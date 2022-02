Das neue MMORPG Lost Ark erschien am 11. Februar kostenlos für alle Spieler. Leider verschob sich der Launch bis spät in die Nacht, weswegen jetzt ein neuer Rekord aufgestellt wurde.

Was ist passiert? Nach heftigen technischen Problemen zum Launch-Tag konnte das Game erst mehrere Stunden nach der geplanten Veröffentlichung tatsächlich live gehen.

Obwohl der Start der Server bei uns schon mitten in der Nacht war, also um etwa 1 Uhr Nachts, konnte Lost Ark unglaubliche 984.000 gleichzeitige Spieler anlocken. Das waren bereits rund 70.000 mehr, als der größte MMORPG-Konkurrent New World zu seiner Bestzeit erreicht hatte.

Doch so nah an der magischen Million konnte die Zahl gestern nicht erreicht werden. Etwa eine Stunde nach dem Release begannen die Spielerzahlen wieder zu sinken. Dennoch erreichte Lost Ark bereits ungefähr 5 Mal mehr Spieler, als der Chef erwartete.

Jetzt ist der Rekord gebrochen: Am 12. Februar um 16:30 konnte Lost Ark über eine Million gleichzeitige Spieler in das MMORPG ziehen, und das nur über Steam. Es gab bisher nur drei weitere Titel auf der Plattform, die das erreichen konnten.

Hinter PUBG mit 3,3 Millionen gleichzeitigen Spielern müssen sich CSGO mit 1,3 und Dota 2 mit 1,2 Millionen Fans einreihen, die gleichzeitig online waren zu ihrer besten Zeit.

Lost Ark ist damit das erste MMORPG, welches diese Marke auf Steam überspringen konnte.

Lost Ark liefert geballte Action mit 15 Klassen – Seht hier im Video, wie sie aussehen

Ist es das erste MMORPG, was das erreichen konnte? Nein, jedoch das Erste, welches es auch nachvollziehbar und für jeden erkennbar auf der Plattform Steam erreicht. Nach eigenen Angaben soll auch das Asia-MMORPG MIR 4 über eine Million gleichzeitige Gamer erreicht haben.

Auch bei den anderen, großen MMORPGs ist das denkbar, jedoch gibt es zu FFXIV und WoW keine exakten Zahlen.

Auf Twitch erfolgreich: Rekorde knackt Lost Ark, aber nicht nur auf Steam. Auch auf Twitch geht das Spiel durch die Decke. Bereits zweimal, am 8. und am 11. Februar, konnte die Kategorie Lost Ark über eine Million Zuschauer anziehen.

Auch damit knackt das Spiel die Rekorde von Genre-Kollegen wie New World oder World of Warcraft. Allein der Streamer Asmongold hatte während der Serverdowntime am 11. Februar über 420.000 Zuschauer gleichzeitig. Das war zu diesem Zeitpunkt mehr, als die gesamte Kategorie League of Legends.

Um 17:00 Uhr kann Lost Ark 1.047.127 gleichzeitige Spieler begeistern.

Wie kommt das Spiel an? Auf Steam kommt das Game recht gut weg. Von den 96 % positiven Bewertungen vor dem Start und all den Problemen am 11. Februar, ist es nun allerdings ein Stück weit entfernt. Bei 15.409 Reviews erreicht Lost Ark derzeit den Stempel “Größtenteils Positiv” und 74 % der Bewertungen fallen gut aus.

Viele negative Bewertungen beziehen sich dabei allerdings auf die andauernden Serverprobleme, Warteschlangen und Shop-Zusammenbrüche, die es ingame gibt. Ein großer Kritikpunkt ist außerdem, dass Server teilweise für neue Spieler gesperrt werden und diese dann nicht mit ihren Freunden zusammen zocken können.

Glaubt ihr, dass Lost Ark noch weiter steigt oder fällt das MMORPG eurer Meinung nach bald wieder ab? Was denkt ihr, wie viele Spieler Lost Ark treu bleiben und weiterhin durch die Welt von Arkesia stapfen werden, auch nach dem ersten Hype? Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei MeinMMO.

Das Starter-Paket für das Free2Play-MMORPG Lost Ark konnte sich außerdem erneut auf Platz 1 der Steam-Topseller kämpfen – Doch ihr bekommt vielleicht nicht, was ihr erwartet.