Spieler zerreißen neues MMORPG mit Anime-Setting – „Wirklich, warnt die Leute vor dem Spiel“

Am 25. Mai erschien das MMORPG Ni No Kuni: Cross Worlds (PC, Android, iOS) bei uns auf dem westlichen Markt und muss seitdem einen heftigen Shitstorm ertragen. Dieser dreht sich vor allem um das umstrittene Geschäftsmodell des Titels. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist das für ein Spiel? Bei Ni No Kuni: Cross Worlds handelt es sich um ein MMORPG, welches ihr sowohl auf euren Smartphones als auch auf dem PC spielen könnt. Es bedient sich dabei an dem Setting der beliebten „Ni No Kuni“-IP und lässt euch in eine Anime-Fantasy-Welt eintauchen.

Das Game erschien bereits 2019 auf dem asiatischen Markt und kam dort eigentlich ganz gut bei den Spielern an. Die Website SensorTower berichtet sogar von Einnahmen über 100 Millionen Dollar in den ersten 11 Tagen des Anime-MMORPGs (via sensortower.com).

Zu den Features des Spiels gehören:

Eine offene Welt im bekannten Ni No Kuni-Universum

Eine Story, in der ihr mal wieder die Welt retten müsst

Housing, bei dem ihr auch eigene Pflanzen einpflanzen könnt

PvE- und PvP-Inhalte

Eine Auto-Play und Auto-Walk-Funktion, die bei Bossen aber nicht im Einsatz ist

Die Möglichkeit, mit dem Spiel dank Play2Earn Geld zu verdienen

5 Verschiedene Klassen mit einem vergleichsweise statischen Action-Kampfsystem

Im Westen kommt das Game allerdings gar nicht gut weg. Das liegt unter anderem daran, dass gleich zwei verschiedene Kryptowährungen im Einsatz sind, Pay2Win-Aspekte auch im PvP eine große Rolle spielen und NFTs noch dieses Jahr in das MMORPG kommen sollen.

Publisher verspricht „Endlose Möglichkeiten“ – Erzürnt damit die Fanbase

Was ist das Problem mit dem Spiel? Nun ist das Spiel bei uns auf dem Markt und erhält, zumindest im PlayStore und AppStore, auch vergleichsweise positive Bewertungen. Doch wenn man einmal in die Communitys auf reddit und in andere Berichterstattungen schaut, wird schnell klar, dass der Schein trügt.

Die Leute stören sich in erster Linie an dem massiven Einsatz von Pay2Win und Kryptowährungen in Ni No Kuni: Cross Worlds. Dieser geht so weit, dass man mit einer der beiden Währungen, ganz ohne Lootbox oder Ähnliches, eine der besten Rüstungen einfach im Shop kaufen kann. Da es kein normalisiertes PvP gibt, bringt einen das also sogar in diesem Gebiet weiter.

Das wird genau dann noch schlimmer, wenn man bemerkt, dass die zweite der Kryptowährungen in Ni No Kuni: Cross Worlds nicht über Quests, wie die erste, sondern nur im PvP verdient werden kann. Das macht viele Fans sauer. Auch, weil diese Mechaniken vorher nicht beworben wurden. Einige Leute werfen dem Game daher vor, diese Krypto-Mechaniken gezielt zu verheimlichen.

Allein die Formeln zur Berechnung der Umtausch-Raten der beiden Währungen wecken keinen leicht zu durchschauenden Eindruck (via marblex.io).

Die Community ist sauer: Doch nicht nur der Einsatz von Kryptowährungen stößt bei der Community auf Widerstand. In einer Pressekonferenz im April kündigte der Publisher NetMarble bereits an, noch im Laufe des Jahres auch NFTs in das MMORPG zu integrieren (via netmarble.com).

Dabei soll eine NetMarble übergreifende Währung namens MBX kommen, welche ihr dann in mehreren Spielen des Publishers verdienen und auch ausgeben könnt. Bisher ist die Währung nur im Spiel A3: Still Alive vertreten, soll aber noch dieses Jahr zu Ni No Kuni: Cross Worlds und Monsters Arena kommen.

Auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie die NFT-Integration in das Spiel aussehen wird, macht das bereits jetzt keinen guten Eindruck bei den Fans. Diese warnen auf reddit vor dem Spiel und sind größtenteils wütend, aber auch traurig über den Weg, den der Publisher mit dem MMORPG geht.

„Warum tun sie das der Marke nur an?“

Was sagen die Fans? Vor allem in den Threads auf reddit sind die Fans des Franchise sehr enttäuscht. Viele hatten sich auf ein weiteres, tolles Ni No Kuni-Spiel gefreut. Die bisherigen Titel der IP kamen wirklich gut bei den Leuten an. Eine MMORPG-Umsetzung hatte große Hoffnung geweckt, die nun bei vielen versiegt.

Es melden sich zwar auch einige Leute zu Wort, die Spaß mit dem Spiel haben und sagen, dass man all diese Faktoren auch ignorieren könne, wenn man sich nur auf das PvE konzentriere. Doch diese Stimmen sind klar in der Minderheit.

Bei vielen staut sich außerdem Wut auf den Publisher NetMarble auf. Ein Fan schreibt sogar „Wow, diesmal ist NetMarble aber früh dran. Normalerweise warten sie einige Monate, bis sie verraten, dass ihre Spiele Pay2Win sind.“ Der Post bekommt auf reddit 347 Upvotes und viel Zuspruch und bildet die allgemeine Stimmungslage gut ab.

Die Kommentare sind erdrückend: Einige weitere Kommentare in zwei reddit-Threads, die sich auf das Spiel beziehen, möchten wir euch nicht vorenthalten. Sie zeigen das aktuelle Stimmungsbild:

PommeCitron schreibt: „Ich habe die ersten 24h im Spiel wirklich genossen, bevor ich gemerkt habe, wo ich da reingeraten bin. Es war zwar zu erwarten, aber ich habe es trotzdem sofort deinstalliert.“

RobinMorgaN schreibt: „Bitte, spielt das Game nicht und warnt wirklich jeden, dass man es nicht anfassen sollte.“

Kaarpiv sagt: „Super. Gibt es noch einen Weg, wie wir dieses Franchise in den Untergang stürzen können? Wie wärs mit einer Live-Action-Adaption? Man, warum tun sie das der Marke nur an?“

Nerankori hält es kurz: „Dann ist es wohl ni NO kuni“

Was haltet ihr von dem Spiel? Kamt ihr bereits dazu, es auch anzusehen oder haltet ihr euch weit von solchen Titeln fern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

