mobile-Games, die 2021 am meisten heruntergeladen wurden, taucht kein einziges davon in den Top 10 der Welt auf. Hier dominieren Casual-Spiele wie Hair Challenge oder Racing-Games wie Bridge Race oder High Heels.

Bei den Mobile-Games hingegen gab es 2021 eine kleine Überraschung. Das zweiterfolgreichste Genre – gemessen an Umsätzen – sind die Mobile-MMORPGs, mit knapp 8 Milliarden Euro Umsatz ( via Data.ai ). Sie konnten spürbar zulegen. Zum Vergleich:

MMORPGs erlebten in den frühen 2000er-Jahren gerade dank WoW einen riesigen Hype. Über viele Jahre erschienen haufenweise neue Spiele, die ein Stück vom großen MMO-Kuchen abhaben wollen. Zwar sind MMORPGs noch immer beliebt, aber auf dem PC sind sie längst nicht mehr so dominant. Trotzdem gehörten MMORPGs 2021 zu den erfolgreichsten Gaming-Genres überhaupt – dank der Smartphones.

