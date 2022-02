Das MMORPG Lost Ark entfernt während des Level-Prozesses praktisch alle Klippen und Hürden, an denen Spieler in MMORPGs normalerweise stehen und an denen sie Gefahr laufen, das Spiel zu deinstallieren.

Außerdem wimmelt es in Lost Ark von Systemen, die andeuten, wie viel Tiefe später einmal im Spiel auf einen wartet: Es gibt Karten-Systeme, komplexe Sammelobjekte, Erfolge, dynamische Quests und Achievements an jeder Ecke.

Die Gebietswechsel erfolgen zügig, man ist selten so lange in einem Gebiet, dass man der Landschaft überdrüssig wird.

Was macht Lost Ark denn anders? Bei Lost Ark gibt es einen solchen „Climb“ nicht, der Level-Prozess gleicht eher einer Rutschbahn in einem Wasserpark:

Ich behaupte: Wer einmal angefangen hat, seinen Charakter in Lost Ark zu leveln, wird sich schwer tun, einen Punkt zu finden, an dem er wieder aussteigt.

Was Lost Ark so erfolgreich macht, ist die Politur, die der Level-Prozess mittlerweile durchlaufen hat.

Was ist der eine Punkt, der Lost Ark an die Spitze bringt? Von den 5 Faktoren treffen einige auf weitere MMORPGs zu: Der Hunger nach neuen MMORPGs befeuert viele Releases und die „Hype-Dynamik“ steckt hinter praktisch jedem Überraschungs-Erfolg.

Das sind die Begleitumstände für den Erfolg bei Lost Ark: Es gibt nicht „den einen“ Grund, warum Lost Ark aktuell so erfolgreich auf Steam ist, dass die Spielerzahlen explodieren und die Warteschlange Ausmaße erreichen, die Leute in den Wahnsinn treiben. Es kommen mindestens fünf Faktoren zusammen:

