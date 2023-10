Ihr könnt New World jetzt günstig auf Steam kaufen, aber habt nur wenige Tage Zeit

In New World ist gerade die neue Erweiterung Rise of the Angry Earth erschienen. Passend zum Release sind sowohl das Grundspiel als auch die Kombination aus dem Spiel und der Erweiterung deutlich reduziert. Das Angebot läuft aber nur eine Woche.

Wie viel kostet New World? Derzeit ist das MMORPG im Sale, sowohl auf Steam als auch bei Amazon selbst:

15,99 Euro für das Grundspiel

19,99 Euro für die Deluxe-Edition des Grundspiels

44,98 Euro für das Grundspiel + die Erweiterung Rise of the Angry Earth

Eigentlich kostet das Grundspiel noch immer 39,99 Euro und die neue Erweiterung 28,99 Euro. Das Angebot läuft eine Woche, bis zum 10. Oktober. Danach müsst ihr höhere Preise zahlen.

Kurios ist zudem, dass sich die neue Erweiterung erst seit dem Release heute um 18:00 Uhr kaufen lässt. Eine Vorbestellung war nicht möglich, was zu Chaos beim Start führte.

Lohnt sich der Kauf denn? New World wurde seit seinem Release im September 2021 stark erweitert. Ein neues Gebiet, mehrere neue Dungeons und dazugehörige Mutationen, neue Waffen und eine überarbeitete Story sind nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was sich verändert hat. Auch der Level-Prozess wurde angepasst und ist inzwischen viel dynamischer.

Durch die neuen Seasons ist zudem ein Update pro Quartal garantiert, das jedes Mal Neuerungen wie Story-Quests, Instanzen und Events mit sich bringt.

Das Highlight nun ist natürlich die neue Erweiterung, die auch ein erhöhtes Level-Cap und die Reittiere mit sich bringt. Die sorgte auch direkt für Warteschlangen. Allerdings gibt es auch komplett neue und bisher recht unbevölkerte Server, auf denen ihr jetzt einsteigen könnt, wenn ihr das Spiel kaufen solltet.

Neues Level-Cap, neues Gebiet und die Mounts

Was steckt in der neuen Erweiterung? Wer direkt das Paket mit der Erweiterung kauft, kann sich auf einige neue Inhalte freuen, die auch andere Spieler noch nicht entdeckt haben, darunter:

Das Gebiet Elysian Wilds, das früher Erstes Licht hieß und zur Endgame-Zone wird.

Die neuen Reittiere. Diese gibt es in drei Versionen: Pferd, Wolf und Löwe.

Das neue Max-Level 65.

Der neue Gearscore von 700 angehoben. Außerdem wird eine neue Seltenheitsstufe über legendär hinaus für die Ausrüstung eingeführt: die Artifacts.

Die neue Waffe Flegel.

Ein neuer Dungeon für Spieler Level 62+.

Auf dem Test-Server haben wir die Mounts und das neue Dungeon bereits ausprobiert. Die Reittere etwa sind deutlich dynamischer als in WoW, kommen aber nicht an die aus Guild Wars 2 heran. Trotzdem sind sie eine nützliche Neuerung, die zudem mit eigenen Quests und mehreren Rennen daherkommt.

Einen ausführlicheren Einblick in die Inhalte geben wir euch in den kommenden Tagen, wenn wir selbst mehr gespielt haben.

Aber auch ohne die Erweiterung kann sich das MMORPG lohnen. Hier verraten die Entwickler, was ihr jedoch verpasst: New World: Entwickler verraten, was passiert, wenn ihr die Erweiterung nicht kauft.