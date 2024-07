Lost Ark: Ab heute könnt ihr Dungeons und Raids solo spielen – dank Patch „Chilliger Sommer“

Lord Nine: Cinematic Trailer für das neue MMORPG der Macher von Lost Ark führt euch in die Schlacht

Alles, was ihr zu dem MMORPG Lost Ark wissen müsst – in 2 Minuten

Was steckt hinter dem neuen Solomodus? Die neue Spielvariante soll es euch ermöglichen, Inhalte wie den Legions-Raid Valtan oder den Abgrund-Dungeon im Elfenbeinturm allein zu bewältigen und sich so etwas Gold und Fortschrittsmaterialien zu erspielen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to