Lost Ark zeigt riesige Schlachten mit 96 Spielern auf dem neuen PvP-Kontinent

Für das Jahr 2022 wurden in Lost Ark massig neue Inhalte angekündigt, vor allem für die koreanische Version des MMORPGs. Neben der neuen Klasse gehört dazu auch der Open-World-PvP-Kontinent Rowen, auf dem ihr riesige Gemetzel erleben könnt.

Was ist das für ein PvP-Modus? 2022 soll Lost Ark einen neuen Kontinent bekommen, zumindest in Korea. Er hört auf den Namen Rowen und ermöglicht eine Art von Open-World-PvP, indem zwei Fraktionen gegeneinander antreten.

Als Spieler entscheidet ihr euch für eine der zwei Fraktionen und bringt dieser dann hoffentlich den Sieg. Um das zu erreichen, müsst ihr allerdings viel Konzentration bereitstellen, um den Überblick in diesem Gemetzel zu behalten.

Die normalen PvP-Modi in Lost Ark werden 3 gegen 3 gespielt, bereits die vorhandenen Gilde-vs-Gilde-PvP-Schlachten sind daher mit insgesamt 32 Spielern teilweise unübersichtlich.

Doch Rowen setzt dem die Krone auf, denn hier kämpft ihr in Teams zu je 48 Spielern auf einer großen Karte. Es bekriegen sich also insgesamt 96 PvP-Fans um den Sieg.

Wie funktioniert das? Ähnlich wie der Gilde-vs-Gilde-Modus, nur in viel größer. Ihr startet mit eurer Fraktion auf einer großen Karte in eurer Festung. Jede der Fraktionen hat zu Beginn eine Festung, in der sie respawnen können und vorerst sicher sind.

Danach prügelt ihr euch um insgesamt 8 Kontrollpunkte auf der Karte. Je länger ihr diese Punkte haltet, desto mehr Fortschritt bekommt ihr, den ihr für den Sieg benötigt. Alle 3 Minuten bekommt eure Fraktion für jeden gehaltenen Punkt 5 % Fortschritt. Bei 100 % gewinnt eine der Parteien.

In den 18-minütigen Matches versucht ihr also, so viele Punkte wie möglich zu halten und dabei feindliche Spieler zu vermöbeln, damit sie eure Punkte nicht stehlen können. Dabei könnt ihr auf hilfreiche Gadgets wie Kanonen und andere Belagerungswaffen zurückgreifen.

Am Ende der Zeit wird eine Fraktion zum Sieger gekürt und ein Spieler dieser Partei zum MVP, also wertvollsten Spieler. Dieser gibt dann in einer schönen End-Cutscene den Befehl, mit den Kanonen eurer Festung die gegnerische Festung zu zerstören.

Anders als im normalisierten Arena-PvP, zählt hier auch eure Ausrüstung mit zu euren Werten. Ihr könnt außerdem auf Mounts und Kampfgegenstände zurückgreifen, ähnlich wie im GvG. Der Modus verspricht also, ein riesiges Gemetzel zu werden.

Das gesamte Gameplay könnt ihr hier sehen:

Die Community feiert die Schlachten

Wie reagieren die Fans? Die neuen Bilder aus dem den Schlachten sorgen bei der Community für richtig gute Stimmung. Viele der Fans können den Launch in Europa kaum erwarten.

Selbst einige PvE-Fans geben zu, dass dieses riesige Geplänkel nach einer Menge Spaß aussieht. Auch, weil man nichts verliert, wenn man in den Kämpfen stirbt.

Einzig und allein bei der Performance gibt es eine Handvoll Leute, die sich an den gelegentlichen Lags stört und sich Sorgen darüber macht, ob der Modus überhaupt flüssig laufen wird, wenn er bei uns in Europa erscheint.

Was sagen die Spieler? In einem Thread auf reddit wird das neue Video geteilt und diskutiert.

Der User Panhead15 ist überfordert: “Bitte, hört auf! Ich kann einfach nicht noch mehr Hype aushalten in der letzten Woche vor dem Launch.”

Auch s4ntana ist beeindruckt: “Wow, das ist so cool! Ich kann fast nicht glauben, dass es vorher noch keine solchen Schlachtfelder in Lost Ark gab, es ist perfekt dafür.”

Mr_Tombola kann’s kaum erwarten: “Oh, das sieht richtig gut aus. Ich liebe solche Battlegrounds. Wie lange sollen wir auf den Release davon warten?”

Frustratedx freut sich darauf: “Oh man, mein Artillerist wird in diesem Modus sowas von reinhauen. Kann’s nicht erwarten 20 Leute auf einmal einfach weg zu nuken.

Welche Inhalte kommen noch?

Lost Ark hat, zumindest für Korea, noch einiges in der Hinterhand für das Jahr 2022. Dazu zählen unter anderem folgende Inhalte, die noch dieses Jahr erscheinen sollen:

Schwächere Klassen sollen stärker werden

Verbesserungen der User-Interface

Neue Kontinente sowie weitere Story-Inhalte

Neue Raids, die auch Spieler im Endgame fordern sollen

Eine Menge neue Inseln auf dem Ozean

Ein Battle-Royale-PvP-Modus, in welchem den Spielern vorgegebene Klassen zur Auswahl stehen

Auch eine Art von MOBA-PvP-Modus soll Lost Ark erhalten

Neue Mini-Games

Anpassungen beim Housing der Spieler-Insel sowie ein Hochzeitsfeature

Was haltet ihr von den riesigen Schlachten in Lost Ark? Habt ihr Lust, euch mit 95 anderen Spielern gleichzeitig zu prügeln oder bleibt ihr lieber beim gemütlichen 3v3-Arena-PvP? Oder ist PvP vielleicht auch gar nichts für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei MeinMMO.

Egal, ob im PvE oder PvP – Lost Ark gehört für uns zu den 7 besten MMORPGs mit Action-Kampfsystem.