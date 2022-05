Ni no Kuni: Cross Worlds – Das sind die 5 Klassen des neuen MMORPGs zum J-RPG-Hit

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Schülerin, die den Charakter in Soul Divers spielt, ist ein Genie. Sie meldet sich für das Spiel an, um ihren riesigen Wissensdurst nach neuen Erfahrungen zu befriedigen.

Die Spieler können sich also den Charakter aussuchen, der zu ihrem Spielstil oder ihrer Persönlichkeit am besten passt.

So funktionieren die Klassen: Die Klassen in dem MMORPG sind eigene Charaktere, die ihr teilweise anpassen könnt. Sie haben vorgegebene Körper und sind Gender-Locked, können aber zum Beispiel andere Frisuren, Gesichter oder Haarfarben verpasst bekommen.

Doch in dem bunten Spiel ist nicht alles so friedlich, wie es erscheint. Eine Gefahr bedroht nicht nur die Spielwelt, sondern auch die reale Welt. Das gilt es zu verhindern.

Das ist Ni no Kuni: Cross Worlds: Das neue Anime-MMORPG im Stil der beliebten Ghibli-Filme basiert auf dem J-RPG Ni no Kuni. Die Story dreht sich um das Virtual-Reality-Game namens Soul Divers, in das man mit seinem Charakter eintauchen kann.

Das MMORPG Ni no Kuni: Cross Worlds soll schon im Sommer 2022 bei uns erscheinen. Es bietet 5 Klassen, für die sich die Spieler entscheiden können. In diesem Artikel fassen wir von MeinMMO für euch die Informationen dazu zusammen.

