Der Chef von Lost Ark verrät endlich, wie schnell wir neue Klassen bekommen

Habt ihr ebenfalls Angst, dass zu schnell zu viel neuer Content nachkommt, oder ist das eher genau das, was ihr hören wolltet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Was ist noch spannend? Für neue Spieler gibt er den Tipp, dass sie das Spiel in ihrem eigenen Tempo spielen sollten, um die bestmögliche Erfahrung für sich selbst zu genieren. Weiterhin sollte sich niemand gezwungen fühlen, etwas käuflich zu erwerben. Lost Ark soll auch komplett Free2Play-Spielern offen sein.

Was sagt er noch? Sein Traum wäre es, eine globale Version von Lost Ark zu haben, die sämtliche Updates gleichzeitig erhält. Als überstehenden Plan kann man es also betrachten, mit der koreanischen Version von Lost Ark gleichauf zu kommen.

Welche Klassen kommen noch? Als Erstes dürften wir die Summoner erwarten. Es ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber es sollte am wahrscheinlichsten sein. Schließlich war die Beschwörerin in der Beta noch im Spiel und wurde dann nachträglich zum Launch entfernt.

Wann gibt es neue Klassen? Die deutsche Version von Lost Ark startet am 8. Februar für Vorbesteller und am 11. Februar als Free2Play-Titel. Anfangs werden wir 15 verschiedene Klassen zur Auswahl haben, während es in Korea aber bereits 22 Klassen gibt und 2 weitere direkt vor der Tür stehen.

So sollen wir den Argos Raid bereits in einem Monat erhalten und nur einen Monat nach Argos soll dann der nächste Legion-Raid, Valtan kommen. Man möchte anschließend im Auge behalten, wie schnell die Fans durch den neuen Content kommen. Auf jeden Fall wird das Endgame unserer Version schnell weiter gefüttert.

Demnach soll es alle 2 bis 3 Monate neue Inhalte und neue Klassen geben. Der Fokus wird darauf liegen, so schnell wie möglich neue Legion Raids in die westliche Version des MMORPGs zu bekommen.

Insert

You are going to send email to