New World feierte zu Release einen großen Erfolg mit fast einer Million gleichzeitigen Spielern. Doch wie viele Personen haben insgesamt New World gekauft? Die Webseite Steamspy gibt eine ungefähre Einschätzung.

Wie gut hat sich New World verkauft? Offizielle Zahlen von Amazon gibt es bisher nicht. Laut der Webseite Steamspy sollen jedoch etwa 34 Millionen Accounts auf Steam New World besitzen. Für kostenlose Nutzer wird eine Spanne von 20 bis 50 Millionen Spielern angezeigt (via Steamspy).

Damit würde New World zu den Spielen mit den meisten Besitzern überhaupt auf Steam gehören, etwa auf dem Niveau von GTA 5, Rust und Garry’s Mod.

Wie genau sind die Zahlen von Steamspy? Steamspy wertet nach eigenen Angaben Millionen von Daten auf Steam aus, um die Zahlen vorherzusagen. Allerdings sollen diese Daten recht akkurat sein.

Die Webseite PCGamesN hat 2017 mit mehreren Entwicklern über diese Zahlen gesprochen und kommt zu dem Schluss, dass sie zwar nicht komplett korrekt sind, in der Regel aber nur um etwa 10 % abweichen (via PCGamesN).

2018 gab es jedoch Änderungen an den Privatsphäre-Einstellungen bei Steam, was die Zahlen etwas ungenauer machen soll.

Steamspy selbst sagt, dass die Statistiken für 98 % der Spiele akkurat sein sollen. 2 % der Spiele sollen falsche Daten haben. Außerdem warnen sie vor verfälschten Ergebnissen durch “Free Weeks” oder andere Events.

Etwas unklar ist, ob die Open Beta von New World mit in die Daten fließt, denn nur geschlossene Tests werden von Steamspy ausgeklammert, da diese nicht in der Web-API auftauchen. Allerdings hatte die Open Beta lediglich einen Peak von 50.000 Spielern und zudem eine eigene Spiele-ID, sodass Webseiten wie SteamDB und Steamcharts beide Spiele separieren können.

New World hat wohl mehr erstellte Accounts als ESO und GW2 seit Release

Was bedeuten die Zahlen genau? Sollten die Zahlen von Steamspy korrekt sein, würde New World viele der anderen MMORPGs deutlich in den Schatten stellen:

Anfang 2021 gab es insgesamt knapp 18 Millionen erstelle Accounts bei ESO. Unklar ist hier jedoch, ob Spieler aus einer Free Week, die immer mal wieder stattfindet, ebenfalls dazu zählen.

Guild Wars 2 hat zuletzt im Sommer 2021 etwas zu den Spielerzahlen gesagt. So wurden seit Release über 16 Millionen Accounts erstellt (via GW2). Hier zählen die Free2Play-Accounts aber mit rein.

Final Fantasy XIV soll im Oktober dieses Jahres 24 Millionen erstellte Accounts besessen haben (via Play3). Auch hier zählen sehr wahrscheinlich die kostenlosen Accounts mit rein, die sich vor allem seit einer Änderung im Sommer 2020 richtig lohnen.

Die Spielerzahlen von New World seit Release.

Warum fallen die Spielerzahlen auf Steam dann so gering aus? Das tun sie gar nicht unbedingt. Denn die Zahlen bei SteamDB und Co. sind Momentaufnahmen der gleichzeitigen Spieler. Wenn also 931.000 Spieler gleichzeitig online waren, können es schon wenige Minuten später über eine Million unterschiedliche Spieler gewesen sein, nur haben sich eben mehr Spieler aus- als eingeloggt.

Über 24 Stunden und auch über Tage verteilt loggen sich also viel mehr unterschiedliche Spieler ein, als man zuerst denken würde.

Mit 136.887 gleichzeitigen Spielern am 1. Dezember schaffte es New World noch immer in die Top 5 auf Steam.

Wie sehen andere Schätzungen für New World aus? Die Webseite VGInsight beschäftigt sich ebenfalls mit der Analyse von Spielen auf Steam. Hier wird als Basis die Zahl der Reviews und diese auf die Gesamtkäufe hochgerechnet. Die Reviews sollen etwa mit 77 multipliziert werden und dann in etwa 80 % der Fällen korrekte Zahlen erzeugen.

VGInsight geht bei New World jedoch nur von 4 bis 12,1 Millionen Verkäufen aus (via VGInsight). Mit 175.000 Reviews hat New World aber verhältnismäßig wenige Bewertungen. Rust kommt etwa auf 588.000 Reviews, aber im Allzeit-Rekord nur auf 245.000 gleichzeitige Spieler, zuletzt sogar nur auf einen Peak von knapp 60.000 Spielern.

Rust kommt laut Steamspy auf etwa 30 Millionen Käufer und laut VGInsight auf 18 bis 42 Millionen. Es sieht also so aus, als würde die Schätzung für New World etwas zu gering von VGInsight ausfallen.

Was sagt ihr zu den Verkaufszahlen von New World? Hättet ihr erwartet, dass sie so hoch sind?