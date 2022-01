Lost Ark bringt überraschend 3 neue Gebiete und höheres Max-Level direkt zum Start

Das Januar-Team-Update von Lost Ark bringt einige Neuigkeiten mit sich und dürfte viele Fans freuen. Ein Highlight sind dabei neue Gebiete, mit denen zum Start keiner gerechnet hat. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist bei Lost Ark los? In der Mitte des letzten Jahres haben sich viele Spieler beschwert, dass die Kommunikation zwischen Publisher Amazon und den Fans eher schlecht laufen würde.

Amazon hat darauf reagiert und im Oktober begonnen, monatliche Updates zum Stand der Entwicklung zu geben. Im Januar blieb das Update allerdings bisher aus, was vielen Fans kurz vor dem Start seltsam fanden.

Jetzt legt Amazon aber nach und veröffentlichte heute Nacht neue Details für den Launch am 11. Februar und beantwortet viele Fragen, die in der Community aufkamen. Außerdem kündigt der Publisher gleichzeitig einen ganzen Schwung an neuen Inhalten für den Start an.

Welche neuen Features kommen? Direkt zum Start bewegt sich unsere Version näher an die koreanische Version. Die folgenden neuen Inhalte werden direkt zum Launch gebracht:

Erhöhung der maximalen Stufe von 50 auf 60

Drei neue Kontinente, die in der Beta noch nicht vorhanden waren. Dabei handelt es sich um Yorn, Feiton und Punika

Tier 3 Inhalte kommen zum Start, während wir bisher davon ausgegangen sind, dass die EU-Version in Tier 1 oder 2 beginnt

Einige Anpassungen im Charaktereditor

Insgesamt 173 Steam-Achievements, die ihr in Lost Ark verdienen könnt

Außerdem hat Amazon bereits einiges an Feedback aus der Beta umgesetzt, um den europäischen und amerikanischen Fans entgegenzukommen. Dazu gehören folgende Änderungen:

Eine Möglichkeit, die koreanischen Original-Voicelines für euer Spiel auszuwählen

Viele der Cut-Scenes sind jetzt überspringbar, die es vorher nicht waren

Balance-Änderungen für die Ausrüstung. Ihr sollt nun schwieriger an bessere Ausrüstung kommen, als das noch in der Beta der Fall war

Die neuen Gebiete schicken euch unter die Erde und zu den Dämonen

Was steckt in den neuen Gebieten? Es handelt sich bei den neuen Arealen nicht nur um kleine Maps, sondern direkt um drei neue Kontinente.

Auf dem Kontinent Yorn erkunden wir das Zuhause der Umar, einem Zwergen-ähnlichen Volk, welches vorwiegend unter der Erde haust. Ebenfalls ähnlich wie Zwerge sind die Umar für ihr handwerkliches Geschick bekannt.

Amazon verspricht an dieser Stelle, dass ihr beeindruckte Architektur von der Hauptstadt der Umar erwarten könnt und das nicht nur unterirdisch, sondern auch auf dem Kontinent selbst.

Die Bauwerke der Umar erinnern an klassische Fantasy-Zwerge

Der zweite neue Kontinent ist Feiton, auf dem die Basis-Klasse der Assassinen zuhause ist. Feiton ist ein düsterer Ort voller Dämonen und Gefahren und wurde in den Kettenkriegen fast vollständig zerstört und vergiftet.

Auf diesem Kontinent hausen viele Dämonen und Mischwesen aus Dämonen und Menschen, so wie es die Assassinen sind. Überwacht wird das Land von der Organisation Avesta, welche die Assassinen ausbildet.

Der dritte der neuen Kontinente ist Punika. Es handelt sich dabei um einen tropischen Badeort, an dem eine mysteriöse Naturmagie zugange ist. Punika ist dabei das genaue Gegenteil von Feiton, es ist freundlich, bunt und einladend.

Ihr könnt die Zeit auf Punika nutzen, um euch an den Stränden zu entspannen, mit den Dorfbewohnern Feste zu feiern und in der Stadt Nia das tropische Klima zu genießen. Doch irgendetwas Seltsames scheint mit den Bewohnern des Landes zu geschehen.

Was bringt das an Inhalten mit? Jeder der neuen Kontinente hat einen Haufen Quests mit dabei und bietet einzigartige Bosse und NPCs. Außerdem erhalten wir die jeweiligen Chaos Dungeons der Kontinente direkt zum Launch.

Alle drei Kontinente richten sich dabei eher an Endgame-Spieler, vor allem aber das tropische Punika wird uns im Lategame beschäftigen. Hier trefft ihr auch auf den ersten Tier 3-Content, den uns das Januar-Update verspricht.

Zu dem Tier 3-Content gehört unter anderem die dritte Etage der Chaos Dungeons, der Oreha’s Brunnen Abyssal-Dungeon und der Velganos Guardian Raid. Damit ihr diese Herausforderungen auch meistern könnt, wird entsprechend auch der maximale Gearscore erhöht und auf das neue Max-Level 60 angeglichen.



Die beiden Gebiete Feiton (links) und Punika (rechts) könnten unterschiedlicher kaum sein

Mehr Freiheit für eure Charaktere

Was gibt es Neues im Charaktereditor? Komplett neu für die westliche Version des Spiels wird es sein, dass ihr euch zum Release eine Stimme für eure Klasse aussuchen könnt. Für jede mögliche Klasse sollen 3 bis 4 verschiedene Stimmen bereitstehen.

