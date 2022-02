Neues MMORPG kommt 2022 für PC, PlayStation und Xbox – Sieht im Gameplay-Video aus wie Lost Ark

Wann erfahren wir mehr zu TL? Am Ende des Teaser-Videos wurde ein Schriftzug mit „03. 2022 demnächst“ eingeblendet. Im März können wir also mit neuen Infos rechnen.

Gibt’s ein genaues Datum? NCSoft gibt kein genaues Datum an. Es kursiert allerdings ein Leak des Dienstes „Geforce Now“, der gibt den Release von Project TL für den 21.7. 2022 an. Es könnte sich dabei aber um ein Platzhalter-Datum handeln.

Was ist in dem Trailer zu sehen? Der Trailer zeigt ein paar zusammengeschnittene Kämpfe, darunter zwei Riesen, die wie Weltbosse aussehen. Auffällig ist, dass sehr viele Spieler um diese Weltbosse herumlaufen und das Schlachtfeld sehr weit und offen aussieht.

Am 14. Februar meldet sich NCSoft mit einem Trailer zurück, in dem die neuen Titel für 2022 präsentiert wurden. Unter ihnen befindet sich auch TL mit ein paar kurzen Gameplay-Szenen (ab Sekunde 50). Zudem wurde der globale Release für die zweite Hälfte von 2022 angekündigt.

Ansonsten ist nur bekannt, dass es in der Beta 2016 ein System gab, bei dem ihr verschiedene Charaktere steuern und durch sie durchwechseln konntet, ähnlich wie es heute in Lineage 2M der Fall ist. Allerdings soll TL für PC und die aktuellen Konsolen erscheinen und keine Mobile-Version bekommen.

Was ist das für ein Spiel? TL ist ein MMORPG in der Iso-Perspektive und verspricht actionreiche Kämpfe. Ihr sollt gegen Horden von Monstern kämpfen, Loot sammeln und Dinge in eurer Umgebung zerstören können. Von der Grafik sieht alles eher düster und gruselig aus.

2011 kündigte der koreanische Entwickler NCSoft ein neues MMORPG mit dem Namen Lineage Eternal an, verschob jedoch die Umsetzung immer wieder. 2022 soll es global unter dem Namen TL erscheinen. Optisch und vom Gameplay erinnert es stark an den aktuellen Hit Lost Ark .

