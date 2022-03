Neues MMORPG erinnert an WoW, verspricht „echtes Free2Play“ und skalierende Dungeons

Scars of Honor ist ein neues Indie-MMOPRG, das optisch und von den Inhalten an WoW Classic erinnert. Im Fokus steht der Kampf von Menschen und Elfen gegen Orks und Untote. Derzeit läuft ein Pre-Alpha-Test, an dem ihr teilnehmen könnt.

Was ist das für ein Spiel? Scars of Honor wird ein klassisches Open-World-MMORPG mit Tab-Targeting. Zum Start habt ihr die Wahl aus acht verschiedenen Völkern, von denen vier auf der Seite des „Sacred Order“ spielen, quasi der Allianz, während die anderen vier Völker der „Domination“, so etwas wie der Horde, angehören.

Es gibt 10 verschiedene Klassen, die ihr auswählen könnt.

Ihr levelt von Stufe 1 bis Stufe 50.

Auf diesem Weg könnt ihr bereits Dungeons erledigen, die zudem mit skalieren sollen, sowohl in den Mechaniken als auch dem Loot. So sollen die Dungeons aus den Startgebieten auch im Endgame relevant bleiben.

Es gibt ein Crafting-System und Spieler-Housing.

Im Endgame spielen primär Dungeons und Raids eine wichtige Rolle.

Es wird zudem Arena-PvP, Gildenkriege und Open-World-PvP zwischen den beiden Fraktionen geben.

Die Community soll bei der Entwicklung viel Mitspracherecht bekommen.

Scars of Honor soll ein Free2Play-MMORPG werden, das sich über einen Shop finanziert. Die Entwickler betonen jedoch, dass dieser frei von spielerischen Vorteilen wie zusätzlichen Bankplätzen und Pay2Win bleibt. Der Fokus liegt voll auf kosmetischen Inhalten, wobei ihr sogar die Farbe eurer Skills verändern könnt, wenn ihr das möchtet.

Wann erscheint das MMORPG? Ein Datum gibt es bisher noch nicht und derzeit es so, als ob Scars of Honor noch einige Jahre brauchen wird.

Bis zum 18. März läuft ein Pre-Alpha-Test, an dem Spieler teilnehmen können, die ein Unterstützer-Paket für 19,99 oder 49,99 Euro kaufen. Allerdings soll bei diesem Test alles noch sehr rudimentär sein, denn es fehlen einige Völker, Klassen, Leveling, PvP-Inhalte, neue Ausrüstungs-Items und das Sammeln von Materialien.

Einen ersten Einblick in die aktuelle Version von Scars of Honor bietet dieses Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Scars of Honor stellt Community in den Fokus

Was macht das MMORPG besonders? Die Entwickler betonen mehrfach, wie viel Wert sie auf das Feedback der Spieler legen und sagen: Die Community hat immer recht.

Sie seien selbst MMORPG-Spieler und die leeren Phrasen anderer Titel leid. Jedes neue Update und jede neue Mechanik wird im Forum und auf Discord vorgestellt und diskutiert. Die Entwickler versprechen, dass jeder Vorschlag gelesen wird.

So haben die Spieler etwa Open-PvP gefordert, was eigentlich anfangs nicht ihr Plan gewesen sei. Nun jedoch können sich die beiden Fraktionen auch in den Gebieten bekämpfen, wie es auf PvP-Servern in WoW der Fall ist.

Die Weltkarte von Scars of Honor mit den vier Völkern auf jeder Seite

Ist Scars of Honor für Solo-Spieler geeignet? Die Entwickler betonen, dass ihr MMORPG viel Wert auf Gruppen-Inhalte wie Dungeons, Raids und PvP legt. Man wird also viel mit anderen Spielern zusammen erledigen müssen.

Allerdings sollen Inhalte wie das Questen, Spieler-Housing und Crafting auch alleine möglich sein.

Was sagt ihr zu Scars of Honor? Spricht euch das grundsätzliche Konzept an oder ist euch das zu nah an World of Warcraft? Schreibt es gerne in die Kommentare.

2022 sollen noch einige neue MMORPGs bei uns erscheinen. Eins kommt aus China und verspricht actionreiche Kämpfe:

Neues MMORPG kommt 2022 zu uns – Überzeugt mit schöner Grafik und actionreichen Kämpfen