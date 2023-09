New World: 7 Dinge, um euch perfekt auf die neue Erweiterung vorzubereiten

New World bringt am 3. Oktober die neue Erweiterung Rise of the Angry Earth. Diese bringt neben einem neuen Max-Level allerhand weitere Änderungen. Wir wollen euch jetzt ein paar Tipps an die Hand geben, damit ihr euch perfekt auf den Start vorbereiten könnt.

Wie bereite ich mich vor? Da mit der neuen Erweiterung ein neues Max-Level und ein neuer maximaler Gearscore ins Spiel kommen, müsst ihr keine Ausrüstung farmen. Doch dafür gibt es verschiedene kleine Dinge, die ihr tun könnt, um gut zu starten.

Dazu zählen etwa das Sammeln von Gips und Fraktionsmarken, das Leveln der Berufe oder das Stacken von Erfahrungspunkten, damit ihr schneller auf das neue Level 65 kommt. Wer komplett neu mit New World anfängt, sollte natürlich erstmal auf Stufe 60 kommen und die verschiedenen Waffen leveln.

Alles rund um die Inhalte der neuen Erweiterung erfahrt ihr hier: New World: Alles zur Erweiterung Rise of the Angry Earth – Inhalte, Release, Mounts.

Holt euch Gips, aber keine Schattensplitter

Was passiert mit dem Gips? Gips wird bisher genutzt, um eure Kompetenz zu erhöhen. Das wird sich mit der Erweiterung ändern. Hier sollt ihr ganz natürlich bis Stufe 700 im Gearscore kommen können. Doch Gips selbst bleibt weiterhin nützlich. Ihr benötigt es, um:

Materialien für die neue Artefakt-Ausrüstung herzustellen

Die Perks auf eurer Artefakt-Ausrüstung zu verändern

Benannte Items auf Gearscore 700 herzustellen

Die Ressource, die ihr euch täglich über mehrere Wege verdienen könnt, bleibt also extrem wichtig. Hier erfahrt ihr, wie ihr schnell an Gips kommen könnt: So funktioniert Gypsum in New World.

Was passiert mit den Schattensplittern? Diese wurden bisher benötigt, um die Ausrüstung von 600 auf 625 zu bringen und lassen sich etwa darüber verdienen, dass ihr Gips-Abdrücke von der Ausrüstung erstellt.

Nach der Erweiterung sind diese jedoch nutzlos und ihr könnt sie in Gold umtauschen. Ein Schattensplitter bringt jedoch nur 0,1 Taler. Es lohnt sich also nicht, Gips in Schattensplitter umzuwandeln oder die Ressource generell noch zu farmen.

Sammelt Fraktionsmarken, denn der Händler bekommt Neuerungen

In New World gibt es drei Fraktionen, von denen ihr euch einer anschließen könnt. Bei der Fraktion könnt ihr dann Ruf sammeln und gleichzeitig Marken farmen. Diese Marken hatten lange Zeit kaum einen nutzen, können derzeit aber in Truhen umgetauscht werden, die euch dabei helfen, die Sammel-Berufe wie Holzfällen schneller zu leveln.

Vor der Erweiterung solltet ihr viele Fraktionsmarken sammeln. Denn zum einen sind die Truhen nützlich und ihr bekommt darüber schon jetzt Gips, zum anderen werden die Händler mit Rise of the Angry Earth um einen neuen Tab erweitert.

Dort gibt es direkt lila Ausrüstung auf dem Gearscore 650, legendäre Ausrüstung auf 675 und einige nützliche Crafting-Materialien. Zudem gibt es Bonus-Taler, wenn ihr die ersten 3 Fraktionsmissionen pro Tag abschließt.

Levelt die alten Berufe auf 200, aber nicht unbedingt höher

Mit der neuen Erweiterung werden die Crafting-Disziplinen überarbeitet. Alle werden von Stufe 200 auf 250 angehoben. So kommt ihr etwa an stärkere Ausrüstung, neues Buff-Food oder sogar an einen besonderen XP-Buff, der mit Musik auf Stufe 205 freigeschaltet wird.

Der ist überraschend wichtig, weil er die Erfahrung für die Sammel-Berufe wie Holzfällen oder Angeln erhöht. Und genau die wollt ihr mit dem Start ja schnell verbessern.

Damit ihr perfekt auf Rise of the Angry Earth vorbereitet seid, solltet ihr jedoch alle Berufe schon auf 200 haben. Ihr könnt sie auch über 200 hinaus leveln, doch das bringt euch vorab nichts. Erst wenn ihr nach dem Release die Stufe 250 erreicht habt, werden die Bonus-Level von zuvor wieder angezeigt.

Optional: Hortet Materialien

Da mit der Erweiterung die Crafting-Disziplinen auf 250 erhöht werden, müsst ihr für das Leveln viele Materialien bereitlegen. Vor allem die untersten Stufen, also T1-Mats, sind wieder sehr gefragt. Ihr könnt also losziehen und etwa Frisches Holz oder Eisen sammeln, so wie ihr es zu Release getan habt.

Im Reddit und auf YouTube wird empfohlen, dies aus dem AH zu kaufen, da es mit dem Release der Erweiterung noch teurer wird. Aber schon jetzt sind die Preise dort teilweise so stark angestiegen, dass sich eigenes Farmen schon lohnen kann.

