Lost Ark hieß in Korea zum Launch nur „Möwe Online“ – Und der Grund dafür könnte euch beunruhigen

Das neue MMORPG Lost Ark kam bereits 2018 in Korea auf den Markt. Zu seinem Launch dort trug es den Spitznamen Seagull Online und der Grund dafür, könnte auch europäische Spieler beunruhigen: Ewige Warteschlangen.

Woher der ulkige Name? Wenn ihr die Beta von Lost Ark gespielt habt, könnt ihr es euch vielleicht schon denken. Loggt ihr euch in das neue MMORPG ein, begrüßt euch ein Schiff auf dem Meer, welches vor einer Insel vor Anker geht.

Dieser Hintergrund ist atmosphärisch natürlich auch mit Geräuschen untermalt und was könnte besser zu einem Hafen passen, als eine Möwe? Das gefiederte Tier ist sogar auf dem Bild zu sehen, wenn man genau hinschaut.

Alle circa 30 Sekunden schreit die Möwe laut im Hintergrund, was den Klang der Wellen im Wasser untermalen soll.

Die Warteschlangen von Lost Ark waren allerdings so lang und so häufig, dass die Fans stundenlang einer Möwe beim Schreien zuhören mussten, während sie darauf warteten, zu spielen.

Im Volksmund trug das Spiel daher lange den scherzhaften Titel „Seagull Online“, zu Deutsch also Möwe Online, da sich schon bald ein kleiner Kult um den gefiederten Schreihals bilden konnte. Man braucht schließlich eine Beschäftigung beim Warten.

Im Hintergrund könnt ihr die Möwen sogar sehen

Warum ist das relevant? Das Thema kam im Lost Ark-reddit auf, da viele Leute sich Sorgen darüber machen, ob der Launch im Westen ein ähnliches Debakel werden könnte, und die Scherze rund um Möwe Online zurückkehren.

Der Thread dazu hat in 13 Stunden immerhin 376 Upvotes generieren können und 111 Kommentare. Doch wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass auch uns eine Möwe ins Ohr schreit?

Lange Login-Wartezeiten gehören zu MMORPGs wie Dungeons oder Raids. Die meisten neuen Titel haben sie, es ist nur die Frage, wie extrem sie werden können. Amazon, die auch Lost Ark bei uns publishen, haben dazu erst jüngst harte Erfahrungen mit New World sammeln können.

Auch dort waren die Warteschlangen Stunden lang und wurden dadurch befeuert, dass sich Leute, die einmal eingeloggt waren, kaum noch ausloggten.

Wird unser Launch ähnlich? Das lässt sich zurzeit schwer sagen. Amazon hat bereits den Start der Beta von Lost Ark, bei dem etwa 88.000 User gleichzeitig online waren, genutzt, um die Auslastungen zu testen.

Auch hier kam es zu Warteschlangen, allerdings gab es auch nur einen einzigen Server. Außerdem waren diese mit 3 bis 15 Minuten noch relativ kurz. Später während der Beta lösten sich die Warteschlangen dann völlig auf, als neue Server dazugeschaltet wurden.

In einem Blogeintrag bestätigte Amazon obendrein bereits, dass sie mehr Server für den Launch in der Hinterhand haben, sollten die bisherigen nicht ausreichen (via playlostark.com).

Ebenfalls entlasten könnte sich der Ansturm durch den zweigeteilten Release. Da Vorbesteller bereits ab dem 8. Februar zocken dürfen und Free2Play-Fans erst ab dem 11. dazu kommen.

Amazon hat also bereits Vorkehrungen getroffen, dass der westliche Start nicht zu Möwe Online wird, doch bisher können wir nur hoffen.

Alles, was ihr zu dem MMORPG Lost Ark wissen müsst – in 2 Minuten

Humor und Angst machen sich breit

Wie ist die Stimmung? Der Thread wird heiß diskutiert und bietet eine Menge verschiedener Gesichtspunkte. Viele Leute schwelgen in Erinnerungen an lange Warteschlangen in Spielen wie Blade and Soul oder World of Warcraft. Sie nehmen dieses Omen mit einem Grinsen.

Wieder sorgen andere Spieler sich, vor allem nach dem New-World-Launch, dass Lost Ark einen ähnlich problematischen Start haben wird und sind bereits jetzt genervt von einer Situation, die noch gar nicht eingetreten ist.

Andere Spieler nehmen das mit Humor und sehen kein Problem mit Warteschlangen zu Release. Für einige gehört es einfach dazu und außerdem gäbe es schlimmere Probleme, um die man sich sorgen sollte. Unter anderem die Namenspolitik von Lost Ark gerät hier ins Kreuzfeuer.

Was sagen die Fans? Einige der Kommentare im reddit möchten wir hier für euch wiedergeben.

Der User Kathygriffin schreibt: “Ich habe mich durch eine 75.000+ Warteschlange in WoW-Classic geschlafen, als der Server zum Launch zusammenbrach. Manchmal ist es einfach, wie es ist. Ich hoffe darauf, dass sie einen ordentlichen Launch hinbekommen.”

Auch InsertDisc11 schließt sich an: “Ich denke, dass der Launch am 8. sehr viel flüssiger laufen wird als der am 11. Aber wir werden sehen.”

RenRedd bekommt über 50 Upvotes für seinen Kommentar: “Nicht Möwe Online, sondern ‘DeinNameIstBereitsVergeben Online’, wenn sie ihre Namenspolitik zum Launch nicht ändern.”

Auch KingAmed macht sich mehr Sorgen um die Namen: “Oh man, ich hoffe die 100 € die ich ausgegeben habe machen, dass ich den Namen, den ich haben, will auch bekomme.”

Was haltet ihr von der Situation? Müsst ihr Schmunzeln über Möwe Online oder befürchtet ihr eher, dass es ein Omen für einen miesen Start in Europa wird? Macht ihr euch überhaupt Sorgen um Warteschlangen oder ist es auch die Namenspolitik, die euch stört? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

