Bald kommt eines der besten J-RPGs als MMORPG zu uns – Ihr könnt euch schon jetzt anmelden

Ni No Kuni ist ein bekanntes und beliebtes japanisches Rollenspiel. Im Sommer 2022 erscheint mit Cross Worlds ein MMORPG, das auf diesem Universum aufbaut. Ihr könnt es sowohl auf dem PC als auch auf Android und iOS spielen. Schon jetzt könnt ihr euch vorab registrieren.

Was ist das für ein Spiel? Ni No Kuni: Cross Worlds ist ein Anime-MMORPG, das zwei Welten miteinander verbindet. Die Story dreht sich darum, dass ihr mit eurem Charakter in einer Virtual Reality namens Soul Divers eintaucht. Dort erfahrt ihr von einer Gefahr, die beide Welten – die virtuelle und die reale Welt im Spiel – bedroht.

Zu Beginn habt ihr die Wahl aus fünf verschiedenen Charakteren: Hexe, Schwertkämpfer, Bogenschütze, Technikerin und Zerstörer. Dabei ist der grundsätzliche Körperbau des Charakters vorgegeben, doch die Feinheiten wie etwa Frisur und Hautfarbe könnt ihr selbst bestimmen.

Mit eurem Charakter erkundet eine bunte Anime-Welt.

Euch erwarten Action-Kämpfe, bei denen ihr die Gegner anvisieren müsst.

Ihr erledigt Quests und trefft auf Bossmonster in der offenen Welt.

Es gibt Dungeons, die ihr gemeinsam mit anderen Spielern erkunden könnt.

Ihr tretet mit eurer Gilde einem eigenen Königreich bei, das ihr vor Angriffen andere Spieler schützen müsst und könnt gleichzeitig andere Königreiche attackieren. Das beste Königreich soll dann die Hauptstadt kontrollieren und dort bestimmte Regeln festlegen können.

Vor allem die Grafik wird von vielen Testern und auch in den Kommentaren auf YouTube in höchsten Tönen gelobt.

Wann erscheint das Spiel? Der globale Release ist für Sommer 2022 geplant. Primär erscheint es dann für Mobile-Geräte, doch ihr könnt es auch auf dem PC spielen.

Einen ersten Einblick in das Gameplay gibt euch dieses Video vom YouTuber Steparu:

Auto-Play, Gacha und Belohnungen für die Voranmeldung

Wie melde ich mich vorab an? Wer Interesse an Ni no Kuni: Cross Worlds hat, kann sich auf der Webseite schon jetzt anmelden (via Netmarble). Als Belohnung für die Voranmeldung gibt es ein besonderes Entdecker-Outfit.

Außerdem gibt es eine Mütze und einen speziellen Titel, wenn ihr dem Discord-Kanal des Spiels beitretet.

Wie sieht die Monetarisierung aus? Das MMORPG wird Free2Play, allerdings setzt es auf ein Gacha-System wie Genshin Impact. Damit sorgte es bereits 11 Tage nach Release für einen Umsatz von 101 Millionen Euro – und das nur in den asiatischen Ländern. Der globale Release steht ja noch bevor.

Gibt es Auto-Play? Ja. Ihr könnt automatisch zu Quest-Zielen laufen. Etwas unklar ist derzeit, ob es auch Auto-Kämpfe gibt. Das lässt sich aus dem Gameplay von Steparu und anderen YouTubern nicht direkt erschließen.

Gibt es Crossplay? Ja, PC- und Mobile-Spieler erleben gemeinsam Abenteuer in der Spielwelt. Derzeit ist noch etwas unklar, wie die PC-Version genau veröffentlicht wird. Möglicherweise muss ein Emulator dafür heruntergeladen werden.

Erscheint Ni no Kuni: Cross Worlds auf Deutsch? Ja. Schon auf der Webseite findet ihr alle Informationen und sogar virtuelle Interviews mit den fünf verschiedenen Klassen auf Deutsch.

Was sagt ihr zu Ni no Kuni: Cross Worlds? Spricht euch das Anime-MMORPG an?