Außerdem beantworten die Entwickler in dem Januar-Update viele Fragen rund um die Charaktererstellung, darunter auch das Thema Reservierung von Namen und den dafür benötigten manuellen Reset.

Als Erstes geht Amazon auf die Möglichkeit der Charakternamen selbst ein. Ihr dürft bei allen Namen im Spiel nur den ersten Buchstaben großschreiben sowie keine Leer- oder Sonderzeichen verwenden. Dabei darf euer Charaktername zwischen 2 und 16 Zeichen lang sein. Gildennamen dürfen sogar bis zu 20 Zeichen beinhalten.

Zudem bestätigt der Publisher noch einmal, dass der Charaktername gesperrt bleibt, auch nachdem ihr euren Charakter wieder gelöscht habt. Er wird nur dann freigegeben, wenn ein manueller Refresh seitens Amazon durchgeführt wird.

Dieser Refresh soll nach neuesten Informationen nicht automatisch stattfinden und in naher Zukunft auch nicht manuell durchgeführt werden. Fürs Erste heißt das also, dass eure Namen gesperrt bleiben, auch wenn der Charakter gelöscht wird.

Im Charaktereditor könnt ihr bald auch eine Stimme für euren Helden wählen

Welche Fragen wurden noch beantwortet? Viele Spieler hatten anscheinend Sorge, was mit ihren Gilden passiert, wenn ihre Leiter plötzlich nicht mehr online kommen. Amazon hat nun bestätigt, dass ihr einen der Offiziere zum neuen Leiter wählen könnt, sobald dieser länger als 10 Tage offline war.

Außerdem gab es viele Fragen bezüglich der Vorbesteller-Pakete. Der Publisher hat nun bestätigt, dass sich die verschiedenen Pakete zwischen 15 € und 100 € stapeln lassen. Wenn ihr also das Platin-Paket für 100 € kauft und das Gold-Paket für 50 € erhaltet ihr die Inhalte aus beiden Paketen gutgeschrieben.

Ebenfalls stand die Frage im Raum, ob die westliche Version bestimmte Skins und Inhalte bekommen wird, die in Russland und Korea an bereits vergangene Events gekoppelt und dort exklusiv erhältlich waren. Amazon antwortet darauf, dass einige dieser Gegenstände bei uns verfügbar sein werden und hier ebenfalls an Events gekoppelt sind.

Wie geht es weiter? Amazon verspricht bereits nächste Woche weitere Informationen nachzulegen. Ihr dürft euch also noch auf folgende Dinge freuen:

Informationen zu Pre-Load und Startzeit

Eine Liste mit allen Servern zum Start

Infos über die wöchentlichen Reset-Zeiten

Außerdem sollen noch vor dem Launch weitere Informationen folgen, dazu gehören:

Mehr Details zu dem Geschäftsmodell und Ingame-Shop von Lost Ark

Komplette Patch-Notes für den Launch des Spiels

Mehr Informationen dazu, was unsere Version von der russischen und koreanischen unterscheidet

Eine Roadmap mit Plänen, was nach dem Start passieren soll

Die Community feiert das Update – bis auf eine Sache

Wie kommt das Update bei den Fans an? Die Spieler haben lange auf dieses Update gewartet. So konnte der Tweet dazu innerhalb von nur 30 Minuten über 167 Antworten erzielen.

Dort zeigen sich viele Fans begeistert über die neuen Optionen und Informationen, doch viele erfahrene Spieler melden sich zu Wort und finden besonders eine Sache an dem Update negativ.

In den Augen einiger Fans ist es zu viel Inhalt, wenn unsere Version direkt mit Tier 3-Inhalten startet. Es wird beschrieben, dass diese Entscheidung dazu führen könnte, dass Spieler die Inhalte von Tier 1 und 2 nicht ausreichend genießen könnten.

Was sagen die Leute? Der Ankündigungstweet wird von der Community fleißig kommentiert, doch das nicht nur positiv (via Twitter).

Der User Well schreibt: “Tier 3 ist ein großer Fehler. Ihr werdet praktisch nichts von Tier 1 und 2 genießen und müsst wie verrückt spielen, um die wichtigen Sammelgegenstände zu bekommen. Die Leute werden zum Start rushen und ihr habt keine Zeit, um andere Chars auszuprobieren, wenn ihr dran bleiben wollt.”

Positiver sieht das der User RyStocrat: “Oh mein Gott! Das koreanische Voice-over rettet meinen Tag. Danke dafür, das ist richtig cool!”

Shockax steht in der Mitte der Meinungen: “Danke, da ist viel gutes Zeug dabei. Aber bitte, überdenkt Tier 3-Inhalte zum Launch. Das wird eine Menge neuer Spieler abschrecken. Lasst die Leute Stück für Stück starten.”

Was haltet ihr von den Ankündigungen aus dem Januar Update? Freut ihr euch über die neuen Inhalte und die Erhöhung des maximalen Levels? Oder seht ihr das ähnlich, wie einige Spieler in den Kommentaren, und findet die neuen Sachen etwas zu vorschnell? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr zum Launch spielen möchtet, haben wir für euch die 5 besten Klassen für Anfänger.