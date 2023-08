2 Entwickler von New World erzählen, wie uns das MMORPG auf Steam 2023 wieder begeistern will

New World hat seine erste Erweiterung „Rise of the Angry Earth“ angekündigt. MeinMMO hatte in diesem Zuge die Chance, Creative Director David Verfaillie und Live Lead / Senior Producer Katy Kaszynski einige Fragen zum MMORPG zu stellen.

Am 3. Oktober erscheint die neue Erweiterung, die uns unter anderem ein neues Level-Cap, neue Ausrüstung und die lang erwarteten Reittiere bringt.

Außerdem überarbeiten sie das Gebiet Erstes Licht und machen daraus eine Endgame-Zone. Diese ist besonders cool und wir haben ihr hier einen eigenen Artikel gewidmet: Ich habe die neue Erweiterung gespielt und das Gebiet war so cool, dass es mich vom Questen abgelenkt hat.

Wir haben bei einem Event in Amerika mit den Entwicklern über die allgemeinen Änderungen an New World und zukünftige Pläne gesprochen.

„Ich habe darauf gedrängt, dass wir gruseliger sein sollten“

MeinMMO: Was war eurer Meinung nach bisher das wichtigste Update oder der wichtigste Patch? Abgesehen von „Rise of the Angry Earth“.

Verfaillie: Scot Lane sprach ein wenig über das, was wir die „Reduce Friction“-Initiative nannten. Das war im Februar/März. Ich glaube, wenn man zum ersten Mal ein Spiel entwickelt, hat man schon ein paar Ideen, was man als Nächstes machen will.

Man hat also eine kleine Pipeline, aber dann haben wir angefangen, das Feedback der Spieler sehr stark zu berücksichtigen, und wir haben unsere Pläne daraufhin radikal geändert.

Das war eine große Veränderung. Die Schnellreise haben wir nicht beschleunigt. Wir haben sie viel billiger gemacht. Wir haben die Lagerung erlaubt. Das war der Beginn eines neuen Musters, bei dem wir ein bisschen mehr auf die Spieler eingegangen sind und weniger nach dem Motto: „Hey, hier ist unsere Roadmap. Das ist, was wir tun werden.“

Kaszynski: Ja, Reduce Friction ist definitiv eine Neuerung, die ich für super wichtig halte. Aber ich denke, eine der größten Änderungen, die wir in einem der interessantesten Patches vorgenommen haben, war die Einführung von Seasons.

Damit haben wir einen Zyklus eingeführt, in dem die Spieler Inhalte erwarten können. Auch wenn wir keine Roadmap herausgeben würden, könnten sie sich darauf verlassen, dass die Saisons erscheinen. Wir werden also mindestens eine Belohnungsschiene haben, die uns diese wirklich coolen Belohnungen für das Spielen von New World gibt.

Wir haben vorhin [vor dem Interview] darüber gesprochen, dass MMOs Arbeit sind und wir wollen, dass diese Arbeit Spaß macht. Und ein Teil dessen, was den Spaß an der Arbeit ausmacht, ist der Anreiz, die Belohnung. Die Einführung der Saisonbelohnungsschiene war daher sehr wichtig. Sie gab den Spielern etwas Spannendes, auf das sie sich freuen konnten.

MeinMMO: Gibt es also noch Inhalte, die nicht im Spiel sind und nach denen die Community nicht gefragt hat, die ihr aber gerne im Spiel sehen würdet?

Verfaillie: Ja, natürlich. Ich denke, es ist unser Job, mit coolen Ideen aufzuwarten, die wir machen wollen. Katy, du hast im letzten Interview erwähnt, dass es unser Ziel ist, die „New World“-Erfahrung zu vervollständigen.

Mit der Fertigstellung der Hauptquest haben wir das letzte kleine Segment noch vor uns. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Teil davon. Wir haben jetzt die Lagerung der Ausrüstung, das hat uns komplett gemacht. Es gibt noch ein paar letzte kleine Dinge, die wir tun wollen.

Kaszynski: Was wir derzeit auf der Roadmap haben und die Zukunft, von der die Entwickler wissen, sind wirklich aufregend. Aber was ich gerne sehen würde, bezieht sich mehr auf einen Kunststil oder Designentscheidungen.

Ich habe darauf gedrängt, dass wir ein bisschen gruseliger sein sollten. Lasst uns Dinge tun, die ein wenig unheimlich wirken könnten. Und die Erweiterung ist ein wirklich interessanter Übergang dazu. […] Aber ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen und es ein wenig gruselig machen, nicht die ganze Zeit, aber in Momenten, in denen man das Gefühl hat, dass das Herz schneller schlägt.

Wenn man zum ersten Mal den Apophis-Kampf in Brimstone betritt, ist das beängstigend, aber nicht in Bezug auf das Design, nicht in Bezug auf die Kunst. Das ist also etwas, das ich gerne irgendwann in der Zukunft machen würde. Ich werde das also immer wieder auf den Design-Tisch bringen.

„Für das Endgame gibt es jetzt viel mehr Tiefe“

MeinMMO: Wo wollt ihr mit New World hin? Ursprünglich war es ein Survival-Spiel. Jetzt habt ihr mehrere Dungeons und sogar den ersten Schlachtzug und die Spielerschaft liebt es. Was ist jetzt das große übergreifende Ziel für New World?

