New World: Mit einem kleinen Trick könnt ihr den neuen Battle Pass super schnell leveln

New World hat mit der Season 3 eine Änderung am Battle Pass vorgenommen. So gibt es nun drei Joker-Stempel, die ihr einsetzen könnt, um bestimmte Felder abzuhaken. Mit einem kleinen Trick benötigt ihr jedoch nur 6 Missionen, um jede Stempelkarte komplett zu füllen.

Wie funktionieren die Stempel? Jeder Season-Pass kommt mit spezifischen Season-Aufgaben, aber auch einer Aktivitätenkarte daher. Dort stehen verschiedenste Aufgaben drauf, etwa besiege einen benannten Gegner, sammel Materialien oder schließe Fraktionsmissionen ab.

Seit der neuen Season gibt es drei Joker-Stempel, die ihr nutzen könnt, wenn euch spezifische Missionen nicht gefallen. Ihr bekommt einen Stempel pro Tag und sie erneuern sich, sobald ihr eine Reihe (vertikal, horizontal oder diagonal) abschließt.

Wenn ihr euch nun geschickt verhaltet, könnt ihr mit nur 6 Missionen alle 16 Felder abhaken und sogar wieder mit vollen drei Stempeln in die nächste Karte gehen.

6 Missionen für 16 Stempel

Wie funktioniert das? Zuerst müsst ihr mit euren selbstgespielten Missionen irgendwie drei in einer Reihe bekommen. In unserem Bild unten sind das die drei roten. Das ist allerdings nur ein Beispiel. Ihr könnt die Missionen nach Belieben platzieren. Wichtig ist nur, dass die drei in einer Reihe sind.

Dann aktiviert ihr den ersten Joker für Nummer 4 (Reihe 1), werdet aber automatisch wieder auf drei Joker-Stempel angehoben.

In der nächsten Runde benötigt ihr zwei weitere Missionen, die irgendwo an die ersten anschließen. Ich habe mich in unserem Beispiel für das grüne und gelbe Kreuz entschieden. Nun könnt ihr einen Joker verwenden, um die Reihe nach unten zu vervollständigen (Reihe 2). Ihr bekommt wieder einen Joker zurück, sodass ihr weiterhin bei drei bleibt.

Die letzte eigene Mission sollte sich wiederum irgendwo anschließen, ich habe mich für das orange Kreuz oben in der Ecke entschieden. Dann könnt ihr mit zwei Jokern die Reihe vertikal nach unten füllen (Reihe 3). Ihr bekommt einen zurück, sodass ihr bei zwei Jokern verbleibt. Genau so viele benötigt ihr jetzt, um die oberste Reihe horizontal zu füllen (Reihe 4). Ihr bekommt wieder einen Joker zurück.

Diesen platziert ihr Diagonal rechts unten in der Ecke (Reihe 5). Ihr bekommt einen Joker für die Diagonale zurück. Diesen platziert ihr direkt darüber, um die Reihe nach unten zu füllen (Reihe 6). Ihr bekommt einen Joker zurück.

Diesen setzt ihr auf das Feld mit dem dunkelblauen Kreuz. Das Feld wiederum gibt euch gleich zwei Joker zurück, für die horizontale und diagonale (Reihe 7). Das letzte Kreuz ist dann das zweite Feld von unten links.

Auch hier bekommt ihr zwei Joker zurück, sodass ihr am Ende mit 3 von 3 endet.

Lohnt sich das? Ja, denn die Aktivitätenkarte ist der schnellste Weg, um den Season-Pass zu leveln. Und dort gibt es einige nützliche Gegenstände, darunter die Expeditionstruhen. Diese enthalten Dense Material, aus dem ihr sehr schnell gute 700er-Ausrüstung craften könnt.

Außerdem gibt es Taler, die Echtgeldwährung Glücksmarken und sogar Artefakt-Stiefel auf Stufe 20 und einen Ohrring auf Stufe 100 des Passes. Ihr könnt also nicht früh genug anfangen, diesen zu leveln.

Was kann ich sonst noch tun? Neben der Aktivitätenkarte gibt es die Season-Reise, für die ihr bestimmte Aufgaben erledigen müsst, darunter den Abschluss der Hauptgeschichte der neuen Erweiterung, das Erreichen von Level 65, das Leveln des Reittiers oder die Teilnahme an PvP-Inhalten.

Mehr zur neuen Erweiterung erfahrt ihr hier: Alles zur Erweiterung Rise of the Angry Earth – Inhalte, Release, Mounts.