Ansonsten gibt es Materialien, die nur einmal am Tag hergestellt werden können, wie etwa Asmodeum. Auch das wird künftig für die Herstellung der Ausrüstung gebraucht.

Hortet legendäre Ausrüstung für die Wiederverwertung

Mit der neuen Erweiterung wird der Gearscore von 625 auf 700 angehoben. Ihr müsst bis dahin also nicht mehr versuchen, eure Ausrüstung zu verbessern. Allerdings solltet ihr jede Ausrüstung horten, die ihr bis dahin gedroppt bekommt, besonders die legendäre.

Denn bei der Wiederverwertung dieser könnt ihr an “Dark Matter” kommen. Das ist ein neues Material, das für das Crafting gebraucht wird.

Ihr könnt sogar eure übrigen Schattensplitter nutzen, um lila Ausrüstung auf legendär aufzuwerten und dann in der Truhe zu lagern, um sie zum Start von Rise of the Angry Earth wiederzuverwerten.

Sammelt Futter für eure Reittiere

Ein neues Feature im Spiel sind die Mounts, die ihr zuerst leveln müsst. Dazu könnt ihr Quests erledigen und an Rennen teilnehmen, aber auch Futter für die Tiere herstellen. Und genau darauf könnt ihr euch im Vorfeld schon vorbereiten.

Direkt zu Beginn lernt ihr ein einfaches Rezept, für das ihr die folgenden Dinge benötigt:

1x Gerste

1x Honig

1x Wasser

1x Milch

All die Materialien sind schon jetzt ein bisschen teurer geworden, sodass es sich lohnt, diese selbst zu sammeln. Mehr zu den Mounts erfahrt ihr hier:

Guide zu den Reittieren – Freischalten, verbessern und Belohnungen bekommen.

Stackt bereits Boni für eure Erfahrungspunkte

Wer direkt zu Release schnell sein Charakter-Level und die Stufen der Crafting-Disziplinen erhöhen möchte, hat zwei Möglichkeiten, um sich im Vorfeld darauf vorzubereiten:

Ihr könnt die Buffs sammeln, die es etwa im Battle Pass oder für Echtgeld im Shop gibt. Diese Variante erklärt sich ziemlich von selbst.

Ihr könnt Forschungsnotizen oder Kisten sammeln, die bei der Benutzung direkt Erfahrungspunkte geben.

Die Forschungsnotizen bekommt ihr, indem ihr Seltsames/Anormales/Ungewöhnliches Erz, Pollen oder was auch immer zum Beruf passt, sammelt. Das bekommt ihr zufällig durch das Abbauen der Materialien gedroppt. Bei der jeweiligen Crafting-Station könnt ihr daraus die Notizen herstellen.

Die Kisten wiederum bekommt ihr für Fraktionsmarken, was wir euch weiter oben im Guide schon verraten haben.

Die Notizen und Kisten könnt ihr sammeln und sie direkt nach dem Release der Erweiterung für einen kleinen Headstart nutzen.

Erledigt den aktuellen Battle Pass für Buffs und weitere Belohnungen

Wer sich jetzt einloggt, kann sich dem neusten Battle Pass widmen:

Dieser bringt schon auf Stufe 3 einen Waffen-Booster, etwa für den neuen Flegel, der ins Spiel kommt.

Auf Stufe 5 erhaltet ihr 500 Glücksmarken, die ihr theoretisch für Shop-Items oder später mal eine Premium-Version des Passes nutzen könnt.

Auf Stufe 8 gibt es den Sammel-EP-Booster.

Auf Stufe 9 zwei Gipskugeln.

Auf höheren Stufen kommen Taler, weitere Gipskugeln, EP-Booster und sogar einige Waffen- und Rüstungstruhen dazu. Das Pass kann sowohl mit verschiedenen täglichen Aufgaben wie das Töten bestimmter Monster oder der Teilnahme an Dungeons oder PvP, aber auch mit großen saisonalen Erfolgen gefüllt werden.

Zwischenzeitlich war der Battle Pass sogar ein Grund, warum ich aktiv New World gezockt habe:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Ich habe in New World gerade so viel Spaß wie lange nicht mehr und der Battle Pass ist schuld von Alexander Leitsch

Bonus: Holt euch die Herzrune, wenn ihr es noch nicht getan habt

Mit dem Patch im Oktober 2022 wurden das neue Gebiet Brimstone Sands und auch die Herzrunen eingeführt. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Fähigkeit, die nicht an die Waffen, sondern eben an diese Rune gebunden ist. Sie verursacht guten Schaden und bringt in der Regel auch vielseitige Boni, etwa Immunität gegen CC oder Heilung.

Ihr schaltet sie frei, indem ihr die Quest „Secrets of the Heartgem“ abschließt. Dafür müsst ihr zuerst einen Teil der Story spielen.

Bis wohin ihr genau müsst und welche Herzrunen es gibt, verrät euch dieser Guide: Guide zu den Herzjuwelen, der neuen ultimativen Fähigkeit. Wenn ihr die Herzrune schon besitzt, könnt ihr diesen Punkt natürlich überspringen.

Wie bereitet ihr euch auf die neue Erweiterung vor? Habt ihr weitere Tipps für unsere Leser? Schreibt es gerne in die Kommentare.