New World: Guide zu Dark Matter – So bekommt ihr es und das macht ihr damit

Weitere Guides rund um die Ausrüstung, Builds und generell die Erweiterung Rise of the Angry Earth findet ihr hier:

Alles, was ihr zum Endgame von New World wissen müsst – in 2 Minuten

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

New World – Was hat sich seit dem Release verändert?

Dunkle Materie (engl. Dark Matter) ist ein neues Material, das ihr euch in New World verdienen könnt. Ihr braucht es für die Artefakte, aber auch zum Umschmieden und Weiterentwickeln von Ausrüstung. Wir von MeinMMO verraten, woher ihr Dark Matter bekommt und wie das alles funktioniert.

Insert

You are going to send email to