Verfaillie: Wir haben vor einiger Zeit den Wechsel zu einem Open-World-MMO vollzogen, und das ist so etwas wie unsere Charta hier. Das ist genau der Punkt, an dem wir uns befinden und an dem wir weiterhin ein wirklich spaßiges Open-World-MMO sein wollen.

Das wird eine Vielzahl von PvE- und PvP-Inhalten beinhalten. Eine Sache, über die wir nicht so viel reden, sind die Einfluss-Updates, die auch dazu kommen. Selbst in diesem Update haben wir also eine Menge PvE-Inhalte, aber mit den Einfluss-Updates haben wir etwas wirklich, wirklich Cooles für PvE.

MeinMMO: Viele Spieler waren sofort begeistert von eurer Welt, aber sie kritisierten den Umfang des Endgames. Wie seht ihr das als Rückblick?

Kaszynski: Diese Erweiterung ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, dass wir uns auf das Endgame konzentrieren. Viele der Teile, die wir einbauen, sind definitiv für Leute gedacht, die gerade erst einsteigen. Wenn man mit seinem Charakter gerade erst angefangen hat, Stufe 25 erreicht hat, bekommt man ein Reittier.

Aber für das Endgame gibt es jetzt viel mehr Tiefe. Die Jagd nach der Ausrüstung ist also etwas, das man machen kann. Man kann die ECRs [Elite Chest Runs] machen, aber man kann auch in das neue Gebiet gehen und durch die Hauptstory gehen. Das ist definitiv tiefgründiger als das, was wir vorher hatten. Wir konzentrieren uns also auf jeden Fall darauf, dass unser Endgame auch sehr umfangreich ist.

Verfaillie: Wir haben eine Menge neuer Inhalte für das Endgame hinzugefügt, oder? Es sind vier neue Expeditionen hinzugekommen. Es gibt die Sandwurm-Eliteprüfung und jetzt kommt mit der Erweiterung eine weitere hinzu.

Außerdem gibt es die Aktualisierung der Ausrüstungspunkte, die, wie ich glaube, ein weiterer cooler Fortschritt für die Spieler sein wird. Und schließlich glaube ich, dass die Artefakte am Ende noch einen weiteren Anreiz geben werden, oder? Ihr wollt also nicht nur eure Ausrüstung erstellen, sondern auch eure Artefaktkombinationen bekommen. Ich denke, es gibt eine Menge lustiger Dinge zu tun.

„Schwimmen steht auf der To-Do-Liste“

MeinMMO: Ich habe recherchiert und mich umgehört, warum viele Spieler New World nicht mehr spielen. Und die am häufigsten genannte Antwort war wegen des Fraktionssystems. Die Spieler waren in einer Fraktion und die anderen waren übermächtig. Habt ihr vor, dieses System noch zu verbessern, um es ein bisschen wettbewerbsfähiger zu machen, so dass eine schwache Fraktion eine Chance gegen eine starke hat?

Kaszynski: Das ist etwas, das wir ständig im Auge behalten. Jede Woche schauen wir uns die Zusammensetzung der Fraktionen auf den Servern an. Interessanterweise sind die meisten Server gleichmäßig verteilt. Selbst wenn es also den Anschein hat, dass eine Fraktion die Übermacht hat, hat sie das nur mit einem sehr geringen Abstand. Es hat also nur mit den aktiven Nutzern zu tun.

Verfaillie: Wir haben ein paar Änderungen vorgenommen, vor allem seit dem Start, um das zu erreichen, oder? Wir haben etwa Dinge getan, die es einem nicht so leicht machen, die Fraktion zu wechseln. Eine andere Sache, die wir gemacht haben, ist, dass der Krieg für manche Leute nicht so wichtig ist, aber er war so offensichtlich.

Auf der Karte wird das jetzt standardmäßig nicht mehr angezeigt, es sei denn, man hat eine PvP-Flagge. Die Boni, die man für den Besitz von Territorien erhält, sind gesunken. Und die andere große Sache ist, dass wir versucht haben, dass es sich nicht schlecht anfühlt, wenn man der Außenseiter ist, also denke ich, dass wir auch versucht haben, die Auswirkungen davon ein wenig zu minimieren.

MeinMMO: Abgesehen von den Reittieren ist die am meisten gewünschte Funktion das Schwimmen.

Verfaillie: Wir sind uns einig, dass es etwas ist, das wahrscheinlich irgendwann passieren wird. Wir arbeiten nicht sofort daran, aber ich denke, es ist eine natürliche Erweiterung des Spiels. Wir werden das im Auge behalten.

MeinMMO: Ihr habt es also auf der To-Do-Liste?

Verfaillie: Es steht auf der To-Do-Liste, aber es ist noch nicht auf dem Weg.

Kaszynski: Stell dir einen MMO-Tisch vor, der wahrscheinlich 60 Mal größer ist als dieser Tisch hier [im Raum]. Sagen wir, es ist auf dem Tisch, zwar auf der Kante, aber es ist auf dem Tisch. Im Moment konzentrieren wir uns auf die Mitte des Tisches. Wie Dave schon sagte, das ist etwas, das wir diskutieren. Wir reden darüber, aber es gibt keine unmittelbaren Pläne oder irgendetwas, das wir bekannt geben können.

Verfaillie: Leider ist das alles, was wir im Moment sagen können.

Wir bedanken uns beim Entwicklerteam von Amazon Games für die Beantwortung unserer Fragen. Gibt es Fragen, die euch brennend unter den Nägeln liegen?

