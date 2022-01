Passt auf, wie ihr eure Charaktere in Lost Ark nennt – Ihr könntet es bereuen

Wenn ihr euch in Lost Ark einen Namen reservieren möchtet, könnte das für euch böse Folgen haben. Denn in dem neuen MMORPG werden Namen nicht freigegeben, wenn euer Charakter gelöscht wird. Wir von MeinMMO erklären die Situation.

Was ist bei Lost Ark los? Es ist eine gängige Praxis für viele MMORPG-Fans, sich zum Launch eines neuen Titels verschiedene Namen zu reservieren. In der Regel tut man das, in dem man sich einfach “irgendwelche” Charaktere erstellt, die den Namen tragen, den man irgendwann benutzen will.

Man löscht diese Charaktere dann, um den Namen wieder freizuhaben und ihn dem Charakter geben zu können, der ihn letztlich tragen soll. Gerade bei Lost Ark zielen viele Fans darauf ab, sich bereits Namen zu reservieren für Klassen, die zum Launch noch nicht im Spiel sind.

Vor allem die Beschwörerin, die erst angekündigt war und nun doch nicht zum Start in unserer Version dabei ist, liegt bei den Fans vorne. Viele wollten sich einen Namen für ihre Beschwörerin reservieren, doch das könnte indessen nicht funktionieren, wie ein Entwickler im Forum bekannt gab.

Was sagt der Entwickler? Auf eine Anfrage, ob diese Technik in Lost Ark auch möglich sein wird, antwortet ein Entwickler im Forum, dass es in unserer Game-Version nicht funktionieren soll.

Namen werden in Lost Ark nämlich nicht automatisch freigegeben, wenn ein Charakter gelöscht ist. Stattdessen müssten die Entwickler einen manuellen Reset durchführen. Wie oft diese Resets ausgeführt werden, ist derzeit aber nicht bekannt.

Der Entwickler schließt sein Statement mit der Empfehlung ab, keine Charaktere zu erstellen, um sie später für den Namen zu löschen. “Das funktioniert einfach nicht”, sagt er zum Schluss.

Das Statement des Entwicklers

Was hat das für Auswirkungen? Man könnte erst denken, dass das nur einen besonders kleinen Teil der Spielerschaft betrifft. Das Thema kocht im reddit derzeit aber extrem hoch. Grund dafür sind vor allem die Klassen, die zum Start unserer Version noch nicht im Spiel sind.

Viele Fans wollten sich Namen für Klassen reservieren, die es derzeit noch nicht gibt, von denen aber mehr oder weniger klar ist, dass sie kommen werden. Das ist aber nicht möglich.

Ebenfalls könnt ein Problem mit Trollen entstehen. Spieler, die einfach nur andere Leute ärgern möchten, könnten direkt zu Release mehrere Charaktere erstellen und direkt wieder löschen. Die Namen wären dann fürs Erste trotzdem belegt.

Die Community ist über dieses Vorgehen sichtlich schockiert und kann nicht ganz nachvollziehen, warum Amazon und Smilegate diesen Weg gehen.

Alles, was ihr zu dem MMORPG Lost Ark wissen müsst – in 2 Minuten

Die Fans können die Entscheidung nicht nachvollziehen

Wie reagiert die Community? Größtenteils mit Unverständnis. Viele der Spieler können nicht nachvollziehen, warum Amazon diesen Weg mit den Charakternamen geht. Einige der Spieler sind auch enttäuscht, dass ihre Lieblingsklasse wohl nicht ihren Lieblings-Namen haben kann.

Lost Ark biete bei uns zum Launch 15 Klassen, in Korea gibt es allerdings bereits 22. Diese Klassen werden früher oder später auch zu uns kommen und die Fans sind sauer, dass sie ihre Namen bis dahin nicht reservieren können.

Ebenfalls haben die Spieler Sorge, dass andere Leute ihnen aus Spaß die Namen klauen und die Charaktere wieder löschen. Bisher ist noch unklar, wann die manuellen Resets seitens Amazon durchgeführt werden.

Für viele scheint genau das ein Hoffnungsschimmer zu sein. Sie hoffen, dass Amazon diese Resets vielleicht sogar wöchentlich durchführen könnte. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Was sagen die Fans? Der reddit-Thread zu dem Thema kocht hoch und ist für die Verhältnisse des Subreddits aktuell sehr groß. Er wurde vor einem Tag erstellt und hat derzeit 388 Upvotes und 168 Kommentare.

Der User thisisulb schreibt: “Es ist echt gut, dass sie uns vorher informieren. Ich wollte nämlich genau das machen. Jetzt muss ich mir irgendeine andere Möglichkeit ausdenken.. schade.”

HeyLongpig versucht zu schlichten: “Du kannst trotzdem noch einen Namen reservieren, wenn du einfach einen Krieger erstellst. Die Unterklasse muss man ja noch nicht direkt beim Erstellen auswählen. Wenn der Destroyer dann später kommt, hast du einen Krieger mit dem Namen. […] Es ist trotzdem furchtbar, dass es so nicht funktioniert. Wenn Leute die Stimme oder das Aussehen nicht mehr gut finden, müssen sie einen neuen Charakter erstellen – oder bezahlen.”

Treemu schreibt: “Mist. Mein Plan war es, 5 Charaktere zu erstellen, mit den Namen, die ich haben will und sie dann zu löschen, um die Charaktere anzupassen. Jetzt muss ich einen Weg finden, die Erstellung zu optimieren.. Vielleicht schaue ich mir die russische Version einmal an.”

Was haltet ihr davon, dass die Namen eurer Charaktere gesperrt bleiben, auch wenn sie gelöscht sind? Hattet ihr vielleicht ebenfalls vor, euch 0815-Charaktere zu erstellen, um die Namen zu reservieren? Oder versteht ihr nicht, wieso das in der Community so ein großes Thema ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und lasst uns eure Meinung da.

