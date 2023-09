New World: Entwickler verraten, was passiert, wenn ihr die Erweiterung nicht kauft

New World bekommt im Oktober die erste Erweiterung Rise of the Angry Earth. Diese bringt ein neues Max-Level, ein überarbeitetes Gebiet und die Reittiere. Doch welche Inhalte sind eigentlich exklusiv an den Kauf der Erweiterung gebunden und von welchen Neuerungen profitieren alle? Und kann man ohne Erweiterung noch mithalten?

Fällt man ohne die Erweiterung hintenüber? Ja, zumindest in vielen Endgame-Bereichen des Spiels. Wie die Entwickler in einem neuen Q&A erklärten, werden Spieler ohne die neue Erweiterung nicht das maximale Gear von 700 erreichen können. Es klingt auch durch, dass man nicht über Stufe 60 hinaus leveln kann.

Das hat starke Auswirkungen auf das Spielgefühl:

Ihr könnt nicht länger an Mutationen in den Dungeons teilnehmen, weil ihr nicht das nötige Level und die Ausrüstung erreichen könnt.

Ihr hängt entsprechend auch im PvP in der offenen Welt und in den Kriegen stark hinterher. Hier werden Spieler auf Stufe 65 und mit höherem Gearscore einfach einen Vorteil haben.

Ihr könnt das Gebiet Elysian Wilds nicht betreten.

Ihr könnt die neuen Mounts nicht nutzen.

Lediglich im Außenpostensturm und in den PvP-Arenen werdet ihr skaliert. Dort passt sich eure Ausrüstung automatisch auf den Gearscore 675 an. Allerdings liegt damit immer noch hinter den anderen Spielern mit Gearscore 700 zurück.

Gibt es auch gute Nachrichten? Ja, denn die bisherigen Inhalte werden euch nicht weggenommen, wenn man von den Mutationen und Kriegen absieht. Ihr könnt also weiter die Gebiete erkunden, alle Waffen ausprobieren und der Story bis zur Erweiterung folgen.

Große Änderungen an den alten Inhalten – etwa, dass Edenhain künftig ein PvP-Gebiet ist, um das man kämpfen kann und das neue Boni wie Lagerplatz bekommt oder der Wegfall der Völker-Perks auf der Ausrüstung – werden auch für Spieler ohne Erweiterung nutzbar.

Hier könnt ihr euch das komplette Q&A auf Englisch anschauen:

Kein Pay2Win, sondern Pay to continue the Game

Was wurde sonst noch verraten?

Mit der Erweiterung sollt ihr schneller an 700er-Gear kommen als es bisher der Fall war

Allerdings werdet ihr länger brauchen, um die Stats zu perfektionieren. Hier müsst ihr ordentlich Material grinden, um die Ausrüstung dann umzuschmieden.

Der Fokus lag seit dem Release erstmal auf dem PvE, aber es gibt auch Ideen, um später größere PvP-Änderungen zu bringen.

Es wurde keine Anpassungen an den Portal-Events oder den Invasionen mit der Erweiterung vorgenommen.

Ist die Erweiterung sowas wie Pay2Win? Diese Frage wird auch im Video gestellt. Scot Lane, der Chef von New World, erklärt im Video, dass es kein Pay2Win ist, sondern er es mehr als „Pay to continue the Game“ sieht.

Immerhin werden primär Endgame-Inhalte genommen und entweder ergänzt oder überarbeitet. Das komplette Earlygame bleibt für die Spieler erhalten.

Im Grunde lohnt es sich also ab jetzt, direkt das Bundle aus Grundspiel und Erweiterung zu kaufen. Das kostet 68,99 Euro und damit in etwa so viel, wie ein neuer AAA-Singleplayer-Titel.

Was kann ich tun, um mich auf die Erweiterung vorzubereiten? Das wichtigste sei laut Lane, dass man Spaß mit dem Spiel hat. Katy Kaszynski ergänzt noch, dass man unbedingt die Inhalte aus Brimstone Sands, dem neuen Gebiet, das Ende 2022 ins Spiel gekommen ist, erlebt haben sollte.

Natürlich könnt ihr euch auch intensiver vorbereiten, etwa Waffen leveln oder spezielle Materialien und Währungen farmen. Wie ihr euch am besten vorbereitet, haben wir hier zusammengefasst:

New World: 7 Dinge, um euch perfekt auf die neue Erweiterung vorzubereiten

Was sagt ihr zu den Änderungen durch Rise of the Angry Earth? Ist es ein Problem, dass einige Spieler von den Endgame-Inhalten ausgeschlossen werden, oder ist das nun mal der typische Verlauf bei MMORPGs?