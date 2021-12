Lost Ark ist für viele das spannendste neue MMORPG 2022 – Doch der Chef will gar nicht so viele Spieler

Am Wochenende fand die große LOA ON Winter statt. Dabei handelt es sich um ein Event, bei dem die Lost Ark-Entwickler, also Smilegate, über die Zukunft des MMORPGs sprechen. Dabei äußerte sich der Game Director auch über den Release im Westen.

Was ist das für ein Event? Das LOA ON Winter ist eine große Veranstaltung, die sich an die Spieler des MMORPGs Lost Ark richtet. Sie berichtet über den Stand des Spiels sowie über kommende Änderungen und Pläne für die Zukunft.

Neben der neuen Klasse, die auf diesem Event angekündigt wurde, ging es aber auch um Spielerzahlen und den Release im Westen.

Gesprochen hat der Game Director von Lost Ark selbst, also der Chef des MMORPGs bei Smilegate. Mit Amazon haben die Aussagen also erst einmal wenig zu tun.

Wie viele Spieler wollen sie erreichen? Nicht sehr bescheiden verhält es sich dann aber mit den Gesamtspielerzahlen weltweit. Hier spricht er davon mit dem Release im Westen gemeinsam 20 Millionen registrierte Accounts erreichen zu können.

Derzeit ist Lost Ark nur in Korea und Russland erschienen und bringt es auf knapp 10 Millionen registrierte Accounts. Mit den kommenden Updates und dem Release bei uns möchten sie diese Zahl also mehr als verdoppeln.

Das möchte man allerdings mit langfristigem Erfolg erreichen, statt mit einem kurzfristigen Hype. Die Strategie von Lost Ark soll es sein zu kommen, um zu bleiben.

„Koreanische MMORPGs sind im Westen einfach nicht so beliebt“

Was ist die Prognose des Chefs? Was die Zahlen zum Start angeht, möchte man realistischer denken. Das Team von Smilegate rechnet mit 200.000 gleichzeitigen Spielern zum Release im Westen. Das ist etwa ein Fünftel der Spielerzahl, die New World zu Beginn hinlegen konnte.

Doch das ist auch gar nicht nötig, so der Game Director. „Wenn wir uns die Zahlen in Korea ansehen, dann sehen wir, dass etwa 83 % der Spieler irgendwann zurückkommen, wenn sie einmal angefangen haben. […] Insgesamt haben wir sogar 258 einzelne Spieler, die sich jeden Tag, seit der Beta, einloggen. Das ist fantastisch.“

Auch die Gewinne stiegen ordentlich, um das 21-fache um genau zu sein

Langfristiger Erfolg ist der Schlüssel: Das Team von Smilegate ist überzeugt davon, viele Spieler auch langfristig an Lost Ark binden zu können. Dafür muss der Hype zum Start auch gar nicht so überschwänglich groß sein, außerdem müsse man realistisch sein.

Auf die Frage, was der Chef als erfolgreichen Launch im Westen bezeichnen würde, sagt er: „Wir kommen im Februar 2022 im Westen auf den Markt. Unser Ziel ist es, 200.000 gleichzeitige Spieler zum Release zu erreichen. Koreanische MMORPGs sind dort [im Westen] einfach nicht so beliebt. Wenn wir 50.000 bis 70.000 gleichzeitige Spieler noch 3 Monate nach Release halten können, sind wir erfolgreich.“

Er betont danach, dass man für den Release in Russland ebenfalls sehr erfolgreiche Zahlen verbuchen konnte, die auch den Publisher zufriedengestellt haben. Welche Zahlen sich Amazon für den Release im Westen erhofft, könnte man an dieser Stelle aber nur spekulieren.

„Wir haben unsere Spielerzahl in einem Jahr versiebenfacht“

Welche Zahlen sind noch spannend? Zu Beginn seiner Präsentation redet der Game Director von Lost Ark über einige Zahlen, welche Lost Ark betreffen. Gerade hier ist er besonders guter Ding und freut sich auf den Release im Westen.

Auf diese Zahlen scheint der Director besonders stolz zu sein, als er sie präsentiert:

Die Spieler auf dem koreanischen Server haben sich seit Juli 2020 versiebenfacht

Die Spielerzahlen auf den russischen Servern haben sich um 170 % erhöht seit Juni diesen Jahres

Selbst 4 Monate nach dem Event-Peak von Juni 2021 sind noch 78 % der Spieler aktiv, die während es Events gespielt haben

Die Verkäufe im Cash-Shop stiegen um das 21-Fache seit Juli 2020

Seit Juni 2021 gibt es 35.320 Spieler auf dem koreanischen Server, die sich jeden Tag einloggen. Hierbei handelt es sich um dieselben Spieler, die jeden Tag zurückkommen. Nicht etwa um gleichzeitige Spieler

Der Charakter mit der höchsten DPS hat 2,4x mehr Schaden gemacht, als der, mit der niedrigsten DPS. Einer der Hauptaugenmerke für 2022 soll daher auf dem Balancing liegen.

Was haltet ihr von den Zahlen? Denkt ihr, Smilegate pokert mit 200.000 gleichzeitig aktiven Spielern zum Start zu hoch oder eher noch zu niedrig? Haltet ihr die 50 bis 70.000 gleichzeitigen Spieler nach drei Monaten für realistisch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Noch nicht sicher, ob ihr Lust habt auf das Spiel? Ein Veteran erklärt, warum ihr euch aufs MMORPG Lost Ark freuen solltet – Aber nicht zu sehr