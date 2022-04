Neues Anime-MMORPG startet im April seine Beta – So nehmt ihr teil

Tower of Fantasy ist ein neues MMORPG, das für PC und Mobile erscheint. Optisch erinnert es etwas an eine Mischung aus Genshin Impact und dem heiß erwarteten Blue Protocol. Das Spiel soll noch 2022 bei uns im Westen erscheinen und startet zuvor eine Closed Beta. Die wird bereits im April beginnen.

Was ist das für eine Beta? Die Closed Beta von Tower of Fantasy findet nur in den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland statt. Sie beginnt am 19. April, wobei es derzeit noch keine genaue Uhrzeit gibt.

Allerdings sollen in der Beta alle Inhalte des MMORPGs spielbar sein. Unklar ist derzeit, ob es überhaupt eine deutsche Lokalisierung geben wird und ob diese in der Beta enthalten ist. Publisher im Westen wird Perfect World, die unter anderem für Star Trek Online und Neverwinter im Westen verantwortlich sind, die beide zumindest deutschen Text bieten.

Wie kommt man in die Beta? Die offizielle Anmeldung für die Beta ist seit einigen Tagen abgelaufen. Über diese haben wir bereits Anfang März berichtet.

Allerdings werden über den Discord-Account und in den sozialen Medien immer wieder Keys verlost. Wenn euch das Spiel interessiert, solltet ihr die Augen dort offen halten (via Discord).

In diesem Video bekommt ihr einen ersten Einblick in das MMORPG:

Tower of Fantasy: Neuer Trailer zeigt Gameplay und Szenen aus der Story des Anime-MMORPG

Tower of Fantasy verzichtet auf Klassen, stellt detailliert Charaktere der Spielwelt vor

Was ist das für ein Spiel? Tower auf Fantasy ist ein Anime-MMORPG. Es wird Free2Play und in der Unreal Engine 4 umgesetzt.

Im Spiel erkundet ihr mit eurem Charakter eine komplett offene Spielwelt, von den Dungeons einmal abgesehen. Diesen Charakter könnt ihr nach euren Wünschen designen. Das Spiel verzichtet auf feste Klassen, stattdessen bestimmen die Waffe und die Rüstung den Spielstil.

Die Spielwelt von Tower of Fantasy ist ein Mix aus Fantasy und SciFi

Ihr folgt einer Story auf dem Planeten Ada, den die Menschen in der Zukunft kolonisiert haben. Die Geschichte wird über verschiedene Quests erzählt

Der Trailer zeigt ein actionreiches Kampfsystem

Ihr könnt klettern, schwimmen und verschiedenste Objekte in der Welt zerstören

Es gibt die typischen MMORPG-Inhalte wie Gilden oder Crafting

Im Endgame warten Dungeons und PvP-Inhalte

Die Entwickler von Tower of Fantasy heben immer wieder ihre NPC-Charaktere hervor, die alle eine eigene Persönlichkeit haben sollen. Auf dem Twitter-Account findet man bereits mehrere Vorstellungen dieser NPCs, in denen Geburtsdaten, Charakterzüge und das Aussehen eine Rolle spielen.

Wann erscheint das Spiel? Tower of Fantasy erschien Ende 2021 in China und soll 2022 bei uns erscheinen. Ein genaues Release-Datum gibt es bisher noch nicht.

Release in China lief holprig

Wie kommt Tower of Fantasy bisher an? In der chinesischen Version gaben die Spieler Tower of Fantsy nur 3,6 von 5 Sternen bei 79.000 Reviews (via TapTap). Allerdings waren die Bewertungen der letzten 7 Tage mit 4,2 Sternen im Schnitt etwas höher.

Kritikpunkte sind:

Der schwierige Start, bei dem es zu ständigen Server-Ausfällen gekommen sein soll

Der hohe Speicherverbrauch und die hohen Anforderungen an Smartphones

Das eher schwache Treffer-Feedback

Es gibt ein Gacha-System bei den Waffen von 1 bis 5 Sterne, das nicht so gut ankommt, weil die Chancen für hohe Waffen sehr gering sein sollen

Lob gibt es hingegen für:

Die Story und die Atmosphäre des Spiels

Das Wechseln und Färben von Ausrüstungsstücken

Viele Endgame-Inhalte

Regelmäßige Updates und viele Bugfixes, die zuletzt aufgespielt wurden

Was sagt ihr zu Tower of Fantasy? Spricht euch das neue MMORPG an? Oder bleibt ihr bei einem anderen Anime-MMORPG oder sogar Genshin Impact? Schreibt es gerne in die Kommentare.

