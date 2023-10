New World deutsche Server 2023 – Wohin soll ich gehen?

New World hat mit der neuen Erweiterung wieder einige Spieler dazu- und zurückgewonnen. Doch auf welchem Server sollte man spielen, wenn man vor allem deutsche Mitspieler haben möchte? Wir verraten es euch.

Gibt es Server nur für deutsche Spieler? Offiziell ist der Server Aaru als (DE/EN) markiert. Hier wird im allgemeinen Chat überwiegend Deutsch gesprochen. Allerdings trefft ihr auch hier immer wieder Spieler, die nur Englisch oder eine andere Sprache nutzen.

Das Problem ist jedoch, dass Aaru derzeit geschlossen ist, wenn ihr dorthin transferieren oder euch einen neuen Charakter erstellen wollt. Hier müsst ihr vorerst auf den komplett neuen Server Hercules ausweichen.

Übrigens lohnt sich ein Einstieg jetzt, denn New World ist noch bis zum 10. Oktober im Sale.

Welcher Server ist am besten? Wer keinen Wert darauf legt, welche Sprache gesprochen wird, sollte sich den Server Nyx anschauen. Der ist stark bevölkert, gehört noch zu den Fresh-Start-Servern mit nicht so kaputter Wirtschaft und macht insgesamt am meisten Spaß.

Sehr aktiv sind auch Kronos und Nysa. Letzterer richtet sich jedoch verstärkt an französische Spieler. Kurios ist jedoch, dass einige deutsche Gilden nach Server-Zusammenlegungen dort gelandet sind, sodass es hier einen Mix aus Deutsch, Englisch und Französisch gibt.

Wichtig: Bedenkt, dass derzeit alle Server außer Hercules für neue Spieler gesperrt sind. Das wird sich voraussichtlich nach dem Addon-Start aber wieder lockern.

New World Server-Liste für Europa

Server Sprache Aktivität Gesperrt? Aaru DE/EN Hoch Für neue Spieler und für Transfers Nysa FR/EN Sehr hoch Für neue Spieler und für Transfers Nyx EN Sehr hoch Für neue Spieler und für Transfers Kronos EN Hoch Für neue Spieler und für Transfers Asgard EN Mittel bis hoch Für neue Spieler und für Transfers Abaton EN Wenig bis Mittel Für neue Spieler und für Transfers Barri EN Mittel Für neue Spieler und für Transfers Hercules EN Hoch Nein

Wo befinden sich die europäischen Server? Die physischen Server befinden sich in Frankfurt am Main. Ihr könnt also mit einer relativ geringen Latenz in Deutschland rechnen.

Auf welchem Server seid ihr derzeit unterwegs? Und was könnt ihr über euren Server erzählen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

