Spielt ihr das Game zum Release oder wartet ihr noch, wie sich Lost Ark entwickelt? Freut ihr euch, dass das Game die eigenen Erwartungen um ein vielfaches schlagen konnte, oder versteht ihr den Hype auf das MMOARPG gerade noch nicht so richtig? Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei MeinMMO.

Damit erreicht das neue MMO Lost Ark Platz 4 auf Steam, was die meisten gleichzeitigen Spieler überhaupt angeht (via Steamcharts )

Als das Game dann endlich startete, spielten 984.111 Spieler gleichzeitig Lost Ark. Das sind etwa 50.000 mehr, als New World an seinem besten Tag hatte. Fairerweise handelt es sich bei bei New World aber um ein Kaufspiel, das nicht kostenlos gespielt werden kann.

Auf Twitch schauten gleichzeitig über 1,2 Millionen Fans gleichzeitig Lost Ark-Streams und auch hier brach das MMORPG den Rekord von New World als auch den von World of Warcraft.

